Phim Tết trước ngày "nổ súng": Nhà bà Nữ của Trấn Thành đè bẹp Ngọc Trinh - Minh Hằng

Chỉ còn 1 ngày nữa, đường đua phim Tết 2023 sẽ chính thức bắt đầu. Sau khi Siêu lừa gặp siêu lầy đột ngột rút khỏi rạp vào ngày 19/1 (28 Tết), đường đua năm nay chỉ còn 2 ứng viên là Nhà bà Nữ và Chị chị em em 2.

Theo thống kê từ hệ thống phòng vé độc lập Box Official Vietnam thì tính đến sáng 21/1 (30 Tết) thì số vé đặt trước và số suất chiếu của phim Nhà bà Nữ do Trấn Thành làm đạo diễn đang áp đảo so với Chị chị em em 2 của Minh Hằng - Ngọc Trinh.

Tính đến 10h30 sáng ngày 21/1, Nhà bà Nữ đã thu về hơn 2,7 tỷ đồng tiền vé đặt trước. Trong khi đó, doanh thu vé đặt trước của Chị chị em em 2 chỉ có hơn 445 triệu đồng, bằng 1/6 so với Nhà bà Nữ.

Doanh thu từ vé đặt trước của "Nhà bà Nữ" đang áp đảo các phim còn lại. Ảnh: BOVN

Doanh thu vé đặt trước của "Chị chị em em 2" chỉ bằng 1/6 phim "Nhà bà Nữ". Ảnh: BOVN

Sự chênh lệch này cho thấy khán giả quan tâm đến phim Nhà bà Nữ nhiều hơn Chị chị em em 2. Nếu không có sự thay đổi đột phá trong những ngày chiếu chính thức thì Chị chị em em 2 sẽ sớm bị Nhà bà Nữ đè bẹp.

Nhà bà Nữ là một bộ phim điện ảnh chính kịch, gia đình do Trấn Thành sản xuất và làm đạo diễn. Bộ phim do Đỗ Hoàng Vũ, quản lý của Trấn Thành và Hari Won đảm nhận vai trò đồng sản xuất.

Trấn Thành. Ảnh: NVCC

Ngọc Trinh và Minh Hằng. Ảnh: ĐPCC

Đây là bộ phim thứ hai do Trấn Thành làm đạo diễn sau Bố già, bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt Nam. Nhà bà Nữ có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng trong showbiz Việt Nam như Trấn Thành, Lê Giang, NSND Ngọc Giàu, Uyển Ân, Khả Như, NSND Việt Anh, NSUT Công Ninh, Ngân Quỳnh, Song Luân, Lê Dương Bảo Lâm, Lý Hạo Mạnh Quỳnh, Phương Lan, Hoàng Mèo.

Bộ phim xoay quanh gia đình của bà Nữ, một người làm nghề bán bánh canh với nhiều thế hệ và hầu hết trong gia đình đều là phụ nữ với Ngọc Ngà, Ngọc Nữ, Ngọc Như và Ngọc Nhi, được ví von là gia đình chữ "N". Chồng của Ngọc Như là Phú Nhuận, là "cánh mày râu" duy nhất trong gia đình. Gia đình của bà Nữ xoay quanh việc kinh doanh quán bánh canh cua nổi tiếng và những câu chuyện thường ngày của họ.

Theo tiết lộ của nhà sản xuất, Ngọc Nữ được lấy cảm hứng từ người phụ nữ bán bánh canh cua giá 300.000 đồng gây tranh cãi trên mạng xã hội.