Dawn tuyên bố còn yêu Hyuna dù đã chia tay, đài MBC "bóc phốt" chỉ là chiêu trò

Hyuna và Dawn bắt đầu hẹn hò từ năm 2016 và thường xuyên "phát cẩu lương" ngọt ngào. Tưởng chừng như không gì có thể chia cách thì đến cuối năm 2022, cặp đôi bất ngờ tuyên bố chia tay. Chia tay xong, họ để lộ loạt bằng chứng tái hợp, thường xuyên nói lời ngọt ngào với đối phương khiến công chúng không ngừng thắc mắc.

Mới đây nhất, Dawn xuất hiện trong chương trình Look Me Up để quảng bá album mới, không quên thừa nhận anh còn yêu Hyuna: "Tôi vẫn yêu cô ấy. Kể cả chúng tôi có chia tay, quay lại, hay mối quan hệ là gì cũng không quan trọng. Tôi yêu Hyuna vì con người cô ấy, dù có ở bên nhau hay rẽ 2 con đường thì tôi vẫn mãi yêu Hyuna".

Hyuna - Dawn lộ nhiều bằng chứng tái hợp nhưng đều phủ nhận thông tin quay lại

Tuy nhiên khi khán giả chưa kịp cảm động, đài MBC đã ngán ngẩm lên tiếng, chỉ trích đây chỉ là chiêu trò marketing: "Tình yêu của Hyuna và Dawn chưa có dấu hiệu kết thúc. Công chúng không còn muốn cập nhật tin tức về họ và bắt đầu thấy mệt mỏi. Dawn còn viết ca khúc ngọt ngào tặng bạn gái cũ, nhưng đó chẳng phải là chiêu trò marketing đội lốt tình yêu hay sao?".

"Tất cả những việc này đã khiến sự chân thành trong quá khứ thành vô nghĩa. Đáng lẽ cả hai nên tập trung vào hoạt động âm nhạc của mình. Một người nghệ sĩ lẽ ra nên tin tưởng vào bản thân và quan tâm đến những người xung quanh hơn. Chúng tôi hy vọng chuyện tình sóng gió của hai người sẽ diễn ra tại căn phòng nhỏ riêng tư, nơi họ cùng hát, nhảy, chìm đắm trong thế giới riêng, lặng lẽ chia sẻ tình yêu và giải quyết những mâu thuẫn" - đài MBC lên tiếng gay gắt.

Ý kiến chỉ trích của nhà đài nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Nhiều người tỏ ra ngán ngẩm vì Hyuna - Dawn thường xuyên thể hiện tình cảm thái quá lúc còn hẹn hò, giờ chia tay rồi vẫn không ngừng nhắc tới đối phương.

Công chúng đã ngán ngẩm với cặp đôi Hyuna và Dawn

Nguồn: MBC News