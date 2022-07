Selena Gomez mở tiệc khủng mừng tuổi 30: Cùng Taylor Swift chụp bức ảnh 10 triệu tim, mời Olivia Rodrigo và dàn siêu sao

Ngày 26/7, Selena Gomez đã mở một bữa tiệc xa hoa để mừng tuổi 30 cùng dàn khách mời cực khủng bao gồm Taylor Swift , Olivia Rodrigo , Camila Cabello, Tyga, Francia Raisa. Gần 50 khách mời toàn cái tên quyền lực hội tụ tại nhà riêng của giọng ca Lose You to Love Me. Đáng nói đã nhiều năm rồi, nữ diễn viên kiêm ca sĩ đình đám này mới tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng thế này.

Diện bộ đầm lộng lẫy của Versace, Selena Gomez tỏa sáng ngay từ khi bước từ trên gác xuống bữa tiệc với hình thể gợi cảm, nét rạng rỡ trên gương mặt của mỹ nhân làm bừng sáng cả sự kiện. Sự xuất hiện của 2 cô bạn tri kỷ Taylor Swift và Francia Raisa thành chủ đề nóng. Đặc biệt khung hình của Taylor và Selena đã gây bão khắp mạng xã hội, đạt kỷ lục 10 triệu tim trên Instagram.

Selena Gomez diện bộ váy lộng lẫy của nhà mốt Versace, bước xuống bữa tiệc không khác gì cô dâu giữa 2 hàng hoa hồng, đèn nến lung linh

Diện mạo lộng lẫy của mỹ nhân này khiến khách mời vỡ òa. Lâu lắm rồi Selena mới tổ chức bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, xa hoa thế này. Âu cũng là bởi đây là sự kiện đánh dấu tuổi 30 của cô đào quyền lực bậc nhất Hollywood này

Selena Gomez đầy hạnh phúc trong bữa tiệc. Nụ cười tỏa nắng đã át hết khuyết điểm ngoại hình của nữ diễn viên này

Selena Gomez quây quần bên cô bạn thân nhất Taylor Swift. Cả 2 tíu tít trò chuyện, còn tung ra khoảnh khắc đọ sắc chung khung hình, tạo nên bức ảnh kỷ lục 10 triệu like

Được biết bữa tiệc được trang trí cực cầu kỳ với dàn hoa hồng đỏ và hàng nến trải dài ở cầu thang xuống sảnh. Dàn sao hạng A đều lên đồ cầu kỳ, lộng lẫy không khác gì sự kiện thảm đỏ. Chính chủ còn sắp xếp 1 chiếc boft chụp ảnh đặc biệt để cho khách mời ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa trong bữa tiệc này, đồng thời dành hẳn 1 khoảng tường để treo những khung hình ý nghĩa này lên để kỷ niệm tình bạn.

Ngôi sao nhạc Pop đình đám Camila Cabello cũng chia sẻ 1 bức hình chiếc bánh sinh nhật cùng ảnh của Selena hồi bé. Cô bạn thân thiết từng cùng Selena Gomez góp mặt trong bộ phim tuổi thơ Wizards Of Waverly Place - Francia Raisa trở thành tâm điểm sự kiện. Được biết, Francia Raisa chính là người đã hiến thận cho Selena Gomez khi nữ ca sĩ này bị bệnh. Có thông tin cho rằng Selena và Francia đã nghỉ chơi, song sự xuất hiện của Francia đã đập tan tin đồn này.

Selena Gomez khoe vẻ đẹp trưởng thành, sắc vóc gợi cảm trong bức hình treo trên bức tường tình bạn. Các ngôi sao đình đám, khách mời đều để lại những bức hình lộng lẫy tại khu vực này. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Francia Raisa - người bạn hiến thận cho Selena

Francia Raisa (bên trái ngoài cùng) chụp hình cực nhắng bên bạn bè

Selena Gomez thay bộ váy thứ 2, tỏa sáng lộng lẫy bên dàn bạn thân thiết

Tyga - tình cũ gốc Việt của Kylie Jenner - cũng góp mặt trong bữa tiệc

Camila Cabello và Olivia Rodrigo là 2 mỹ nhân nổi tiếng nhất trong dàn khách mời đến dự

Nguồn: Daily Mail, Page Six

