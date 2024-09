Ekip Anh Trai Chông Gai và Anh Trai Say Hi quyên góp cứu trợ đồng bào vùng bão lũ phía Bắc

Chia sẻ nỗi mất mát to lớn với đồng miền Bắc đang hứng chịu nhiều thiệt hại, mất mát do thiên tai bão lũ gây ra, NSX Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã hoãn chiếu tập 11 vào ngày 14/9. Không chỉ vậy, toàn thể ekip đồng sản xuất chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Chị Đẹp Đạp Gió 2024 còn quyên góp 50 triệu đồng gửi đến chương trình "Hướng về miền Bắc yêu thương", với mong muốn chung sức cùng người dân cả nước hỗ trợ bà con vùng lũ vượt qua nghịch cảnh. Ngoài ra, dàn anh tài trong chương trình cũng ủng hộ 230 triệu đồng để góp phần hỗ trợ người dân miền Bắc khắc phục hậu quả sau bão Yagi.

Chương trình Anh Trai Say Hi cũng ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào đang chịu thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ kéo dài. Đại diện ekip đã gửi khoản đóng góp trên tại buổi kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam - Lễ giỗ Tổ Sân khấu năm 2024 do Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM tổ chức ngày 13/09 tại Nhà hát TP.HCM.

Các anh tài và ê-kíp đồng sản xuất chương Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió 2024 góp chút tấm lòng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Anh Trai Say Hi ủng hộ 1 tỷ đồng cho đồng bào đang chịu thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ kéo dài ở miền Bắc

Không chỉ các khoản đóng góp chung, những ngày qua, 1 số anh tài và chị đẹp còn thực hiện các khoản đóng góp cá nhân hoặc tham gia các chương trình gây quỹ để gửi thêm tình yêu thương đến cho đồng bào miền Bắc đang trải qua vô vàn mất mát vì thiên tai.

Vào ngày 13/9, dàn anh tài như Phan Đinh Tùng, Kay Trần, Đăng Khôi, Bùi Công Nam, Duy Khánh, Thiên Minh, HuyR, Quốc Thiên.... đã góp mặt trong Đêm nhạc thiện nguyện Hướng Về Miền Bắc. Tại đây, họ đã tái hiện lại nhiều sân khấu Công diễn từng gây sốt như Bao Tiền Một Mớ Bình Yên, Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời, Áo Mùa Đông - Trở Về, Thu Hoài... Đêm nhạc thiện nguyện có sự góp sức của dàn anh Anh Trai Chông Gai thu được tổng cộng 9,3 tỷ đồng tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc.

Dàn anh tài tham gia đêm nhạc thiện nguyện, gây quỹ giúp đỡ đồng bào vùng lũ phía Bắc vào ngày 13/9

Trước đó, anh trai Bằng Kiều đã trực tiếp đến địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão lũ để cứu trợ bà con sau khi kết thúc ghi hình cho chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Nam nghệ sĩ cho biết những người trong gia đình anh rất lo lắng, sốt ruột khi xuất hiện mưa lũ. Vì thế, sau khi xong những khâu cuối cùng cho chung kết chương trình, Bằng Kiều nhanh chóng đến Yên Bái để hỗ trợ một phần vật chất cho bà con.

Bằng Kiều trực tiếp xuống địa phương bị lũ lụt để cứu trợ người dân

Vào ngày 13/9, NSX Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thông báo hoãn phát sóng tập 11, dự kiến lên sóng vào thứ Bảy (14/9) lúc 20h00. Fanpage của chương trình chia sẻ: "Chương trình xin được gửi lời chia sẻ sâu sắc đến với những mất mát to lớn của đồng bào miền Bắc nơi đang phải gánh chịu nhiều mất mát do thiên tai lũ lụt! Mong rằng thiên tai sẽ sớm qua đi, đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Tập thể ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cầu mong bình an đến với tất cả mọi người, mọi nhà!". Thời gian lên sóng mới của chương trình chưa được ấn định cụ thể.



Trước khi tập 11 bị hoãn chiếu, tập 10 của series tư liệu đồng hành cùng các anh trai có tên Why Call Me By Fire cũng được dời lịch vì tập phát sóng có nhiều khung cảnh chơi đùa vui vẻ, không thích hợp với không khí hiện tại của toàn đất nước.