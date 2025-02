"Xé túi mù" loạt ảnh hiếm của ái nữ nghìn tỷ yêu thiếu gia Phan Hoàng, chính chủ nói 1 câu úp mở chuyện hỷ sự?

Mới đây trên Instagram cá nhân, ái nữ tập đoàn BĐS Ruby Nguyễn (tên thật là Nguyễn Khánh Linh, SN 2000) gây chú ý khi đăng tải clip với bạn trai là thiếu gia Phan Hoàng (SN 1996) nhân dịp Valentine.

Clip được ghép bằng loạt khoảnh khắc ngọt ngào của thiếu gia Phan Hoàng và bạn gái.

Clip được ghép bằng loạt ảnh ngọt ngào, đáng yêu của cặp đôi trong chặng hành trình yêu. Có thể thấy, cả hai đồng hành cùng nhau trong nhiều khoảnh khắc của cuộc sống, đi du lịch, đón năm mới,... Bên nhau, cặp đôi vui vẻ, rạng rỡ thấy rõ. Cũng như nhiều cặp đôi khác Ruby Nguyễn và Phan Hoàng diện đồ đôi, chụp hình couple thể hiện tình cảm bằng những cái nắm tay, ôm, hôn,...

Song, đây là lần hiếm hoi người hâm mộ thấy cô nàng chia sẻ hình ảnh với nửa kia lên mạng xã hội, gây tò mò và nhận được nhiều sự quan tâm của netizen.

Đính kèm với clip là những dòng văn về tình yêu được trích trong cuốn sách The Chaos of Stars của tác giả Kiersten White: “I’d choose you; in a hundred lifetimes, in a hundred worlds, in any version of reality, I’d find you and I’d choose you” (Tạm dịch: “Em sẽ chọn anh, trong hàng trăm kiếp người, trong hàng trăm thế giới, trong bất kỳ phiên bản thực tại nào, em cũng sẽ tìm thấy anh và em sẽ chọn anh”).

Cùng lúc này, trên Facebook cá nhân, thiếu gia Phan Hoàng cũng đăng tải bức hình ảnh ngọt của cả hai cùng lời nhạc ca khúc “Nơi này có anh” của Sơn Tùng M-TP.

Phan Hoàng cũng chia sẻ hình ảnh ngọt ngào cùng bạn gái lên MXH.

Cư dân mạng xuýt xoa: "Không có chữ nào là yêu nhưng trên cả yêu". Nhiều cho hay thông qua clip là biết cặp đôi này đang hạnh phúc trong tình yêu như thế nào rồi, biết đâu năm nay có hỷ sự?

Trước đó, Ruby Nguyễn lần đầu tiên công khai hình ảnh nắm tay thiếu gia Phan Hoàng lên. mạng xã hội vào cuối tháng 2/2024. Trước khi công khai tình yêu, cô nàng thường chọn góc nghiêng hoặc chụp từ phía sau của người ấy.

Đây là lần đầu tiên ái nữ tập đoàn BĐS công khai hình ảnh chính diện cùng với Phan Hoàng vào tháng 2/2024.

Cặp đôi thiếu gia - tiểu thư này công khai hẹn hò vào ngày đầu tiên của năm 2023. Thời điểm này em trai Phan Thành đăng ảnh tình cảm cùng bạn gái và viết ngắn gọn: “Happy New Year”. Đúng 1 năm sau, vào ngày đầu năm mới 2024, Phan Hoàng mới công chụp cùng bạn gái ở góc chính diện.

Vào ngày 1/1/2023, Phan Hoàng công khai hẹn hò bạn gái thiên kim tiểu thư.

Ngày đầu năm mới 2024, chàng thiếu gia công khai chính diện bạn gái.

Hơn 2 năm qua, cả hai có chuyện tình yêu đẹp, song hạn chế chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội. Số lần đăng tải ảnh về đối phương hay chụp chung chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây cũng là điều bình thường, dễ hiểu bởi trước đó cả hai vốn kín tiếng.

Phan Hoàng đã tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại Mỹ và đang phụ giúp việc kinh doanh cho gia đình. Nửa kia của anh, Ruby Nguyễn là ái nữ tập đoàn BĐS nổi tiếng ở TP.HCM, em gái thiếu gia Hoàng Việt (Nguyễn Hoàng Việt, SN 1995). Sau khi hoàn thành việc học ở Mỹ, cô đã về nước giúp đỡ gia đình việc kinh doanh.

Cô cũng được cho là thân thiết với gia đình Phan Hoàng, đặc biệt là với chị dâu tương lai - Primmy Trương. Bạn gái Phan Hoàng thường xuyên gặp gỡ, đi ăn với Primmy Trương. Cả hai không chỉ có những khoảnh khắc check-in sang chảnh mà còn thoải mái trêu đùa trước công chúng.

Bức ảnh chụp chung giữa thiếu gia Hoàng Việt (áo trắng), vợ chồng Primmy Trương và TGĐ Phan Thành (cặp đôi bên phải) và Phan Hoàng cùng bạn gái (cặp đôi bên trái) xuất hiện cùng nhau cho thấy mối quan hệ thân thiết.

Nguồn: Facebook và Instagram nhân vật.