Đại học của Mỹ mở lớp học về các sáng tác của Taylor Swift

Theo nguồn tin của Fox News, trường đại học Texas ở Austin (Mỹ) sẽ mở một khóa học mới liên quan tới những sáng tác của biểu tượng âm nhạc Taylor Swift. Lớp học này sẽ được giảng dạy bởi giáo sư người Anh Elizabeth Scala và dành cho các sinh viên năm nhất trong chương trình Nghệ thuật tự do.

Khóa học tập trung vào chủ nhân bản hit Look what you made me do có tên gọi "Các cuộc thi văn học và bối cảnh - Những ca khúc của Taylor Swift". Theo như đại học Texas, lớp học này sẽ giới thiệu về các nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu văn học thông qua việc sử dụng các sáng tác của Taylor Swift, điều này giúp sinh viên có thêm kĩ năng.

"Taylor Swift là một nhạc sĩ thông minh và tài năng. Kĩ năng viết của cô ấy là điều khiến chúng tôi muốn tập trung đến", giáo sư giảng dạy lớp học mới chia sẻ.

Nữ ca sĩ sinh năm 1989 từng tham dự lễ tốt nghiệp của đại học New York vào tháng 5 vừa qua và nhận được bằng tiến sĩ Mỹ thuật danh dự. Viện Clive Davis tại trường đại học sau đó đã khởi đầu một khóa học về Taylor Swift kéo dài trong 2 tháng.

Taylor Swift cũng không phải ca sĩ nổi tiếng duy nhất có khóa học danh dự về bản thân mình. Trước đó, khóa học về nam ca sĩ Harry Styles cũng đã được đại học này thông báo đưa vào chương trình giảng dạy vào mùa xuân năm 2023. Khóa học có tiêu đề "Harry Styles và giáo phái người nổi tiếng: Bản sắc, Internet và Văn hóa đại chúng châu Âu".

Theo Fox News