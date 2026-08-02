Đại gia đình 100 người ở Hà Nội góp 300 triệu đi du lịch, thuê 30 phòng ngủ, mỗi bữa ăn 12 mâm

Vào ngày khởi hành, cả nhà xuất phát lúc 5 giờ sáng, chuẩn bị 5kg xôi, 50 chiếc bánh mì, 15kg giò chả làm bữa sáng cùng nhiều hoa quả, nước uống dọc đường đi.

Mới đây, câu chuyện một đại gia đình 100 người cùng nhau tổ chức đi du lịch dịp hè đã khiến mạng xã hội xôn xao. Nhiều người bày tỏ rất khó sắp xếp để tổ chức một chuyến đi đông đủ vì mỗi người đều bận công việc riêng. Chính vì thế, họ rất ngưỡng mộ, đồng thời tò mò về chuyến du lịch đặc biệt của gia đình này.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews, chị Nguyễn Thị Đào (ở xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) cho biết, chuyến đi của gia đình chị diễn ra vào cuối tháng 6 vừa qua. Cả nhà đi du lịch tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) 3 ngày 2 đêm.

100 thành viên tham gia chuyến đi đến từ 4 thế hệ trong gia đình bên nội nhà chồng chị Đào. Người lớn tuổi nhất là bác cả, năm nay đã 75 tuổi. Đây là lần đầu tiên cả nhà đi đông đủ đến vậy. Trước đây, gia đình chị từng tổ chức đi du lịch chung nhưng chỉ khoảng 20 - 40 người.

Chuyến du lịch đặc biệt của gia đình chị Đào. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Chị Đào kể, trong lần tụ họp tất niên năm ngoái, ý tưởng về chuyến đi này được đưa ra. Đến tháng 3, mọi người bắt đầu bàn bạc và lựa chọn Thanh Hóa là điểm đến. Việc tập hợp các thành viên không gặp nhiều khó khăn do đa số mọi người sinh sống tại Hà Nội và các địa phương lân cận như Bắc Ninh, Hưng Yên. Một số gia đình bận hoặc không sắp xếp được đành lỡ hẹn với chuyến đi đặc biệt này.

Kể thêm trên báo VietNamNet, chị Đào cho hay gia đình thuê 3 chiếc ô tô lớn cho 100 thành viên di chuyển. Cả nhà thống nhất thuê một công ty du lịch phụ trách việc thuê xe, đặt chỗ ăn uống, nơi lưu trú, tổ chức các trò chơi tập thể và chụp ảnh, để cả đoàn có thể thoải mái vui chơi, nghỉ ngơi.

Vào ngày khởi hành, gia đình tập trung lúc 5 giờ, mang theo 5kg xôi, 50 chiếc bánh mì, 15kg giò chả làm bữa sáng cùng nhiều hoa quả, nước uống dọc đường đi. Không khí hôm ấy rôm rả, nhộn nhịp ngay từ khi xuất phát, trông không khác nào một công ty đi team building.

Khi đến Sầm Sơn, 100 thành viên chia ra ở trong 3 căn biệt thự, mỗi căn gồm 10 phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi, có bể bơi riêng, nằm gần biển. Trong 3 ngày 2 đêm ở Sầm Sơn, gia đình đi tham quan một số điểm như: Hòn Trống Mái, đền Độc Cước và tham gia nhiều trò chơi vận động trên bãi biển. Mỗi bữa ăn của gia đình lên tới 12 mâm, không khác gì một buổi tiệc.

100% thành viên đều cảm thấy rất hài lòng với chuyến đi. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Kể thêm trên báo Dân trí , chị Đào cho hay, gia đình còn tổ chức một đêm tiệc gala với những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" rất vui vẻ, sôi động và không kém phần hấp dẫn. Nhân chuyến đi, gia đình tổ chức khen thưởng cho các cháu nhỏ có thành tích học tập tốt và chuẩn bị cả những món quà để tri ân ông bà lớn tuổi.

Các cô chú, bác trong gia đình chỉ nghĩ chuyến đi đơn thuần là dịp nghỉ ngơi, ăn uống và tắm biển chứ không ngờ, các con cháu lại chuẩn bị một bữa tiệc cùng nhiều hoạt động ý nghĩa như vậy. Chị Đào thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc của cả đại gia đình khi nhìn thấy nụ cười, sự hào hứng trên gương mặt của mọi người.

Vì gia đình đông thành viên nên trước đây nhiều anh chị em chưa có cơ hội trò chuyện. Nhân dịp này, mọi người đã thực sự có nhiều cơ hội trò chuyện, giao lưu, gần gũi và gắn kết hơn.

Sau chuyến đi, tất cả mọi người đều cảm thấy rất hài lòng. Mọi người trân trọng khoảng thời gian ý nghĩa bên nhau và đã hào hứng bàn kế hoạch cho chuyến du lịch hè năm sau. Chị Đào cũng hy vọng đại gia đình sẽ duy trì hoạt động này trong những năm tới.

Tổng chi phí cho chuyến đi hết khoảng 300 triệu đồng. Mỗi gia đình con cháu đời thứ 3 đóng góp khoảng 7 triệu đồng. Người anh trai cả trong nhà tài trợ một khoản khác lớn. Các ông bà và các cháu nhỏ không phải đóng góp.