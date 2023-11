Đại nhạc hội Sound Freedom by VinaPhone hứa hẹn khuấy đảo Cà Mau

Sound Freedom by VinaPhone được tổ chức với quy mô đầu tư hoành tráng

Là thương hiệu thường xuyên mang các hoạt động nghệ thuật đến với giới trẻ, năm nay, VinaPhone tiếp tục mang đến cho khán giả chuỗi sự kiện âm nhạc với chủ đề Sound Freedom tại 4 tỉnh thành trên cả nước. Giờ đây các bạn trẻ không cần phải di chuyển đến các thành phố lớn để chiêm ngưỡng thần tượng mà vẫn có thể trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao ở rất gần nơi mình ở.

Các khán giả tại Hải Phòng, Nghệ An và Buôn Ma Thuột đã có đêm nhạc đáng nhớ với nhiều khoảnh khắc ấn tượng. Mỗi địa phương nơi Sound Freedom by VinaPhone đặt chân đến đều thu hút hàng chục nghìn khán giả đến trải nghiệm các hoạt động công nghệ 5G trước sự kiện và "quẩy tưng bừng" cùng dàn nghệ sĩ hot như Tóc Tiên, Bích Phương, Phúc Du, Tăng Phúc,… Trên các trang mạng xã hội của các tỉnh tổ chức sự kiện, từ khoá "#soundfreedombyvinaphone" cũng trở nên dày đặc bởi lượng lớn khán giả đăng tải hình ảnh/video check-in sự kiện cùng bạn bè, người thân, cùng hàng loạt các bạn trẻ là KOL, KOC địa phương sôi nổi sáng tạo các nội dung trên trang cá nhân. Không quá phô trương khi nhận xét rằng Sound Freedom by VinaPhone là một trong số ít những sự kiện tổ chức tại các địa phương được đầu tư rất hoành tráng về hệ thống sân khấu, âm thanh, hiệu ứng hiện đại, tại nên những đêm nhạc ấn tượng và đáng nhớ phục vụ khán giả các tỉnh/thành dọc 3 miền Tổ quốc.

Do vậy, điểm dừng chân cuối cùng của chuỗi sự kiện - Cà Mau vào tối 25.11 tới đây tại Quảng trường Thanh Niên (cạnh Đại học Bình Dương), Phường 5, TP.Cà Mau sẽ diễn ra những bất ngờ gì trong Sound Freedom by VinaPhone, là câu hỏi mà các khán giả miền đất địa đầu Tổ Quốc đang rất chờ đón, nhất là khi dàn nghệ sĩ cực hot được VinaPhone công bố như ca sĩ GenZ Mono, Ngọc Ánh Idol, Hồ Phi Nal, Đạt Long Vinh, Rapper Cà Nâu và nữ DJ xinh đẹp Mie.

Xuyên suốt đại nhạc hội, nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ 5G, tương tác với nghệ sĩ và minigame nhận nhiều quà tặng giá trị trong sự kiện. Khán giả đến với sự kiện sẽ trải nghiệm công nghệ với những game hiện đại như thực tế ảo và có cơ hội nhận các phần quà giá trị gồm iPhone 14 Promax, thẻ cào điện thoại. Vừa tham dự show âm nhạc chất lượng lại có cơ hội mang về nhà những phần quà giá trị, còn gì có thể ngăn bạn đến với Sound Freedom?

Sound Freedom by VinaPhone đã bùng nổ mãn nhãn tại 3 tỉnh Hải Phòng, Nghệ An và Buôn Ma Thuột

Hành trình kết nối khán giả địa phương 3 miền Bắc, Trung, Nam

Không chỉ là hành trình âm nhạc, Sound Freedom by VinaPhone còn là hành trình về văn hóa, là hành trình của sự kết nối cũng như là dịp những người bạn khắp mọi nơi trong cả nước hòa chung 1 nhịp đập.

4 thành phố trải dài, hứa hẹn thu hút hàng vạn khán giả cho mỗi đêm, hứa hẹn một trong những chuỗi đại nhạc hội có lượng khán giả tham dự đông đảo nhất trong năm nay.

Sự kiện sẽ được tổ chức với quy mô đầu tư hoành tráng, quy tụ nhiều nghệ sĩ hot hứa hẹn sẽ "đốt cháy" mọi giác quan của khán giả Cà Mau tối 25.11 tới. 3 đêm nhạc tại Hải Phòng, Nghệ An, Buôn Ma Thuột đã đủ khẳng định độ "uy tín", các đêm khác không biết sẽ còn "cháy" đến mức nào?

Đặc biệt, tất cả các sự kiện diễn ra tại mỗi tỉnh sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình MyTV và trên các nền tảng mạng xã hội của VNPT.

VinaPhone - người đồng hành trên con đường trải nghiệm của giới trẻ

Dàn ca sĩ GenZ Mono, Ngọc Ánh Idol, Hồ Phi Nal, Đạt Long Vinh, Rapper Cà Nâu và nữ DJ xinh đẹp Mie

VinaPhone với sứ mệnh là người bạn đồng hành đáng tin tưởng trên con đường trải nghiệm cuộc sống và theo đuổi hoài bão, đam mê của giới trẻ. Qua nhiều năm phát triển vững mạnh, VinaPhone cam kết sự đồng hành với giới trẻ trên mọi khoảnh khắc của cuộc sống: những phút giây thăng hoa trong âm nhạc, những khoảnh khắc "cháy hết mình" cùng hội bạn thân… Đó là những cam kết về giá trị của VinaPhone luôn được truyền tải rõ nét qua chuỗi các sự kiện âm nhạc mà nhãn hàng tổ chức từ trước đến nay.

Và với Sound Freedom, VinaPhone vẫn sẽ giữ nguyên những giá trị mà nhãn hàng luôn muốn truyền tải. Bên cạnh đó, Sound Freedom hứa hẹn trở thành một chuỗi thương hiệu âm nhạc định kì, tạo tiếng vang lớn và khiến khán giả luôn trông đợi mỗi năm!