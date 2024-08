Dàn mỹ nam bán nude, khoe cơ bắp múi bụng trên sóng truyền hình

Tối 16/8, tập 3 The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 lên sóng với nhiều diễn biến hấp dẫn. Top 22 thí sinh đã có thử thách ngoài trời về thể lực. Theo đó, các thành viên của 2 đội cử người thi đấu đối kháng, tổng có 11 cặp. 2 người giữ 2 đầu dây và kéo co trong tư thế hít đất. Những gương mặt chiến thắng sẽ được bước thử thách đấu đối kháng trong hồ.

Ngay sau đó, 11 quý ông chiến thắng đã bước vào thử thách vật lộn để chọn ra một người chiến thắng với luật thi làm sao để cơ thể đối thủ có thể văng một nửa ra ngoài. Tại đây, các thí sinh của chương trình cũng có cơ hội "flex" body cực phẩm của mình sau thời gian tập luyện thể lực đầy gian nan.

Xuân Đạt thừa nhận: "Lúc đầu cũng nghĩ là game bình thường thôi, không có gì khó nhưng thật sự lúc vào rồi thì tim gần như nhảy ra ngoài". Trong khi đó, Công Phát cũng nhận định tương tự: "Phải nói là một trận thủy chiến nha, rất là hỗn loạn". Chia sẻ về thử thách lần này, Xuân Thắng cho biết: "Mình là một người tập võ, nên khi lên sàn đấu lúc nào cũng phải có chiến lược trong đầu. Ngày hôm nay thì thật sự các chiến thuật đấy bay hết".



Màn "thủy chiến" của các thí sinh The Next Gentleman 2024

Các thí sinh đã có màn "thủy chiến" vô cùng kịch tính và tốn thể lực. Việc thi đấu ở môi trường toàn là nước cũng bào mòn sức và ý chí của nhiều quý ông. Những cái tên gây ấn tượng cho khán giả bởi sức chiến đấu "không phải dạng vừa" chính là Hóa Trần, Việt Hoàng, Vĩnh Đam... Bên cạnh đó, dù không là những gương mặt trụ lại phút cuối nhưng Chip Nguyễn, Khoai Vũ cũng là 2 quý ông gây chú ý bởi hình thể đẹp và tư duy chiến đấu nhạy bén.

Kết quả cuối cùng được công bố với chiến thắng cá nhân thuộc về Việt Hoàng (team Cố định của Như Vân), cùng với đó là số tiền thưởng nóng 20 triệu đồng. Điều này cũng đồng nghĩa team Cố định có được chiến thắng trong thử thách phụ. Sự cố gắng này mang đến đặc quyền cho team Cố định thêm thời gian thực hiện thử thách, cũng như được chọn và chỉ định thí sinh team Luân phiên về team, tối đa 6 thí sinh.

Các quý ông cởi áo và có màn so kè thể lực cực căng trong hồ

Thi đấu trong môi trường nước khiến các thí sinh xuống sức nhanh

Dù vậy, các thí sinh vì muốn giành được lợi thế ở thử thách chính nên đã không bỏ cuộc

Cuộc đấu khốc liệt loại dần các thí sinh trong hồ

Quý ông Việt Hoàng (team Như Vân) giành chiến thắng ở thử thách phụ

Bên cạnh đó, qua phần thử thách, những gương mặt nổi bật như Khoai Vũ, Vĩnh Đam, Chip Nguyễn, Hóa Trần gây ấn tượng với người xem

Kết thúc thử thách phụ, Top 22 quý ông của chương trình bước vào thử thách chụp ảnh cùng các Supporter của mình với yêu cầu chạm tay vào nhau trong tư thế treo. Xuất hiện trong thử thách chính tại Tập 3 là sự có mặt có dàn Giám khảo đình đám: Host/Giám khảo Hương Giang, Giám khảo Hữu Long, Giám khảo Alex Fox, Giám khảo Thu Trang, Giám khảo Moo Asava, Giám khảo/Host Dược sĩ Tiến.

Sau khi chia trung bình cộng, team Thu Trang chiến thắng với điểm số 4.8 và team Hương Ly vào vòng nguy hiểm với 2.4 điểm. Theo đó, team Supporter Thu Trang được tiền thưởng 50 triệu và lựa chọn Mai Ngô để tiếp tục chinh chiến trong tập 4.

Với sự cố gắng và nỗ lực, Hoàng Long đã vươn lên để có được vị trí đứng đầu. Với chiến thắng này, Hoàng Long có quyền hoán đổi một thí sinh trên tháp với một thí sinh trong vòng nguy hiểm. Theo đó, quý ông Gen Z này đã lựa chọn thay thế Công Đoàn để "cứu" Alex vì nhận thấy sự dũng cảm, vượt qua rào cản ngôn ngữ của thí sinh ngoại quốc này.

Trong khi đó, Lê Thu Trang bất ngờ loại thành viên team Cố định là Bảo Ân trong sự khó hiểu. Hoàng Thùy cho biết: “Trang phán một câu xanh rờn, Hoàng Thùy là đối thủ của Lê Thu Trang. Thật sự lúc đó mình thấy hơi… xàm". Supporter Như Vân cũng tham gia: "Wow, Hoàng Thùy rất bình tĩnh nha. Nếu mà là Vân, chắc tập 2 xảy ra lần nữa rồi".

Bên cạnh đó, 4 thí sinh là Cao Phát, Thái Tài, Công Đoàn và Xuân Thắng bước vào vòng nguy hiểm khi buộc phải giải mật thư với các mật mã được cho sẵn. Cuối cùng, Giám khảo lựa chọn Thái Tài phải ra về với hành trình thiếu sự bứt phá.

Lê Thu Trang dùng quyền loại của mình cho Bảo Ân - thí sinh cố định của Hoàng Thùy

Top 4 thí sinh nguy hiểm vào vòng loại của BGK