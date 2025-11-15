Đại sứ quán Úc cảnh báo tình trạng lừa đảo thị thực

Ảnh minh họa

Đại sứ quán Úc cho biết họ đang hợp tác với các đối tác quốc tế để nâng cao nhận thức về gian lận thị thực và di cư bất hợp pháp. Đây là một phần của Tuần lễ nhận thức lừa đảo quốc tế, diễn ra từ ngày 16 – 22/11.

Lừa đảo thị thực đang trở thành vấn đề toàn cầu, khi tội phạm lừa nạn nhân bằng cam đoan xin được thị thực, nhưng thực tế đó là thị thực giả, tài liệu thị thực giả. Những hành vi gian lận này có thể gây ra tổn hại lớn về tài chính, căng thẳng về tinh thần và những ảnh hưởng lâu dài khác.

Đại sứ Úc tại Việt Nam Gillian Bird chia sẻ: “Úc vinh dự hợp tác với các đối tác quốc tế để chống lừa đảo thị thực. Chiến dịch đấu tranh chống lừa đảo thị thực gửi đi một thông điệp rõ ràng: Nếu quý vị nộp đơn xin thị thực, hãy luôn sử dụng các nguồn chính thống và đáng tin cậy, đồng thời cảnh giác với những đối tượng hứa hẹn làm tắt hay cam đoan kết quả”.

“Mỗi ngày tại Việt Nam, chúng tôi thấy nhiều bài đăng trên mạng xã hội đưa ra lời hứa hẹn giả dối giúp xin thị thực đi Úc, với giá từ 500 triệu – 1,5 tỷ đồng, lợi dụng tình cảm và nhu cầu của người dân. Đừng trở thành con mồi của những trò gian lận này bởi vì chúng sẽ lấy mất tiền của quý vị, đánh cắp thông tin cá nhân của quý vị và đặt quý vị vào những tình huống nguy hiểm. Xin nhớ rằng, chỉ Chính phủ Úc mới có thể cấp thị thực cho quý vị”, Đại sứ Bird nhấn mạnh.

Tại hội nghị về vấn đề này diễn ra vào tháng 9 năm nay, các bộ trưởng từ Úc, Canada, New Zealand, Anh và Mỹ khẳng định cam kết hợp tác bảo vệ hệ thống di cư và biên giới.

Các đương đơn xin thị thực Úc cần truy cập trang web của Bộ Nội vụ Úc để tìm hiểu thông tin liên quan đến việc nhận biết và báo cáo hành vi gian lận. Chính phủ Úc không yêu cầu trả tiền qua mạng xã hội hay những trang mạng không chính thống.