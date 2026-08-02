Quán matcha không chi một đồng nào vẫn được Trấn Thành PR trước 18 triệu người

"Không ai book tui quảng cáo nha!" - dòng chia sẻ của Trấn Thành nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Chỉ vì thấy đồ uống quá hợp khẩu vị, nam MC đã đăng hẳn bài review về một quán matcha, khiến nhiều người lập tức đưa địa chỉ này vào danh sách phải thử.

Mới đây, Trấn Thành khiến nhiều người chú ý khi đăng tải bài viết giới thiệu một quán matcha trên fanpage có hơn 18 triệu người theo dõi. Điều đáng nói là nam MC khẳng định đây không phải bài quảng cáo mà đơn giản vì thấy đồ uống ngon nên muốn chia sẻ với mọi người.

"Không ai book tui quảng cáo nha! Nhưng ngon quá nên phải post! Tiệm matcha ngon và xịn nhất trong lòng tui! NAGOCHA Q.2 (trước cửa Thiso Mall)", Trấn Thành viết, kèm theo một số hình ảnh chụp tại cửa hàng.

Trấn Thành đăng tải bài viết giới thiệu một quán matcha trên fanpage có hơn 18 triệu người theo dõi.

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Nhiều cư dân mạng cho biết sẽ "đi uống thử" sau khi xem bài review của Trấn Thành, trong khi một số khác chia sẻ từng có trải nghiệm tích cực tại thương hiệu này.

"Để em chạy ra uống thử. Anh Thành review là chắc chắn quán ngon"; "Kem cũng ngon nữa anh ơi, mà em ăn xong say trà lâng lâng luôn"; "Trong Landmark 81 không gian đã lắm anh ơi"; "Còn đứng ở quầy mà hết nửa ly rồi là biết ngon cỡ nào rồi á". .. là một vài bình luận nổi bật.

Ảnh: Trấn Thành

Thương hiệu matcha xuất phát từ Nha Trang, hiện có 10 cửa hàng

Quán được Trấn Thành nhắc đến là Nagocha, thương hiệu chuyên phục vụ matcha ceremonial grade (matcha cấp độ nghi lễ) nhập từ các vùng trồng trà nổi tiếng của Nhật Bản như Uji (Kyoto), Kagoshima, Fukuoka hay Shizuoka.

Nagocha là thương hiệu chuyên phục vụ matcha ceremonial grade nhập từ các vùng trồng trà nổi tiếng của Nhật Bản. Ảnh: Nagocha

Thương hiệu này khởi đầu vào đầu năm 2023 với cửa hàng đầu tiên tại Nha Trang dưới tên Chakokoro. Đến cuối năm 2023, thương hiệu đổi tên thành Nagocha và bắt đầu mở rộng ra Hà Nội. Từ năm 2024 đến nay, Nagocha tiếp tục có mặt tại TP.HCM, Hội An cùng nhiều trung tâm thương mại và khu đô thị lớn.

Hiện hệ thống đã có khoảng 10 cửa hàng tại Nha Trang, Hà Nội, TP.HCM và Hội An.

Hiện hệ thống đã có khoảng 10 cửa hàng tại Nha Trang, Hà Nội, TP.HCM và Hội An.

Chỉ tập trung vào matcha, mức giá cao hơn mặt bằng chung

Điểm khác biệt của Nagocha là menu gần như chỉ xoay quanh matcha. Ngoài Houjicha Latte và Snow Yuzu, hầu hết đồ uống đều được pha từ matcha ceremonial grade - dòng trà thường dùng trong nghi lễ trà đạo Nhật Bản, nổi tiếng với hương vị tinh tế và giá thành cao hơn matcha dùng trong làm bánh hay pha chế thông thường.

Ảnh: Google Review

Menu được chia thành các nhóm như matcha truyền thống (usucha, koicha, clear matcha), matcha latte và một số đồ uống kết hợp. Khách có thể lựa chọn từng loại trà, loại sữa, mức độ ngọt hoặc cách pha tùy theo sở thích.

Đáng chú ý, dưới mỗi loại matcha đều có ghi rõ vùng trồng, hương vị đặc trưng cùng các chỉ số như độ đậm (Umami), độ đắng (Bitterness) và độ chát (Astringency), giúp người mới dễ lựa chọn hơn. Nếu chưa quen uống matcha, nhân viên cũng sẽ tư vấn loại trà phù hợp với khẩu vị.

Menu Nagocha gần như chỉ xoay quanh matcha. Ảnh: Google Review

Đồ uống được pha chế trực tiếp tại quầy bar để khách có thể quan sát quá trình đánh trà bằng chasen (chổi tre truyền thống của Nhật). Một số thời điểm vắng khách, nhân viên còn giới thiệu về cách pha và hướng dẫn trải nghiệm đánh matcha.

Giá đồ uống tại đây dao động khoảng 129.000-279.000 đồng/cốc , tùy loại matcha và cấp độ trà. Ngoài ra, quán cũng phục vụ một số món tráng miệng như croissant matcha, mousse hay kem mềm vị matcha. Mức giá này được nhiều thực khách đánh giá là cao hơn mặt bằng chung của các quán đồ uống hiện nay.

Không gian mang phong cách Nhật Bản

Các cửa hàng của Nagocha được thiết kế theo phong cách Nhật Bản với nhiều chi tiết như khung gỗ, cửa shoji, mái ngói, hiên engawa cùng các vật dụng trang trí như đèn lồng, gốm và tre.

Các cửa hàng của Nagocha được thiết kế theo phong cách Nhật Bản. Ảnh: Google Review

Không gian không quá rộng nhưng được bố trí nhiều khu vực ngồi khác nhau, từ bàn đôi, ghế tại quầy bar đến khu ngồi bệt kiểu Nhật và một số chỗ ngồi ngoài ban công ở những cơ sở có diện tích phù hợp. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp thương hiệu thu hút nhóm khách yêu thích trải nghiệm văn hóa trà Nhật bên cạnh việc thưởng thức đồ uống.