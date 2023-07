Dàn mỹ nhân từng dính tin đồn hẹn hò với Jungkook

Điển trai, tính cách thú vị và đầy tài năng nên Jungkook sở hữu lượng fan vô cùng đông đảo. Thông tin về đời tư của nam thần tượng luôn được quan tâm và bàn tán. Hầu hết các tin đồn tình cảm của Jungkook đều chưa bao giờ được chính chủ thừa thận, tuy nhiên không ít tin đồn trong số đó là do những hành động thân mật và vô tư của "cậu út" đối với bạn bè khác giới. Cùng chiêm ngưỡng dung nhan 5 cô "bạn gái tin đồn" của nam ca sĩ 25 tuổi.

Jungkook của nhóm nhạc BTS vừa phát hành Seven, đĩa đơn solo chính thức đầu tiên của mình vào trưa ngày 14/7

Cô gái bí ẩn ở đảo Jeju

Mới đầu năm nay, một bài đăng trên Pann có nội dung gây choáng, liên quan tới thành viên Jungkook của nhóm nhạc toàn cầu BTS: "Jungkook hẹn hò với bạn gái ở đảo Jeju''.

Hình ảnh Jungkook ngồi cạnh một bạn gái ở nhà hàng

Càng đáng tin hơn khi nguồn tin còn khẳng định Jennie (BLACKPINK) - V (BTS) cũng bị bắt gặp hẹn hò ở địa điểm này khoảng 1 năm trước đó. Trong bài xuất hiện hình ảnh Jungkook ngồi cùng một nhân vật nữ giấu mặt. Không biết cả hai thân mật đến mức nào mà người đăng ảnh chú thích rằng: Jungkook đã tìm được tình yêu.

Tuy nhiên, theo lời người hâm mộ, bức ảnh trên được chụp khi Jungkook tới nhà hàng cùng một nhóm bạn. Chủ nhà hàng cũng đã lên tiếng cho biết cô gái đó chỉ là một nhân viên nữ trong ê-kíp của anh.

Diễn viên Lee Yubi

Trong một video được tải lên YouTube vào năm 2022, phóng viên kiêm YouTuber Lee Jin Ho cho biết: "Thông qua một nhân vật biết rõ về cả hai, chúng tôi chắc chắn rằng họ đã hẹn hò vào năm 2021".

Quá "xu" cho anh chàng khi mua túi hiệu tặng người yêu mà còn... đánh giá sản phẩm! Lee Jin Ho còn chỉ ra rằng Jungkook có một tài khoản thương mại điện tử đăng ký bằng ID của anh, và trong phần lịch sử mua hàng có một sản phẩm đã được đánh giá mang tên Chanel Silver Jang. Đây cũng là chiếc túi cao cấp Lee Yubi từng khoe trên mạng xã hội.

Chiếc túi hiệu Lee Yubi từng khoe

Cũng theo Lee Jinho, vào tháng 11 năm 2021 cặp đôi từng bị bắt gặp cùng nhau du lịch ở đảo Jeju.

Nghệ sĩ xăm mình đã có chồng

Vào năm 2019, một bức ảnh trông có vẻ như được chụp lại từ camera an ninh cho thấy Jungkook đang ôm một cô gái từ phía sau.

Cô gái có tên Lee Mijoo, làm nghề xăm hình nghệ thuật. Cư dân mạng lại tiếp tục lan truyền bức ảnh chụp chính diện Lee Mijoo đi ăn cùng Jungkook trước khi đến cửa hàng xăm hình.

Theo một số thông tin, Lee Mijoo đã có chồng nhưng ARMY đã nhắn tin hỏi một người bạn của cô trên Instagram và được biết dù nữ nghệ nhân chưa kết hôn nhưng đã có bạn trai, cô và Jungkook chỉ đơn thuần là bạn.

Bạn cùng lớp Park Se Won

Từ tận trước khi ra mắt, nam ca sĩ trẻ đào hoa đã dính nhiều tin đồn hẹn hò. Thậm chí, có một bức ảnh được cho là Jungkook đang hôn bạn gái cùng lớp tên Park Sewon. Bản thân Park Sewon từng rất chăm chia sẻ hình ảnh bạn trai trên Twitter, còn bóng gió rằng bạn trai cô là thực tập sinh và "không có thời gian dành cho cô vì quá bận rộn".

Hình ảnh "úp úp mở mở" về một người bạn trai nổi tiếng mà cô nàng từng chia sẻ trên Twitter

Về phía Jungkook, anh từng thừa nhận trên chương trình American Hustle Life rằng mình đã hẹn hò thời chưa nổi tiếng. "Hồi đó tôi còn ít tuổi, chúng tôi hẹn hò như một trò chơi. Như mấy đứa học sinh tiểu học vậy. Chúng tôi chỉ nói "đi chơi đi" nhưng tôi không thật sự thích đi ra ngoài gặp gỡ hay kiểu vậy".

Thành viên "hụt" của (G)I-dle

Vào năm 2017, trên diễn đàn DC Inside, một bài đăng đã chia sẻ loạt ảnh xinh lung linh của cô gái được cho là người yêu cũ của Jungkook. Cô gái xinh đẹp này là Go Sohyun, thực tập sinh của CUBE, sinh năm 1997, sở hữu gương mặt và thân hình chuẩn gu Kookie. Go Sohyun từng nằm trong đội hình ban đầu của CLC, thậm chí có cơ hội debut cùng (G)I-dle nhưng đã rời công ty vì lý do sức khỏe.

Go Sohyun, thứ ba từ phải qua, thời còn nằm trong đội hình trước khi debut của CLC

Có tin đồn từ tận 2 năm trước đó rằng Jungkook và Go Sohyun đã hẹn hò vào khoảng thời gian cả hai cùng học chung tại trường Trung học Nghệ thuật Biểu diễn Seoul SOPA. Một số hình ảnh được cư dân mạng tìm thấy trong thời gian đó phần nào củng cố suy đoán này.