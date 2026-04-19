Đại lý tìm người trúng giải độc đắc 32 vé xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc của 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 12-4, giải độc đắc (dãy số 487766) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 855718) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 232073) trúng tại Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số TPHCM trúng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Hải Diệu 2

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 13-4, giải độc đắc (dãy số 310631) trúng tại Đồng Nai.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 699223) đến nay vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 133005) trúng tại Vĩnh Long.

Giải độc đắc của vé số Cà Mau trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 14-4, giải độc đắc (dãy số 499850) trúng tại An Giang.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 966588) trúng tại TPHCM.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 433594) cũng chưa tìm ra khách hàng trúng 32 tỉ đồng.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 15-4, giải độc đắc (dãy số 854211) trúng tại TPHCM.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 813676) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc giải độc đắc (dãy số 457503) trúng tại An Giang.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 16-4, giải độc đắc (dãy số 672774) trúng tại Lâm Đồng.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 143754) trúng tại Đồng Nai.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 951018) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 17-4, giải độc đắc (dãy số 865013) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 771757) trúng tại An Giang.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 239260) trúng tại TPHCM.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 18-4, giải độc đắc (dãy số 453092) trúng tại TPHCM.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 724556) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 424189) trúng tại TPHCM.

Vé số Long An mở thưởng chiều 18-4, giải độc đắc (dãy số 479455) trúng tại Đồng Tháp.

Như vậy, tuần qua, 2 giải độc đắc của vé số Đồng Tháp và vé số Vũng Tàu chưa lộ diện khách hàng trúng tổng cộng 32 vé.

Hiện, nhiều đại lý đang tìm chủ nhân may mắn trúng 2 giải độc đắc nêu trên.