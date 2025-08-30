Dàn nam thần Tân Binh Toàn Năng gia nhập Fandom Yêu Nước, fan thi nhau vừa "đu idol" vừa lan toả tình yêu Tổ quốc

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), Fandom Yêu Nước - một chiến dịch do Kenh14 sáng tạo và truyền thông - đã chính thức ra mắt với tinh thần trẻ trung, sáng tạo và lan tỏa cảm hứng tích cực. Ngay từ khi khởi động, dự án đã nhanh chóng thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Một trong những hoạt động nổi bật nhất, được cộng đồng chia sẻ rầm rộ chính là Thẻ ID Yêu Nước - cách khẳng định tình yêu Tổ quốc theo phong cách Gen Z: đầy màu sắc, sáng tạo và tràn ngập cảm hứng tích cực. Từ những khung hình đỏ rực rỡ đến dòng chữ "Fandom Yêu Nước" mang niềm tự hào Việt Nam, hoạt động này trở thành biểu tượng gắn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc theo cách gần gũi, trẻ trung.

Mới đây, top 11 Tân Binh Toàn Năng đã đồng loạt khoe chiếc thẻ ID đặc biệt của mình. Tất cả đều tự hào chia sẻ hình ảnh cá nhân trong khung nền đỏ rực cùng dòng chữ "Fandom Yêu Nước". Trên story, loạt nam thần còn khéo léo đính kèm thêm những bài hát tự hào để lan tỏa không khí sục sôi chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Top 11 Tân Binh Toàn Năng tạo ID Yêu Nước và lan toả thông điệp tích cực nhân dịp Đại lễ 2/9

Khoảnh khắc cả dàn Tân Binh Toàn Năng - những gương mặt Gen Z vừa đẹp trai, tài năng, vừa đầy nhiệt huyết - cùng đồng loạt khoe Thẻ ID Yêu Nước đã trở thành hình ảnh đặc biệt gây tự hào. Không chỉ đơn giản là một hoạt động check-in, đây còn là cách thế hệ trẻ khẳng định tinh thần yêu nước theo phong cách hiện đại: trẻ trung, sáng tạo nhưng không kém phần thiêng liêng.

Ngay sau khi loạt thẻ được đăng tải, tệp fan đông đảo của dàn tân binh lập tức hưởng ứng mạnh mẽ. Nhiều người không chỉ chia sẻ lại story của idol mà còn tự tay tạo cho mình một Thẻ ID Yêu Nước để đồng hành. Các bình luận như "Vừa đẹp trai vừa lan tỏa năng lượng tích cực, quá tự hào", "Fan cũng phải đua trend để sát cánh cùng idol" xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, biến hoạt động này thành một cơn sốt lan rộng.

Sự cộng hưởng từ dàn nghệ sĩ trẻ và khán giả cho thấy chiến dịch Fandom Yêu Nước không chỉ dừng lại ở một trào lưu online, mà thực sự đã chạm đến trái tim của nhiều người, khơi dậy niềm tự hào Việt Nam theo cách gần gũi, dễ lan tỏa nhất.

Tân Binh Thăng Cấp lan toả tinh thần yêu nước trong dịp Đại lễ 2/9

Top 11 Tân Binh Toàn Năng quy tụ nhiều gương mặt sáng giá gồm: Hồ Đông Quan, Cường Bạch, Long Hoàng, minhtin, Duy Lân, Đức Duy, Nguyễn Hữu Sơn, Lâm Anh, Phúc Nguyên, Thái Lê Minh Hiếu và Wonbi. Đây được xem là 11 “mảnh ghép” hội tụ đủ tố chất về kỹ năng, visual và bản lĩnh sân khấu, sẵn sàng tiến vào đội hình Tân binh thăng cấp.

Bước sang giai đoạn chính thức, top 11 Tân binh toàn năng sẽ không chỉ tiếp tục tập luyện, mà còn bước vào chặng đường gay cấn hơn: cạnh tranh trực tiếp với các nhóm nhạc quốc tế đã được đào tạo bài bản trong khu vực. Đây vừa là thử thách, vừa là cơ hội để dàn tân binh Việt cọ xát và học hỏi kinh nghiệm trình diễn theo mô hình nhóm nhạc chuyên nghiệp.

Tại công diễn 1, nhóm nhạc nam Hàn Quốc 8TURN sẽ là khách mời quốc tế đầu tiên góp mặt, mở màn cho chuỗi giao lưu – thi đấu xuyên biên giới. Đến công diễn 2, phía BTC càng "tất tay" khi gây bất ngờ mời tận 2 nhóm nhạc quốc tế, chính là JUSTB (Hàn Quốc), KID PHENOMENON (Nhật Bản) tham gia. Lich trình 5 công diễn lớn trong giai đoạn chính thức, diễn ra vào các ngày 12/8, 10/9, 25/9, 9/10 và 24/10 tại TP.HCM.

Dàn Tân Binh Thăng Cấp sẽ tiếp tục được rèn luyện để tạo nên đội hình cạnh tranh trên thị trường âm nhạc