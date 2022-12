Dàn mỹ nhân Địa Ngục Độc Thân 2 toàn profile khủng: 2 Hoa hậu, 1 sinh viên Harvard

Tính đến nay, mùa 2 của Địa Ngục Độc Thân - chương trình hẹn hò nổi tiếng của Hàn Quốc đã lên sóng được 4 tập. 2 tuần kể từ khi chương trình phát sóng, danh tính thật sự của dàn người đẹp trong show cuối cùng cũng dần được hé lộ!

Choi Seo Eun

Choi Seo Eun là 1 trong 2 mỹ nhân được các chàng trai để mắt đến nhiều nhất trong chương trình. Chỉ mới 4 tập, người đẹp đã có 2 lần đến "đảo thiên đường" với 2 chàng trai khác nhau. Không quá ngạc nhiên khi nhan sắc Choi Seo Eun được dàn "nam thần" khen ngợi hết lời cũng bởi cô chính là Hoa hậu Hàn Quốc 2021.

Choi Seo Eun được nhiều chàng trai để mắt đến ở Địa Ngục Độc Thân Mùa 2 (Ảnh: Địa Ngục Độc Thân)

Đăng quang ở tuổi 26, Choi Seo Eun được biết đến là Hoa hậu có độ tuổi lớn nhất trong lịch sử các người đẹp chiến thắng cuộc thi Miss Korea 2021. Đại diện đến từ Seoul được nhận xét là có vẻ đẹp như minh tinh, vừa dịu dàng vừa khả ái.

Choi Seo Eun - Hoa hậu Hàn Quốc 2021 (Ảnh: Internet)

Được biết, Choi Seo Eun có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát vì du học Mỹ từ năm 14 tuổi. Cô tốt nghiệp khoa Mỹ thuật và Hội họa của Viện Nghệ thuật Pratt - đại học tư thục chuyên về nghệ thuật nổi tiếng ở Brooklyn, New York (Mỹ). Sau đó, nàng Hậu quay lại Hàn Quốc và làm việc trong nhiều lĩnh vực như trợ lý đạo diễn, cộng tác viên tại đài truyền hình, giảng viên mỹ thuật tại các học viện tư nhân, hay kiêm luôn cả nghề người mẫu.

Shin Seul Ki

Không khác gì Choi Seo Eun, Shin Seul Ki cũng là gương mặt được các chàng trai quyết tâm "cưa đổ". Ngoài đời, Shin Seul Ki cũng là Hoa hậu Truyền thống Hàn Quốc 2020 (Miss Chunhyang 2020). Đây là cuộc thi nhằm tìm kiếm vẻ đẹp truyền thống đại diện cho phụ nữ Hàn. Cô đã giành chiến thắng trước nhiều đối thủ "nặng ký", trong đó có cả Shin Ji Yeon - người đẹp từng tham gia Địa Ngục Độc Thân ở mùa 1.

Shin Seul Ki - mỹ nhân vạn người mê của Địa Ngục Độc Thân 2 (Ảnh: Địa Ngục Độc Thân)

Cô cũng chính là Hoa hậu Truyền thống Hàn Quốc 2020 (Ảnh: Yonhap News)

Trong khi Shin Ji Yeon - mỹ nhân mùa 1 chỉ giành được giải Á hậu 4 (Ảnh: Internet)

Shin Seul Ki hiện là sinh viên trường Đại học Quốc gia Seoul, chuyên ngành piano tại khoa nhạc cụ. Người đẹp này có tài hoạt ngôn, ca hát, múa. Với lợi thế của mình, cô được kỳ vọng sẽ sớm tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật.

Lee Nadine

Nhắc đến nhân vật có học vấn khủng nhất trong chương trình chắc hẳn phải kể đến Lee Nadine. Theo thông tin, cô nàng hiện là sinh viên tại Đại học Harvard (Mỹ), chuyên ngành khoa học thần kinh. Trước đó, cô cũng nhận được giấy báo trúng tuyển của nhiều ngôi trường danh tiếng tại Mỹ như Yale hay Princeton.

Lee Nadine - cô gái có học vấn khủng nhất dàn cast mùa 2 (Ảnh: Địa Ngục Độc Thân)

Trong chương trình, Lee Nadine tiết lộ niềm đam mê đặc biệt với các môn thể thao. Cô từng tham gia đội bóng vợt hay bóng đá thời trung học. Ngoài ra, theo nhiều nguồn tin trên MXH, người đẹp cũng từng là người mẫu trực thuộc YG Kplus - công ty con dưới trướng YG Entertainment.

Nadine sở hữu vóc dáng thon thả cùng chiều cao 1m7 (Ảnh: Instagram nhân vật)

Park Se Jeong



Ngay từ tập 1, Park Se Jeong đã được nhiều khán giả đặc biệt chú ý khi cô có ngoại hình na ná như "tình đầu quốc dân" Suzy. Trong show, Park Se Jeong tự tìm nhiều cơ hội tiếp cận các chàng trai mà mình yêu thích nhưng đến tập 4 vẫn chưa được ai hồi đáp tình cảm. Trên trang cá nhân, Park Se Jeong vẫn đang tag tài khoản của YG Kplus, khiến nhiều người cho rằng cô rất có thể là "gà" của nhà YG.

Nhan sắc ngoài đời của Park Se Jeong (Ảnh: Instagram nhân vật)

Lee So E

Nhắc đến cô gái si tình nhất Địa Ngục Độc Thân 2, chắc chắn phải nói đến Lee So E. Từ tập 1 đến tập 4, cô nàng hết lần này đến lần khác bày tỏ tình cảm cùng hot boy Yoong Jae mặc chuyện bị crush né tránh. Lee So E hiện đang là diễn viên, bộ phim đầu tay của cô nàng là vai diễn nhỏ trong bộ phim The First Responders lên sóng năm 2022.

Lee So E trong chương trình mùa 2 (Ảnh: Địa Ngục Độc Thân)