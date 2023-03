Đại gia Hà Nội chi hơn 23 tỷ đồng cho dàn loa đặt trong nhà, giá một sợi dây điện nghe qua đã choáng

Những thú chơi của giới nhà giàu luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với cư dân mạng. Bởi lẽ chúng không chỉ thể hiện giá trị vật chất mà còn cho thấy những đam mê độc đáo và sự chịu chơi, chịu chi của chủ nhân. Thú chơi âm thanh hi-end (âm thanh cao cấp) là một trong số đó.

Đây là thú chơi dùng thiết bị âm thanh để làm mất đi sự ảnh hưởng của chính các thiết bị đến âm nhạc, tạo cho người nghe cảm giác chân thực như được tham gia vào một buổi trình diễn trực tiếp ở nhà hát. Vì vậy giá trị các thiết bị không hề nhỏ, chẳng hạn như dàn âm thanh trong căn phòng dưới đây có giá khoảng 1 triệu USD (khoảng 23,76 tỷ đồng).

Bộ loa trong dàn âm thanh có giá triệu đô

Được biết căn phòng này thuộc sở hữu của một người mê âm thanh hi-end ở Hà Nội. Anh Vũ Đức Công - người lắp đặt căn phòng này cho biết bộ loa là “linh hồn” của dàn âm thanh này. Nhưng để cho ra được âm thanh chân thực và cao cấp nhất thì phải cần rất nhiều đồ đạc, dây nhợ đi kèm và lắp đặt cầu kỳ.

Theo chia sẻ, dàn âm thanh này nguồn phát nhạc có ba nguồn: đầu CD, kho nhạc số và đĩa than. Với đĩa than, anh Công cho biết đĩa than Việt Nam có giá khoảng 1,5 triệu đồng ở thời điểm mới phát hành còn những đĩa mang tính sưu tầm thì giá tiền vô kể.

Phần nguồn phát nhạc

BST đĩa CD của chủ nhà

Phần dây kết nối các thiết bị cũng rất quan trọng, cần được đầu tư kỹ càng vì dây kém thì sẽ lãng phí bộ loa. Mỗi sợi dây nối trong phòng có giá khoảng 10.000 - 15.000 USD/sợi (khoảng 237 - 356 triệu đồng). “Theo chuẩn mực, tổng tiền dây chiếm khoảng 25% giá trị hệ thống” - anh Công ước tính.

Hệ thống dây điện nối các thiết bị cũng đóng vai trò quan trọng

Ngoài ra để phục vụ cho dàn âm thanh này thì việc thiết kế phòng cũng phải tính toán cầu kỳ sao cho đạt hiệu quả tốt nhất.

Căn phòng được thiết kế và lắp đặt để hỗ trợ hiệu quả của dàn âm thanh

Tổng kết lại với YouTuber Hoàng Đức về thú chơi này, anh Công nói: “Anh thấy những người nào mà chơi hay thì bao giờ cũng làm giỏi. Chơi nhiều và mất tiền nhưng mà càng chơi tại làm càng giỏi. Thế mới hay chứ! Ta rút ra là cuộc sống nó phải có sở thích đam mê chơi thì người ta phấn đấu hơn còn nhiều lúc mình nghĩ chả biết chơi cái gì thì cũng chán, chẳng muốn làm gì”.

Nguồn: Nhà TO