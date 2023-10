Đại nhạc hội California’s Fitness Festival: Một thế giới tương lai đầy táo bạo giữa lòng TP.HCM

Tham gia ngay California’s Fitness Festival tại đây

Combo Vui khỏe 699.000đ bao gồm:

- Đường chạy bong bóng 5km & Racekit (Áo thun, BIB chạy, Huy chương, Máy bắn bong bóng/ Que phẩy bong bóng, Bộ sản phẩm La Roche-Posay, Xịt khử mùi Mandala, thẻ tập tại California miễn phí,…)

- Vé Đại Nhạc Hội và giải đấu võ thuật All-Star Fight

- Lightstick & vòng tay

Tham gia các lớp tập ngoài trời buổi sáng:

- Lớp Sunrise Yoga 250.000đ

- Lớp Les Mills - BodyCombat 250.000đ

- Lớp Zumba 250.000đ

Sự kiện có sự đồng hành thân thiết của Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn Muay TP. HCM, Đài Truyền hình HTV, Vinamilk Super Nut, ASN, La Roche-Posay, LivWell, Reebok, Scavi & Ray, Lipovitan, Anessa, Acecook Việt Nam, Nike by ACFC, Sunplay - Skin Aqua, Mandala, Savyu, Globe Visa, Siêu Thanh, Life Fitness, Artemis of Switzerland, Evian, Matrix, EXO Trails, Bernard Healthcare, Logitech G, Gymwolf - All The Fit, Salonpas.