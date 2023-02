Đài Loan (Trung Quốc): Hình phạt "độc lạ" chuyên xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn khiến nhiều người bất ngờ

Hình phạt "cao tay"

Theo tờ "United Daily News", vào cuối năm 2021 một vụ tai nạn do lái xe say rượu ở Cao Hùng gây ra đã khiến một người trong gia đình thiệt mạng và ba người bị thương. Sự việc xảy ra khiến dư luận vô cùng bức xúc và càng thêm phẫn nộ khi biết rằng tài xế này đã có 2 tiền án về tội danh lái xe say xỉn.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm do tài xế say rượu gây ra. Hình ảnh: Chinanews

Ý thức được các hình thức phạt truyền thống chưa đủ răn đe, thị trưởng thành phố Cao Hùng đã kêu gọi Văn phòng Công tố quận, Cục Pháp chế, Cục Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan khác để nghiên cứu và thảo luận về các chiến lược và biện pháp hạn chế tài xế lái xe khi say rượu và giảm số lượng người tái phạm.

Vì vậy, lãnh đạo thành phố Cao Hùng đã đưa ra 1 biện pháp "đáng sợ" hơn nữa với các tài xế vi phạm nồng độ cồn. Theo đó, những người bị kết án lái xe trong tình trạng say rượu phải thực hiện nghĩa vụ cộng đồng tại nhà tang lễ của thành phố.

Các tài xế bị kết án đang lau chùi các ngăn tủ lạnh nhà xác. Hình ảnh: Chinanews

Vào ngày 18 tháng 1 năm 2022, đợt đầu tiên gồm 11 tài xế vi phạm đã đến văn phòng quản lý tang lễ thành phố Cao Hùng để nhận hình phạt, trong đó có 10 nam và 1 nữ dọn dẹp phòng tử hình, phòng chôn cất và khu hỏa táng.

11 người này đã làm việc trong 4 giờ đồng hồ cùng với nhân viên nhà tang lễ và không trực tiếp chạm vào hài cốt. Họ phải làm sạch sàn nhà, tường, tủ lạnh nhà xác, xe đẩy, bàn khám nghiệm tử thi và các thiết bị khác. Các quan chức cho biết, những việc như rửa thi thể có thể có tác động răn đe mạnh hơn nhiều đối với những tài xế gây tai nạn sau khi uống rượu bia nhưng vì sự tôn trọng đối với người đã khuất và gia đình của họ nên những việc này không nằm trong phạm vi thực hiện nghĩa vụ cộng đồng.

Các tài xế bị kết án đang lau chùi các ngăn tủ lạnh nhà xác. Hình ảnh: Chinanews

Một người trong số đó chia sẻ rằng khi anh ta lau cửa tủ lạnh của nhà xác và biết rằng có một thi thể nằm bên trong, anh ta chưa bao giờ cảm nhận cận kề cái chết đến như vậy, và anh ta cảm thấy vô cùng đau lòng.

11 tài xế bị kết án và đang thực hiện nghĩa vụ cộng đồng. Hình ảnh: Chinanews

Hình phạt hiện mới chỉ được áp dụng tại Cao Hùng, Đài Loan. Cư dân mạng hiện đang tỏ ra vô cùng ủng hộ và cho rằng biện pháp răn đe này cần phải được nhân rộng.