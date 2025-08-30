“Con dâu hụt” của Hồng Đào: Là mỹ nhân màn ảnh Việt, 31 tuổi làm chủ một công ty sản xuất phim

Mai Thanh Hà sinh năm 1994 ở Đăk Lăk. Năm 2016, cô đoạt giải nhất cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng do Hội Điện ảnh TPHCM tổ chức. Nữ diễn viên từng đóng các phim như: Duyên định kim tiền, Kẻ ngược dòng, Thưa mẹ con đi, Mẹ ghẻ...

Danh xưng “con dâu hụt” gắn với Mai Thanh Hà khi cô hợp tác với Hồng Đào trong phim điện ảnh “Thưa mẹ con đi” vào năm 2019. Trong phim, nhân vật của Hồng Đào ao ước có cháu bế bồng nên khi vừa gặp Quyên (nhân vật của Mai Thanh Hà thủ diễn) thì ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Quyên lại không trở thành con dâu như kỳ vọng. Kể từ đó, khi gặp Mai Thanh Hà, nữ nghệ sĩ vẫn gọi vui cô là “con dâu hụt”.

Trong sự nghiệp diễn xuất, đang là cái tên được săn đón trên màn ảnh thì 3 năm qua, Mai Thanh Hà bỗng dưng "không mặn mà" với nghiệp diễn và gần như vắng bóng trong nhiều sự kiện của làng giải trí.

Nhan sắc ở tuổi 31 của Mai Thanh Hà

Đây là bộ ảnh cô vừa chia sẻ trên trang cá nhân

Tuy nhiên mới đây, cô bất ngờ tung bộ ảnh với concept Á Đông trên trang cá nhân và hứa hẹn sẽ trở lại sớm nhất. Nhan sắc của nữ diễn viên lập tức gây chú ý. Trong bộ ảnh, Mai Thanh Hà trang điểm và làm tóc đơn giản với điểm nhấn ở đôi mắt đen, son môi đỏ và mái tóc đen dài vốn là thương hiệu của mình.

Trong chiếc đầm màu đen, Mai Thanh Hà thể hiện sự thanh lịch, sang trọng. Không cần những đường cắt xẻ táo bạo, khoe đường cong, nữ diễn viên vẫn tạo nên sự cuốn hút, quyến rũ.

Với chiếc đầm cúp ngực màu kem, nữ diễn viên để tóc xõa tự nhiên. Mái tóc đen thẳng “thương hiệu” được cô nuôi dưỡng nhiều năm qua. Mai Thanh Hà cũng khéo léo khoe thân hình “đồng hồ cát” trong chiếc đầm màu đem ôm sát phối cùng trang sức vòng cổ và nhẫn đồng điệu, tôn lên vẻ sang trọng, thời thượng cho tổng thể.

Liên hệ với Mai Thanh Hà về sự trở lại lần này, nữ diễn viên sinh năm 1994 cho biết, 3 năm qua cô tập trung mở công ty sản xuất phim và sản xuất nội dung nên không xuất hiện nhiều trên màn ảnh lẫn các sự kiện giải trí.

Người đẹp sản xuất nhiều workshop, podcast chuyên sâu về điện ảnh như: “Phụ nữ làm film”, “Cá tinh in casting”, “Meet the masters - Bậc thầy săn ma”… Mỗi podcast cô không chỉ làm host mà còn chuẩn bị ý tưởng nội dung, tổ chức sản xuất.

3 năm qua, Mai Thanh Hà vắng bóng trên màn ảnh vì chuyên tâm vào công ty sản xuất phim mà cô làm chủ.

Nữ diễn viên sản xuất nhiều dự án chuyên sâu về phim ảnh.

Sắp tới, cô còn ra mắt dự án điện ảnh mà mình đã nung nấu nhiều năm.

Chia sẻ về vai trò này, Mai Thanh Hà bộc bạch: “Khi đã làm gì, tôi muốn dành toàn tâm toàn ý cho nó để mọi việc được chỉn chu nhất. Tôi vừa hoàn thành xong mùa 2 của chuỗi podcast Phụ nữ làm film với 11 nhân vật.

Sắp tới, tôi sẽ thực hiện mùa 3 nhưng không sản xuất mỗi tuần 1 tập mà mời những nhà sản xuất, diễn viên, đạo diễn khi có dự án sắp ra mắt, để có buổi trò chuyện sâu, gửi đến những khán giả quan tâm, yêu thích”.

Đặc biệt, nữ diễn viên 31 tuổi còn tiết lộ: “Ngoài ra, tôi sẽ ra mắt dự án điện ảnh mà mình đã nung nấu nhiều năm qua, cũng như những podcast và workshop chất lượng cao.

Cuối năm 2025 và đầu năm 2026, tôi sẽ còn nhiều bất ngờ nữa trong vai trò sản xuất, đóng phim điện ảnh nên phải tập trung cho từng công việc. Hy vọng sẽ được khán giả yêu thương đón nhận”.