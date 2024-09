Video phản ứng của Hồ Ngọc Hà khi Lệ Quyên chiếm sóng tại Miss Universe Vietnam

Sau hơn 3 tháng khởi động, Chung kết cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 đã chính thức diễn ra vào tối 14/9 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Tân hoa hậu sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Universe 2024 được tổ chức tại Mexico vào tháng 11 sắp tới. MC Hoàng Oanh, Thành Trung và Chế Nguyễn Quỳnh Châu giữ vai trò người dẫn dắt đêm chung kết cuộc thi sắc đẹp này.

Bên cạnh phần thể hiện của các thí sinh, khán giả còn đổ dồn sự quan tâm vào khách mời trong đêm Chung kết chính là Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà. Xuất hiện tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), Lệ Quyên đã có những chia sẻ, nhắn nhủ tới các cô gái: "Quyên đã có gần 1 năm được nếm mùi chương trình truyền hình thực tế, trong chương trình ngày hôm nay các bông hoa đẹp có hơn 2 tháng.

Đối với Quyên, không thể so sánh chương trình truyền hình nào áp lực hơn, khó khăn hơn. Quyên nghĩ rằng khi tham gia chương trình truyền hình thì đều rất vất vả. Thực sự rất khó cho ban giám khảo vì năm nay các thí sinh quá đẹp luôn. Bản thân Quyên thì ai cũng có bóng hồng để mình ưu ái hơn chút nhưng phải công nhận năm nay thí sinh rất đẹp. Quyên xin nói 1 câu nữa thôi, chúc tất cả các bông hoa sẽ bình tĩnh, tự tin tỏa sáng và ai đoạt ngôi vị cao nhất cũng rất xứng đáng".

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi xuất hiện tại đêm Chung kết Miss Universe Vietnam 2024

Khi nữ ca sĩ 8x chia sẻ cảm xúc tại cuộc thi, Hồ Ngọc Hà đã có biểu cảm vô cùng đặc biệt ở phía dưới hàng ghế khán giả. Cô bị bắt gặp khoảnh khắc nhìn lên màn hình lớn, chăm chú nghe phát biểu của Lệ Quyên. Bên cạnh đó, thi thoảng Hồ Ngọc Hà vẫn lơ đãng quay sang trò chuyện vui vẻ tươi cười với những người xung quanh. Là bộ đôi chị em từng thân thiết dính như sam, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên hiện đã vướng tin trục trặc và không còn tương tác nào với nhau dù cùng có mặt ở sự kiện.

Phản ứng đặc biệt của Hồ Ngọc Hà khi nghe Lệ Quyên chia sẻ tại cuộc thi (Nguồn: Team sự kiện)

Nữ ca sĩ bị bắt gặp khoảnh khắc chăm chú lắng nghe phần phát biểu của người chị em từng thân thiết

Vào cuối tháng 8/2024 vừa qua, Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà bất ngờ là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Nguyên do vì bà xã Kim Lý rơi vào tình cảnh éo le khi thí sinh biểu diễn trên sân khấu lại trùng tên với người chị em từng thân thiết là ca sĩ Lệ Quyên. Khi MC nhắc tới tên của thí sinh này, Hồ Ngọc Hà dưới hàng ghế ban bình luận đã có biểu cảm khó đỡ, cố nhịn cười.

Sau đó, Hồ Ngọc Hà còn công khai trêu đùa thí sinh trùng tên với Lệ Quyên: "Mà em ơi, cứ ca sĩ mà tên đó là nổi tiếng. Em yên tâm đi. Chúc mừng em đã đạt được những điều đấy và cố gắng hơn nữa nhé". Khoảnh khắc này của Hồ Ngọc Hà được cư dân mạng mang ra bàn luận. Không những vậy, Lệ Quyên cùng nghi vấn nghỉ chơi của cả hai lần nữa bị lôi ra bàn tán.

Sau đó, Lệ Quyên đã đăng bài ẩn ý cực căng trên trang cá nhân: "Đủ 18 tuổi là phải chịu mọi trách nhiệm với bản thân. Sai hay đúng thì mỗi cá nhân phải tự giải quyết, chuyện người khác thì để cho người ta tự giải quyết đi. Nhất là đồng nghiệp, không thể giúp được, chẳng biết sai đúng thế nào thì cứ trật tự, oang oang phân tích làm gì, vô duyên, vô ý thức, vô văn hoá nha. Đã có luật pháp phân định, đó là về lý chả đến lượt các bác. Về tình thì nhiều bác quá tệ. Oải nhất là đổ thêm dầu vào lửa? Để câu like à, hay để lên xu hướng. Hay để được khen là thức thời, nắm bắt cơ hội, đục nước béo cò?...".

Hồ Ngọc Hà từng cố nhịn cười khi nghe thấy thí sinh có tên giống với Lệ Quyên

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà từng là cặp chị em thân thiết của Vbiz. Cả hai có thời gian liên tục xuất hiện cùng nhau, ăn uống cười nói vui vẻ. Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà luôn dành thời gian để có mặt trong những dịp đặc biệt của đối phương.

Tuy nhiên từ năm 2015, mối quan hệ của cặp đôi vướng nghi vấn rạn nứt. Khán giả không thấy Hồ Ngọc Hà nhắc gì về Lệ Quyên và ngược lại. Cả hai cũng ít xuất hiện chung, không tham gia các hoạt động chung mà trước đó cả hai "như hình với bóng". Trên MXH, cặp đôi từng thân thiết bỗng trở nên xa lạ khiến nhiều người thắc mắc. Đáng nói, mỗi khi xuất hiện chung một sự kiện, Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà sẽ tránh né toàn tập, người này xong thảm đỏ thì mới đến người kia. Có những buổi tiệc bắt buộc ngồi chung bàn hay chụp ảnh cùng thì cả hai cũng không tương tác.

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà từng là cặp chị em thân thiết của Vbiz

Trong một lần phỏng vấn cùng chúng tôi, khi được hỏi có phiền hà khi liên tục bị mang ra so sánh với "người cũ", Lệ Quyên vô cùng thẳng thắn: "Quyên chỉ sợ mình được so sánh với người xấu hoắc thôi, còn được so với người coi được thì chứng tỏ mình còn ngon mới được so như thế, làm gì có ai so sánh 2 thứ khập khiễng bao giờ, đúng không. Nếu mình bị so sánh với người ối giời ơi là không được đâu, lúc đó phải xem lại dạo này mình thế nào, cần tập tành giữ gìn nhan sắc ra sao.

Dư luận có khi buồn cười lắm, không phải họ khen là thích, mà vì họ chỉ muốn trêu tức mình nên mới nói như thế. Thứ nhất là do họ muốn kiếm một câu chuyện để làm quà, thứ hai là do họ không có duyên lắm, cứ thích lôi người khác vào câu chuyện của mình. Những người hay mang người khác ra để mua vui thì đảm bảo đó là người kém duyên, họ khoan cần biết đối tượng trong câu chuyện là người xấu hay đẹp, cứ lôi vào để đàm tiếu oang oang lên, như thế kém duyên lắm các bạn".