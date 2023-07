Dàn dancer của BLACKPINK: Toàn trai xinh gái đẹp, style đời thường cực chất

YG Entertainment - công ty chủ quản của BLACKPINK từ lâu đã nổi tiếng khi sở hữu nhóm dancer hùng hậu, đông đảo mang tên YGX. Không chỉ được yêu thích qua những bước nhảy điêu luyện mà dàn dancer nhà YG còn khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khi sở hữu visual, thân hình không hề thua kém người nổi tiếng cùng phong cách thời trang độc đáo, cá tính. Do đó, họ luôn được dân tình “săn lùng” ráo riết mỗi khi trình diễn cùng 4 cô nàng BLACKPINK, sở hữu hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội cũng như có cơ hội được làm việc với nhiều nhãn hàng, thương hiệu lớn.

1. Lee Jung

Lee Jung là một trong những nữ dancer nổi tiếng với gần 2 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô ngày càng được yêu thích sau khi tham gia chương trình Street Woman Fighter và là biên đạo đứng sau hàng loạt vũ đạo hot hit của BLACKPINK cùng nhiều nghệ sĩ khác. Nữ dancer sở hữu gương mặt cá tính cùng thân hình quyến rũ, khoẻ khoắn. Cô cũng nhận được nhiều lời khen với style đời thường đa dạng, khi thì trẻ trung, năng động, lúc lại sexy, sang chảnh với những bộ cánh ôm sát body.

Phong cách thời trang đa dạng của Lee Jung



2. Kwon Twins (Deukie và Dony)

Kwon Twins là bộ đôi anh em dancer đình đám đã vô cùng quen mặt với cộng đồng fan Kpop. Hai nam vũ công gây thương nhớ với gương mặt điển trai, góc cạnh cùng thân hình 6 múi săn chắc không kém gì idol. Với sức ảnh hưởng cùng hơn 1,5 triệu người theo dõi trên Instagram, Kwon Twins thường xuyên trở thành người mẫu cho các nhãn hàng, thương hiệu lớn. Không những thế, cặp song sinh nổi tiếng còn được chú ý vì thân thiết với nhiều nghệ sĩ như G-Dragon, BLACKPINK... Hai nam vũ công cũng nhiều lần gây sốt khi trình diễn bên cạnh 4 cô nàng BLACKPINK, thậm chí còn có cả "focus cam" riêng không kém gì idol.

Kwon Twins chụp hình thân thiết cùng Rosé

Dony gây ấn tượng với style cực chất, mang đậm phong cách hiphop, cá tính. Nam dancer thường ưa chuộng những item rộng rãi, thoải mái nhưng không kém phần thời thượng. Đặc biệt, Dony cũng được đánh giá là có khả năng mix đồ cực tốt, có gu

Deuki lại theo đuổi phong cách "hiền" và an toàn hơn em trai khi thường xuyên diện những bộ cánh casual với gam màu tối giản, trung tính. Tuy nhiên, nam dancer vẫn cực kỳ ghi điểm với phong cách trưởng thành, lịch lãm nhưng cũng không kém phần trẻ trung, thu hút

3. Jihyo Park

Jihyo Park cũng là một trong những gương mặt dancer nổi bật của YGX với thân hình quyến rũ, nóng bỏng cùng style ăn mặc cực slay, "chiến đét". Nữ dancer theo đuổi phong cách trang điểm cùng gu thời trang mang hơi hướng Âu Mỹ, đậm chất hiphop, Y2K cùng khả năng phối đồ matching, ấn tượng. Với làn da bánh mật, Jihyo Park mang vẻ đẹp khoẻ khoắn, lôi cuốn khiến nhiều người khó có thể rời mắt.

Jihyo Park có gu thời trang thời thượng, cá tính

4. Lee Young Sang

Lee Young Sang nhận được nhiều sự chú ý sau màn nhảy sexy dance đầy uyển chuyển, cuốn hút cùng Jennie trong ca khúc You And Me thuộc khuôn khổ Born Pink tour. Nam vũ công được cộng đồng mạng "săn lùng" vì sở hữu gương mặt nam tính, đường nét sắc sảo cùng thân hình vạm vỡ, cơ bắp. Trong những khoảnh khắc đời thường, anh ưa chuộng phong cách tối giản, năng động với những trang phục rộng rãi, cool ngầu.

Lee Young Sang gây sốt với màn nhảy đôi cùng Jennie