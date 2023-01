"Đại tiệc" hoạt hình Nhật Bản 2023: Conan - Haibara cùng nhau trở lại, 1 siêu phẩm ra phần cuối… lần thứ 3

Sau một năm 2022 với nhiều thành công rực rỡ, làng anime năm 2023 tiếp tục trình làng khán giả với "đại tiệc" hoạt hình Nhật Bản đầy hứa hẹn. Trong đó, nổi bật là sự tái xuất của hàng loạt siêu phẩm với những câu chuyện mới mẻ đầy hấp dẫn. Cùng điểm qua buổi đại tiệc thịnh soạn không thể bỏ lỡ của hoạt hình Nhật 2023 nhé!

1. Thám Tử Lừng Danh Conan 26

Sau khi tạo tiếng vang với phần 25, tựa phim Conan 26: Tàu Ngầm Thép Màu Đen tiếp tục thông báo ra mắt vào khoảng tháng 4 năm 2023. Theo đó, chuyện phim sẽ xoay quanh việc giải quyết xung đột giữa anh chàng thám tử nhí Conan, cô nàng Haibara cùng Tổ chức Áo đen. Đoạn trailer cũng tiết lộ rằng Conan sẽ trực tiếp đối đầu với cốt cán của Tổ chức - Gin trong lần này. Đồng thời, những bí mật về tổ chức bí ẩn cùng quá khứ của cô bạn Haibara cũng sẽ được hé lộ.

2. Chú Thuật Hồi Chiến mùa 2

Sau khi gây bão khắp nơi với mùa đầu tiên và phần tiền truyện, thương hiệu Chú Thuật Hồi Chiến - Jujutsu Kaisen cuối cùng sẽ tái xuất với mùa 2 vào mùa hè năm 2023. Tựa phim hoạt hình sẽ tiết lộ nhiều hơn về Satoru Gojo và Suguru Geto khi còn là học sinh. Đồng thời, mối quan hệ trong quá khứ của họ cũng sẽ được tiết lộ.

3. Thanh Gươm Diệt Quỷ: Làng Thợ Rèn

Thương hiệu Thanh Gươm Diệt Quỷ sẽ chính thức tái xuất làng hoạt hình Nhật Bản vào giữa năm 2023. Trong trailer được tung ra vừa qua, 2 nhân vật thuộc hàng ngũ chiến sĩ diệt quỷ sẽ xuất hiện và hứa hẹn trở thành tâm điểm của chuyện phim là Hà Trụ Muichiro, người chỉ mới 14 tuổi, được biết đến là kẻ cầm kiếm không lâu nhưng đã trở thành Trụ cột và Luyến Trụ Mitsuri, người sở hữu những đường kiếm hoa mỹ.

4. 100 Điều Tôi Sẽ Làm Trước Khi Thành Zombie

Zom 100: Bucket List Of The Dead - 100 Điều Tôi Sẽ Làm Trước Khi Thành Zombie là một trong những tựa phim hoạt hình Nhật Bản được mong chờ nhất trong năm 2023. Tựa phim được chuyển thể từ manga cùng tên của Haro Aso, cha đẻ của siêu bom tấn Alice in Borderland. Chuyện phim theo chân Akira Tendo, nhân viên văn phòng có cuộc sống chẳng khác nào zombie, khi anh đang rơi vào cảnh kiệt quệ cả về tài chính lẫn tinh thần. Song, bỗng một ngày, Tendo thức dậy và phát hiện ra rằng các thây ma đã tràn ngập toàn bộ thành phố của mình. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy sợ hãi, Tendo lại cảm thấy như thực sự được sống lần đầu tiên sau nhiều năm.

5. Bleach: Huyết Chiến Ngàn Năm phần 2

Quả là không ngoa khi nói Bleach: Huyết Chiến Ngàn Năm là một trong những thương hiệu tạo được tiếng vang nhất trong năm 2022. Sau khi hội người hâm mộ chờ đợi hơn một thập kỷ để xem phần cuối cùng của bộ truyện tranh gốc của Tite Kubo được chuyển thể thành phim hoạt hình Nhật, phần phim mới đã phần nào đáp ứng và thậm chí trên cả kỳ vọng mà khán giả mong đợi. Giờ đây, phần 2 của thương hiệu này cũng đã nhanh chóng trở thành một trong những dự án được phát hành rầm rộ trong năm 2023.

6. Attack on Titan mùa cuối - hồi 3

Attack on Titan cũng thuộc danh sách các tựa phim hoạt hình được mong đợi tái xuất nhất trong năm 2023 sau nhiều lần "đánh lừa" khán giả với thông báo "mùa cuối". Được biết, phần cuối cùng hứa hẹn sẽ có rất nhiều cú "quay xe" có thể sẽ làm bất ngờ tất cả khán giả và người hâm mộ nguyên bản. Cùng chờ đợi xem hồi kết của tựa phim hoạt hình này có gì khác biệt so với nguyên gốc nhé!

Nguồn ảnh: Tổng hợp