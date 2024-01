“Đại minh tinh” Han So Hee đẹp đến mức Dior ưu ái hơn Haerin, khoảnh khắc "xả vai" tháo giày cao gót gây sốt MXH

Show diễn Spring - Summer 2024 của Dior (nằm trong khuôn khổ Paris Haute Couture) vào ngày 22/1 vừa qua đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi quy tụ nhiều mỹ nhân, đại sứ thương hiệu nổi tiếng. Đặc biệt, sự xuất hiện của Han So Hee đã khiến mạng xã hội dậy sóng với visual xinh không góc chết. Dù đã 2 ngày trôi qua nhưng những khoảnh khắc của mỹ nhân đình đám tại show diễn vẫn nhận được vô vàn lời khen có cánh từ dân tình.

Han So Hee xinh đẹp, sang trọng với mẫu đầm ôm sát xuyên thấu, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ trong mẫu đầm ôm sát xuyên thấu. Làn da trắng sáng cùng thần thái ngút ngàn khiến người đẹp toả sáng trong mọi khung hình



Cận cảnh sắc vóc "10 điểm không có nhưng" của Han So Hee qua ống kính cam thường

Bên cạnh đó, khoảnh khắc "tan sở" cởi bỏ giày cao gót của Han So Hee cũng khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Hoá ra, ngôi sao nổi tiếng cũng như bao chị em khác, hết event là "xả vai" ngay lập tức

Với màn xuất hiện xinh đẹp hút hồn, Han So Hee không những làm "xiêu lòng" cộng đồng mạng mà còn "mê hoặc" cả chính Dior. Cụ thể, thương hiệu xa xỉ hàng đầu nước Pháp còn đăng hình cô lên Instagram ở vị trí slide đầu tiên trên feed dù Han So Hee mới chỉ là Đại sứ thương hiệu khu vực Hàn Quốc. Điều này cũng cho thấy Dior dành rất nhiều tình cảm cho ngôi sao My Name khi mà trước đó, Đại sứ toàn cầu Haerin lại bị hãng "bơ" không đăng ảnh trên Instagram dù tham dự show vào ngày 19/1.