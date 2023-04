Dàn diễn viên Xin hãy tin em sau 26 năm: Lệ Hằng bị bắt vì ma tuý, 1 sao nữ "đứt gánh" hôn nhân

Xin hãy tin em là bộ phim phát sóng năm 1997 của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Đây được đánh giá là một trong những bộ phim nói về đời sống sinh viên hay nhất của màn ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, dàn diễn viên tham gia phim lại có cuộc sống lận đận, thậm chí nữ chính vướng vòng lao lý.

Lệ Hằng sự nghiệp mờ nhạt, vừa bị bắt

Hoài "thát-chơ" là vai diễn đầu tiên của nữ diễn viên Bùi Lệ Hằng. Cô được đạo diễn Đỗ Thanh Hải giao cho vai Hoài "Thát-chơ" khi đang là sinh viên năm đầu tiên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Nữ diễn viên đã nhận về rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả khi thành công trong việc khắc họa một cô gái cá tính, thích uống rượu, hay bỏ học, sẵn sàng tham gia vào các cuộc ẩu đả nhưng lại sống rất tình cảm.

Sau thành công của vai diễn này, tên tuổi của Lệ Hằng đã được nhiều khán giả biết tới hơn. Tuy nhiên, những vai diễn sau này của cô cũng không gây được sự chú ý. Năm 2012, Lệ Hằng bất ngờ tuyên bố giải nghệ trong sự tiếc nuối của khán giả.

Ngày 23/4, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lệ Hằng về tội mua bán trái phép các chất ma tuý. Vào ngày 10/3/2023, Lệ Hằng đã bị công quan quận Đống Đa phát hiện, bắt giữ vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,696 gam ma túy tổng hợp.

Bùi Lệ Hằng trong Xin hãy tin em

Nữ diễn viên vào vai này khi còn đang đi học

Diễn viên Lệ Hằng bị cơ quan chức năng bắt giữ vì tội mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 23/4

Lê Vũ Long khá lặng lẽ trong sự nghiệp

Trong Xin hãy tin em, Lê Vũ Long đảm nhận vai Phong "lãng tử" - chàng sinh viên Nhạc viện đẹp trai và điềm đạm. Lê Vũ Long xuất thân là diễn viên múa nhưng diễn xuất của anh trong vai Phong khiến trái tim nhiều khán giả nữ thổn thức.

Sau thành công của bộ phim, Lê Vũ Long tiến sâu hơn với bộ môn điện ảnh thứ 7 khi vào vai trong các bộ phim như Mùa hè chiều thẳng đứng, Của rơi, Những người thợ xẻ, Người đàn bà mộng du… Ngoài ra, anh cũng là đạo diễn cho các chương trình nghệ thuật như Davines Hairshow, Đẹp Fashion show....

Hiện tại, anh đang có cuộc sống êm ấm cùng vợ và hai con. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống thường ngày.

Nhân vật Phong "lãng tử" từng khiến bao cô gái say đắm một thời

Hiện tại, Lê Vũ Long có cuộc sống hạnh phúc bên vợ cũng là một biên đạo múa

Hoa Thúy lận đận tình duyên

Hoa Thúy đảm nhiệm vai Thắm - bạn thân của Hoài, người con gái nhu mì hiền lành và luôn tích cực vun vén cho tình yêu của bạn mình với anh chàng Phong "lãng tử". Kể từ sau vai diễn này, khán giả biết tới nữ diễn viên nhiều hơn. Sau đó, cô tham gia vào các bộ phim truyền hình và phim nhựa nổi tiếng như Trở về giữa yêu thương, Lựa chọn số phận...

Cô từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với diễn viên Tùng Dương. Tuy nhiên cả hai đã quyết định ly hôn sau 7 năm chung sống. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Chuyện tình cảm tôi đã đổ vỡ 2 lần nhưng kết hôn chính thức mới một lần thôi. Hiện tại với tôi, để đi đến việc mở lòng và kết hôn lần nữa rất khó. Bởi trải qua những thăng trầm của tình cảm đến giờ tôi nhận thấy mình có thể mạnh mẽ gánh vác mọi chuyện. Hơn nữa tôi nghĩ đàn ông họ thường không thích những người phụ nữ quá quyết đoán".

Diễn viên Hoa Thuý đảm nhận vai Thắm trong phim Xin hãy tin em

Sau thành công của vai diễn Thắm, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong các bộ phim Trở về giữa yêu thương, Lựa chọn số phận...

Cô có tình duyên khá trắc trở và lận đận

