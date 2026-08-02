Món Việt ngon nhất thế giới xuất hiện trong bom tấn Spider-Man, khách Việt phấn khích vì một câu thoại

Giữa hàng loạt "easter egg" dành cho fan Marvel, một chi tiết chỉ xuất hiện thoáng qua lại khiến khán giả Việt đặc biệt chú ý. Món bánh mì bất ngờ được các nhân vật trong Spider-Man: Brand New Day nhắc đến bằng đúng tên gọi tiếng Việt, tạo nên khoảnh khắc vừa bất ngờ vừa đáng tự hào.

Sau 5 năm để người hâm mộ chờ đợi kể từ phần phim gần nhất, Spider-Man: Brand New Day (tựa Việt: Người Nhện: Khởi Đầu Mới) chính thức ra rạp trên toàn cầu từ ngày 31/7. Bộ phim nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng yêu điện ảnh khi mang đến hàng loạt chi tiết tri ân truyện tranh gốc và các phiên bản Người Nhện trước đây, đồng thời mở ra nhiều hướng phát triển mới cho nhân vật Peter Parker trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Phim Spider-Man: Brand New Day đang "làm mưa làm gió" trên toàn cầu

Bên cạnh những pha hành động mãn nhãn hay các "easter egg" khiến fan phấn khích, với khán giả Việt Nam, một chi tiết chỉ xuất hiện trong vài chục giây cũng đủ tạo nên làn sóng thích thú trên mạng xã hội. Đó chính là màn nhắc đến bánh mì Việt Nam - món ăn vốn đã quá quen thuộc với người Việt nhưng nay bất ngờ xuất hiện trong một trong những bom tấn được mong chờ nhất năm.

"Bánh mì time" - câu thoại khiến cả rạp Việt thích thú

Ở phân đoạn Peter Parker (Tom Holland) đến thăm căn hộ của MJ (Zendaya) và Ned Leeds (Jacob Batalon), cả ba cùng ngồi trò chuyện và chơi game. Dù sau những biến cố ở phần phim trước, MJ và Ned vẫn không còn nhớ Peter Parker là ai, nhưng Ned vẫn tỏ ra vô cùng hào hứng vì được gặp chính thần tượng của mình - Người Nhện. Anh liên tục đặt ra những câu hỏi mà bản thân luôn thắc mắc về siêu anh hùng nổi tiếng này.

Ảnh: Sony

Giữa lúc cả nhóm đang mải mê chơi game, chiếc đồng hồ của Ned bất ngờ reo lên. Anh liền vui vẻ thông báo: "Bánh mì time" (Đến giờ ăn bánh mì rồi).

Nghe vậy, MJ tò mò hỏi: "Cậu đặt bánh mì à?".

Ned đáp ngay với vẻ đầy hào hứng: "Đặt tận 5 cái luôn. Có Người Nhện đến chơi thì phải cho cậu ấy ăn no chứ."

Ngay sau đó, Peter cũng tỏ rõ sự phấn khích khi nghe đến món bánh mì, còn Ned thì nhanh chóng đứng dậy đi lấy đồ ăn.

Bánh mì là món ăn Việt Nam được nhắc tới trong phần mới nhất của Spider-Man

Chỉ là một đoạn hội thoại ngắn nhưng đủ khiến nhiều khán giả Việt bật cười và thích thú. Trên mạng xã hội, không ít video ghi lại phản ứng của khán giả trong rạp cho thấy cả khán phòng đồng loạt ồ lên, vỗ tay khi nghe các nhân vật nhắc đến "bánh mì". Đặc biệt, điều khiến nhiều người bất ngờ là dàn diễn viên Hollywood đều gọi đúng tên "bánh mì " thay vì dịch sang từ tiếng Anh như "sandwich". Cách phát âm cũng được đánh giá là khá chuẩn, góp phần khiến khoảnh khắc này trở nên gần gũi và tạo cảm giác tự hào đối với khán giả Việt Nam.

Nhiều fan Marvel cho rằng đây tuy chỉ là một "easter egg" rất nhỏ nhưng lại là chi tiết đáng nhớ, bởi không phải lúc nào một món ăn Việt Nam cũng được gọi đúng tên và xuất hiện tự nhiên trong một tác phẩm bom tấn có quy mô phát hành toàn cầu.

Bánh mì - "đại sứ" ẩm thực nổi tiếng của Việt Nam

Việc bánh mì xuất hiện trong Spider-Man: Brand New Day cũng không phải là điều quá bất ngờ nếu nhìn vào sức ảnh hưởng của món ăn này trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Trong nhiều năm qua, bánh mì liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế và được nhiều tạp chí, chuyên trang du lịch nổi tiếng ca ngợi là một trong những loại sandwich ngon nhất thế giới. Từ CNN, National Geographic, The Guardian cho đến Lonely Planet, nhiều hãng truyền thông quốc tế đều từng dành lời khen cho sự kết hợp hài hòa giữa lớp vỏ giòn, phần nhân phong phú cùng hương vị đặc trưng rất riêng của bánh mì Việt Nam.

Bánh mì là món ăn có sức ảnh hưởng lớn trên bản đồ ẩm thực thế giới. Ảnh sưu tầm

Đặc biệt, từ năm 2011, từ "banh mi" đã chính thức được đưa vào Từ điển Oxford mà không cần dịch sang tiếng Anh, trở thành một trong số ít tên món ăn Việt Nam được quốc tế công nhận theo cách gọi nguyên bản. Những năm gần đây, chuyên trang ẩm thực TasteAtlas cũng nhiều lần xếp bánh mì Việt Nam vào nhóm những món sandwich được đánh giá cao trên thế giới, tiếp tục khẳng định sức hút của món ăn đường phố này đối với thực khách quốc tế.

Không chỉ xuất hiện trong các bảng xếp hạng, bánh mì còn là một hiện tượng trên mạng xã hội. Nhiều TikToker, YouTuber và các nhà sáng tạo nội dung quốc tế khi đến Việt Nam đều dành thời gian trải nghiệm, đánh giá và chia sẻ hành trình "săn" những tiệm bánh mì ngon nhất. Thậm chí, cộng đồng mạng còn lan truyền những cụm từ như "banh mi obsession" hay "banh mi lover" để thể hiện tình yêu dành cho món ăn này.

Không chỉ xuất hiện trong các bảng xếp hạng, bánh mì còn là một hiện tượng trên mạng xã hội.

Một chi tiết nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn

Với sức hút của thương hiệu Spider-Man cùng hàng triệu khán giả trên toàn thế giới, việc bánh mì Việt Nam được nhắc đến trong một phân cảnh đời thường tuy chỉ kéo dài trong chốc lát nhưng vẫn mang nhiều ý nghĩa.

Đây không chỉ là một cách lồng ghép văn hóa ẩm thực một cách tự nhiên, giúp hình ảnh Việt Nam tiếp cận đông đảo khán giả quốc tế, mà còn cho thấy các nhà làm phim ngày càng quan tâm đến những biểu tượng văn hóa quen thuộc trên toàn cầu để tạo cảm giác gần gũi, chân thực cho tác phẩm. Với khán giả Việt, khoảnh khắc nghe chính các ngôi sao Hollywood gọi đúng hai tiếng "bánh mì" có lẽ là một trong những chi tiết thú vị và đáng nhớ nhất của bộ phim, góp thêm một niềm tự hào nho nhỏ về dấu ấn ẩm thực Việt trên màn ảnh rộng thế giới.