Sau nhiều ngày mong chờ, đám cưới của phú bà Midu và tổng tài Minh Đạt đã diễn ra tại trung tâm tiệc cưới lớn ở TP.HCM vào tối 29/6. Cặp đôi có hơn 6 tháng để chuẩn bị cho đám cưới. Mọi chi tiết trong ngày trọng đại đều được chuẩn bị chỉn chu, đầu tư khủng.

Đám cưới Midu quy tụ dàn khách mời đình đám

Là một nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động trong showbiz nên lẽ dĩ nhiên, ngày trọng đại của Midu không thể thiếu những gương mặt đình đám, có thể kể đến như vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc, Lan Khuê, Trung Quân, Lâm Vỹ Dạ, Sam... Và tất nhiên, với các khách mời hùng hậu như thế này thì đám cưới Midu cũng nghiễm nhiên biến thành concert mini với sự xuất hiện của các tiết mục "cây nhà lá vườn".

Xuyên suốt buổi lễ có rất nhiều màn trình diễn khuấy động sân khấu với đủ thể loại nhạc, từ lắng đọng sâu sắc đến nhạc quẩy hết mình. Ali Hoàng Dương mang đến buổi lễ bản hit Theo Anh với phần phụ diễn của 2 nhân vật chính cùng sự cổ vũ nồng nhiệt đến từ dàn khách mời.

Midu cùng chồng phiêu theo bản hit Theo Anh của Ali Hoàng Dương

Chưa dừng lại ở đó, dàn trai đẹp với sự dẫn đầu của Tronie Ngô tiếp tục khuấy động buổi lễ. Đáng chú ý là màn song ca ngẫu hứng của Dương Hoàng Yến và Trung Quân, cả 2 đã biểu diễn hết mình với sự minh hoạ của khách mời, đặc biệt là cô dâu - chú rể cũng lên quẩy cùng. Tuy nhiên, khi được đề nghị "hôn đi", Midu cùng ông xã Minh Đạt đã bị MC Tùng Leo dùng tay "ép hôn" dưới sự chứng kiến của khách mời. Dù còn khá ngại ngùng nhưng 2 vợ chồng vẫn trao cho nhau nụ hôn vô cùng ngọt ngào.

Tronie Ngô dẫn đầu đoàn trai đẹp quẩy hết mình

Trung Quân - Dương Hoàng Yến song ca ngẫu hứng, vợ chồng Midu bị "ép hôn" ở phần kết

Khoảnh khắc bị "ép hôn" nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào của 2 vợ chồng Midu

Nam ca sĩ Viết Thu mang đến hôn lễ 2 ca khúc Lý Ngựa Ô và You Raise Me Up. Chàng trai 9X này từng là bạn học với Sơn Tùng M-TP ở Nhạc viện TP. HCM. Cả 2 có mối quan hệ khá thân thiết. Vào sinh nhật năm 2018, Sơn Tùng M-TP còn từng rủ Viết Thu và một người bạn trong nhóm F4 thời đại học đi ăn tối.

Viết Thu biểu diễn 2 ca khúc trong hôn lễ