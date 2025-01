Dàn mỹ nhân khoe dáng trong kỳ nghỉ năm mới

Trên Instagram Story và bản tin On the Jlo ngày 2/1, Jennifer Lopez chia sẻ những bức ảnh khoe vóc dáng không tuổi trong bộ bikini đen, kết hợp mũ cao bồi và boot lông. Theo Page Six , nữ ca sĩ sinh năm 1969 đón năm mới tại khu nghỉ dưỡng ngập tuyết ở Aspen, tiểu bang Colorado, Mỹ. Hai con song sinh Max và Emme (17 tuổi) cùng mẹ bà Guadalupe, chị gái Lynda, người quản lý Benny Medina cũng có mặt trong chuyến đi. Ảnh: IG.

Charlize Theron cũng cùng gia đình đi nghỉ lễ vào năm mới ở Los Cabos, Mexico. Cánh săn ảnh phát hiện minh tinh Nam Phi tắm nắng bên hồ bơi khách sạn. Cô mặc bộ áo tắm liền thân màu đen, khoe vóc dáng săn chắc tuổi 50. Ảnh: BackGrid.

Bethenny Frankel được phát hiện vui chơi trên bãi biển Miami, Florida, Mỹ, cùng bạn trai mới quen vài tháng, doanh nhân Tom Villante, vào ngày 2/1. Ngôi sao truyền hình Mỹ thành tâm điểm chú ý với chiếc áo tắm một mảnh cắt khoét táo bạo. Ở tuổi 55, cô khiến nhiều cô gái đôi mươi phải ghen tỵ vì hình thể săn chắc, nóng bỏng. Ảnh: BackGrid.

Ngày 1/1, Kaia Gerber được nhìn thấy đi tắm biển ở Cabo, Mexico, cùng một số bạn nam giữa tin đồn chia tay người yêu, nam diễn viên Austin Butler. Cô mặc bikini tối màu bé xíu để lộ gần như trọn vẹn thân hình 1,77 m. Nhiều cư dân mạng nhận xét siêu mẫu sinh năm 2001 quá gầy, đến mức trơ xương. Ảnh: BackGrid.

Georgina Rodriguez đăng ảnh nghỉ dưỡng ở Dubai vào ngày 2/1. Trước đó, người mẫu sinh năm 1994 khoe loạt khoảnh khắc đón giao thừa cùng bạn trai danh thủ, Cristiano Ronaldo, và các con trên du thuyền sang trọng. Ảnh: IG.

Hai con gái song sinh Jessie và D'Lila Combs được bắt gặp đi nghỉ ở đảo thượng lưu St. Bart (vùng Caribe) vào ngày đầu năm khi ông trùm Sean "Diddy" Combs được cho là ngày càng suy sụp trong tù ở New York (Mỹ) khi chờ ra tòa xét xử về tội buôn bán tình dục. Ảnh: Mega.

MC truyền hình Anh Lizzie Cundy gây bão với khoảnh khắc nóng bỏng ở tuổi 57 trong kỳ nghỉ lễ xa hoa ở Barbados vào ngày 2/1. Ảnh: IG.

Trong khi chồng cũ Brad Pitt giải quyết xong cuộc chiến ly hôn, Jennifer Aniston đi nghỉ dưỡng ở Cabo, Mexcio, với bạn bè. Bất chấp ảnh chụp trộm không rõ nét, nữ diễn viên vẫn được khen ngợi vì vẻ ngoài trẻ trung, thân hình cân đối ở tuổi 56. Ảnh: BackGrid.