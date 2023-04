Đài truyền hình MBC nhận "gạch đá" vì liên tiếp mời ca sĩ vướng thị phi biểu diễn

Thời gian gần đây, chương trình King of Masked Singer của đài MBC vấp phải nhiều chỉ trích. Lý do là bởi show ca hát này đã mời những ca sĩ vướng nhiều bê bối và tranh cãi. Vào ngày 9/4, nữ ca sĩ Horan (Clazziquai) xuất hiện tại chương trình và bị "ném đá" kịch liệt. Lý do là bởi cô đã phạm tội say rượu lái xe 3 lần vào các năm 2004, 2007 và 2016. Trước làn sóng chỉ trích, MBC phải đứng ra xin lỗi và xóa tiết mục của Horan.

Đến số mới nhất phát sóng ngày 16/4, MBC lại tiếp tục gây ra tranh cãi khi mời nữ idol Cao Lu (Fiestar) tham gia King Of Masked Singer. Cao Lu là người Trung Quốc, cô sinh năm 1987 và ra mắt cùng Fiestar vào năm 2012. Tuy nhiên nữ idol không được lòng công chúng Hàn Quốc do có phát ngôn nhạy cảm. Sự xuất hiện của Cao Lu không nhận được sự ủng hộ của khán giả xem truyền hình.

Cao Lu không được lòng khán giả Hàn Quốc

Nhiều cư dân mạng tỏ ra không hài lòng với đội ngũ sản xuất chương trình của MBC, khi họ liên tục mời những nhân vật gây tranh cãi. Đến nay, MBC chưa lên tiếng gì về quyết định mời Cao Lu tham gia chương trình King Of Masked Singer.

Mới đây, MBC đã phải xin lỗi vì để nữ ca sĩ say rượu lái xe 3 lần Horan (Clazziquai) tham gia chương trình

Nguồn: Allkpop