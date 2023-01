Dàn ca sĩ Vpop tuổi Mão đầy hứa hẹn: Đỗ Hoàng Dương "lội ngược dòng", HIEUTHUHAI - Myra Trần tạo "cơn sốt" nhờ các show truyền hình

"Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến", có lẽ không khí mùa Xuân Quý Mão 2023 đã và đang len lỏi trong từng góc gách. Người xưa quan niệm, những ai sinh tuổi Mão (Mèo) thường rất may mắn và có nhiều cơ hội nghề nghiệp, khi nhìn vào dàn ca sĩ Vpop hiện nay mới thấy điều này quả không sai.

Hiện tại, làng nhạc Việt đang sở hữu nhiều giọng ca tuổi Mèo rất thành công, đặc biệt thế hệ ngôi sao trẻ sinh năm 1999 dần chiếm nhiều ưu thế. Sự đổ bộ của rất nhiều gương mặt "cô/cậu Mèo Gen Z" tiềm năng trong những năm gần đây đang là làn gió mới làm thay đổi nền âm nhạc Vpop. Những cái tên nổi bật như Myra Trần, HIEUTHUHAI, Hoàng Duyên, Đỗ Hoàng Dương, MCK,… cho thấy sự chuyển giao đáng mong đợi của các nhân tố trẻ.

Myra Trần

Năm 2022, Myra Trần (Trần Minh Như) trở thành 1 hiện tượng "gây bão" trên MXH sau khi đạt giải 3 tại show truyền hình về âm nhạc được yêu thích nhất năm - The Masked Singer Việt Nam. Trước đó, những màn dự thi của cô nàng trong thân phận Lady Mây thu hút lượng tương tác cực khủng và viral khắp nơi. Chính từ chương trình này, cái tên Myra Trần một lần nữa trở lại và đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.



Myra Trần

Chỉ 2 ngày sau Chung kết kết hợp All-Star Concert của The Masked Singer, Myra Trần đã phát hành MV đầu tay mang tên Tình Yêu Đến Sau, tuy không phải 1 sản phẩm âm nhạc quá bùng nổ, MV này hiện vẫn thu hút hơn 3,3 triệu lượt xem trên YouTube. Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, cô nàng luôn nhận rất nhiều "lời khen có cánh" từ dàn cố vấn và khán giả. Giọng ca có lực, cao vút, cách xử lý bài hát chuyên nghiệp là những điều thường thấy qua những màn trình diễn triệu view của Myra Trần.

Tình Yêu Đến Sau MV - Myra Trần

Không chỉ năm qua, Myra Trần từng tạo nên "cơn sốt" truyền thông từ năm 2016 với ngôi vị cao nhất tại X-Factor Việt Nam (Nhân Tố Bí Ẩn) hay việc xuất hiện trên show truyền hình đình đám của Mỹ - American Idol (dừng chân ở top 40 chung cuộc). Có thể nói, Myra Trần chính là cái tên đầy hứa hẹn sẽ bùng nổ trong tương lai khi cô nàng hội tụ đủ những yếu tố để trở thành 1 ngôi sao.



Hoàng Duyên

Hoàng Duyên ra mắt bộ ba MV debut của mình nhằm định hình nên một "tân binh hoa sen" thổi hơi thở truyền thống vào đời sống hiện đại. Ngay thời điểm cho trình làng ca khúc đầu tay - Chàng Trai Sơ Mi Hồng, cái tên Hoàng Duyên đã được netizen Việt chú ý nhờ vào giọng hát lạ và ngọt ngào. Tiếp nối thành công này, cô nàng lại gây ấn tượng với ca khúc Sài Gòn Đau Lòng Quá - 1 sản phẩm kết hợp cùng ca/nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.



Chàng Trai Sơ Mi Hồng MV - Hoàng Duyên

Bên cạnh những MV chất lượng như Mê, Em Sẽ Báo Công An, Vọng Nguyện, Sài Gòn Hôm Nay Mưa, Hoàng Duyên cũng được đánh giá cao ở khoảng hát live, đây là điều mà đông đảo khán giả quan tâm và nữ ca sĩ trẻ tuổi đã khẳng định phần nào thực lực của mình. Bước đầu hoạt động nhưng Hoàng Duyên đã may mắn mang về cho mình giải thưởng âm nhạc quốc tế đầy danh giá. Cụ thể, giải thưởng Best New Asian Artist - Nghệ sĩ mới xuất sắc của Châu Á (khu vực Việt Nam) nằm trong khuôn khổ lễ trao giải MAMA 2021 chính thức gọi tên Hoàng Duyên.



Hoàng Duyên

Năm 2022, Hoàng Duyên chính thức cho ra mắt MV Heaven là sản phẩm đầu tiên kết hợp cùng ngôi sao USUK sở hữu hit tỷ view Calum Scott. Hoàng Duyên thể hiện ca khúc này cả hai phần lời tiếng Việt và tiếng Anh. Nhiều khán giả nghe ca khúc đã không giấu được sự ngỡ ngàng khi tiếng Việt lại xuất hiện trong một sản phẩm quốc tế. Chỉ 4 tháng sau, Hoàng Duyên lại có dịp tái ngộ Calum Scott trong đêm diễn Bridges tại Thái Lan khi là khách mời duy nhất của ngôi sao thế giới này, đây cũng là sân khấu quốc tế đầu tiên của nữ ca sĩ. Hoàng Duyên thể hiện bản lĩnh sân khấu khi không chỉ trình diễn song ngữ trọn vẹn mà còn học tiếng Thái giao lưu với khán giả. Với những gì cô nàng đã và đang thể hiện có thể chứng minh đây sẽ là 1 giọng ca đủ sức vang xa hơn trong tương lai.

Hoàng Duyên - Calum Scott trong đêm diễn Bridges tại Thái Lan.

HIEUTHUHAI

HIEUTHUHAI (Trần Minh Hiếu) là cái tên được nhiều khán giả nhắc tới và yêu mến trong thời gian gần đây. Bước ra từ chương trình King of Rap và tiếp tục gặt hái thành công sau show thực tế 2 Ngày 1 Đêm, nam rapper đang là nghệ sĩ được hàng triệu khán giả trẻ hâm mộ và theo dõi. Có thể nói, các show truyền hình chính là "bàn đạp" vững chắc đưa cái tên HIEUTHUHAI đến gần hơn với công chúng.



HIEUTHUHAI

Hiện tại, HIEUTHUHAI thu về lượng fan khổng lồ, cơ hội phát triển sự nghiệp cùng sự công nhận từ phía gia đình và khán giả yêu rap. Ngoại hình cực phẩm, gây thương nhớ của nam rapper cũng mang lại cho anh nhiều cơ hội hợp tác với các nhãn hàng quảng cáo, chương trình ca nhạc. Ngoài những bản rap "làm mưa làm gió" tại King of Rap, HIEUTHUHAI bắt đầu tung ra nhiều ca khúc mới, ra mắt MV và đạt được những thành công nhất định. Dynamic Duo, Mamma Mia, Nghe Như Tình Yêu, Vệ Tinh... hay gần đây nhất là Ngủ Một Mình đều được đông đảo khán giả đón nhận.



Ngủ Một Mình MV - HIEUTHUHAI ft. Negav

Ngoài ra, những màn xuất hiện trên sân khấu trong các sự kiện âm nhạc lớn của HIEUTHUHAI cũng thu hút rất đông sự ủng hộ từ khán giả. Có thể nói, anh chàng đang là 1 trong những nam rapper được săn đón nhất hiện nay. HIEUTHUHAI ngày càng chứng minh mình chính là đại diện tiêu biểu cho các nghệ sĩ Gen Z trẻ tài năng, năng động, linh hoạt và làm chủ mọi cuộc chơi. Chắc chắn những sản phẩm âm nhạc và các hoạt động nghệ thuật của anh chàng trong tương lai rất đáng để mong đợi.



Đỗ Hoàng Dương

Năm 14 tuổi, "cậu bé" Đỗ Hoàng Dương đã thử với con đường âm nhạc và xuất hiện tại 1 trong những chương trình thu hút nhất thời điểm đó - Giọng Hát Việt Nhí 2013. Dù chỉ dừng lại ở top 7 của cuộc thi nhưng chàng trai sinh năm 1999 vẫn gây được ấn tượng với khán giả khi sở hữu gương mặt điển trai. Sau 5 năm, Đỗ Hoàng Dương tiếp tục tạo bất ngờ với người hâm mộ khi xuất hiện tại cuộc thi Giọng Hát Việt 2018. Tuy không may mắn giành được chiến thắng nhưng Đỗ Hoàng Dương qua các vòng thi lại tạo sự chú ý nhất định khi khoe trọn giọng hát được mài dũa bài bản trong thời gian dài.



Đỗ Hoàng Dương

Khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, Đỗ Hoàng Dương liên tục thay đổi phong cách trong các sản phẩm âm nhạc. Năm 2021, Đỗ Hoàng Dương còn thử sức với vai trò diễn viên cho web drama boylove khá nổi tiếng của Việt Nam - Em Là Chàng Trai Của Anh. Chưa dừng lại ở đó, anh chàng còn chơi lớn ra mắt MV Không Nói Nên Lời song song với single album vật lý. Đây là dự án được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của Đỗ Hoàng Dương, khẳng định cá tính riêng và sức sáng tạo không giới hạn mà nam ca sĩ Gen Z hướng tới.

Gần đây, bản nhạc phim - Không Yêu Cũng Chẳng Cô Đơn bất ngờ gây chú ý trở lại sau hơn 2 năm phát hành sau màn hát live "xuất thần" của Đỗ Hoàng Dương. Cũng từ đây, cái tên Đỗ Hoàng Dương 1 lần nữa được khán giả quan tâm sau thời gian dài khá im ắng. Có thể thấy, mỗi sản phẩm mà nam ca sĩ ra mắt đều rất khó nhận biết rằng anh chàng sẽ mang tới điều bất ngờ gì. Đây là một điểm cộng rất lớn trong sự nghiệp của anh chàng khi luôn làm mới bản thân để đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc của khán giả trẻ.

Không Yêu Cũng Chẳng Cô Đơn - Đỗ Hoàng Dương (Live at Hi!Party)

MCK

MCK (Nghiêm Vũ Hoàng Long) là một rapper được cộng đồng indie và hip hop biết đến trước khi tham gia chương trình Rap Việt. Anh chàng cũng được các bạn trẻ biết tới với nghệ danh Long Nger cũng như ca khúc Rap Chậm Thôi chính là bước ngoặt trong sự nghiệp. Tuy nhiên, nhờ chương trình này mà chàng rapper mới được khán giả biết tới rộng rãi hơn.



MCK

Sau Rap Việt, con đường hoạt động của MCK đang ở giữa lằn ranh của nhạc underground và mainstream. Như cách MCK phát hành các MV và loạt ca khúc hot khác như Tại Vì Sao, Em Là Châu Báu, Xích Thêm Chút… trước cũng chứng minh cho chuyện đó, bởi nó khá chỉn chu so với một bài nhạc underground, nhưng lại không hoành tráng giống một sản phẩm đơn thuần tại mainstream. Năm 2022 với bản hit Chìm Sâu, anh chàng đã nhận được những thành tích đáng kể và ngày càng chứng minh được năng lực của bản thân.



Chìm Sâu - RPT MCK (feat. Trung Trần)

Có thể nói, MCK không phải thí sinh có bước chạy đà thuận lợi nhất sau chương trình như Dế Choắt, GDucky, tlinh nhưng thực tế, nam rapper này hiện giờ vượt trội tất cả 8 thí sinh ở chung kết Rap Việt mùa 1 vì đã định hình được con đường độc lập và thu hút lượng fan hùng hậu. Anh chàng rap tốt, giỏi đi melodic (rap giai điệu) và chất giọng sinh ra để "đóng" auto tune. MCK được xem là hình mẫu chuẩn của một rapper Gen Z.



Tùng Maru

Tùng Maru có tên đầy đủ là Hồ Lê Thanh Tùng, anh chàng được biết đến với vai trò là một ca sĩ, diễn viên trực thuộc nhóm nhạc nam Uni5 dưới sự quản lý của công ty Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Nam ca sĩ hiện đang đảm nhiệm vai trò rapper và nhảy chính của nhóm. Không chỉ có ngoại hình cuốn hút, Tùng Maru còn là chàng trai vô cùng đa tài.



Tùng Maru

Bên cạnh vai trò ca hát, Tùng Maru còn là một người mẫu ảnh, một dance từng hoạt động trong các nhóm nhảy khá nổi bật ở Việt Nam như Vũ đoàn Bước nhảy, nhóm ST. 319, MTE. Đặc biệt, anh chàng còn gây ấn tượng với khả năng sáng tác. Nam ca sĩ cũng từng góp mặt vào rất nhiều MV và một số bộ phim ngắn trước khi chính thức về đầu quân cho công ty của Đông Nhi. Năm 2021, Tùng Maru cùng các thành viên Uni5 đã tham gia The Heroes, ngoài được đánh giá có nhiều tiến bộ còn nhận về nhiều lời khen về khả năng trình diễn từ khán giả và BGK.

Thế Là Không Xanh Chín Rồi - Han Sara ft. Tùng Maru

Khoảng 2 năm trở lại đây, Uni5 ngày càng im ắng, hầu như không có những hoạt động nổi bật. Hiện tại, nhóm nhạc nam này đang khiến người hâm mộ lo lắng và đặt nghi vấn tan rã trong tương lai gần khi xuất hiện quá nhiều "bất ổn". Mới đây 1 thành viên khác của nhóm đã "dứt áo ra đi", vì vậy không ít khán giả mong muốn nhìn thấy những anh chàng của Uni5 xuất hiện với vai trò ca sĩ solo, và Tùng Maru không ngoại lệ. Với những yếu tố mà nam ca sĩ đang có, người hâm mộ hoàn toàn có lý do để tin rằng anh chàng còn có thể nổi tiếng hơn nữa trong tương lai. Có thể nói, hành trình sắp tới của Tùng Maru đầy hứa hẹn.