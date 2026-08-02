Tăng giá lên 90.000 đồng, The Cocoa Project vẫn phải đóng cửa sau 5 năm

Sau gần 5 năm hoạt động, The Cocoa Project, thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm chocolate thủ công và đồ uống từ ca cao thông báo sẽ đóng cửa hai địa điểm là Cocoa Café và Cocoa Kitchen.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu ẩm thực, đặc biệt là những thực khách từng nhiều lần ghé quán để thưởng thức chocolate và tìm hiểu về hạt ca cao Việt Nam.

Theo chia sẻ trên fanpage chính thức, việc dừng hoạt động hai cửa hàng không đồng nghĩa với việc thương hiệu ngừng kinh doanh. Sau ngày 25/8, The Cocoa Project vẫn tiếp tục sản xuất, gia công và phân phối các sản phẩm chocolate thông qua hệ thống đối tác bán lẻ, đồng thời duy trì hoạt động với khách hàng doanh nghiệp như trước.

Trước khi thông báo đóng cửa được đưa ra, The Cocoa Project vận hành hai mô hình khác nhau nhằm mang đến những trải nghiệm riêng về chocolate và hạt ca cao Việt.

Cocoa Café (143 Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM) là quán cà phê kết hợp cửa hàng chocolate, phục vụ các loại đồ uống, bánh ngọt và chocolate thủ công. Đây cũng là địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách muốn tìm hiểu về chocolate theo phong cách bean-to-bar và thưởng thức các sản phẩm được làm từ hạt ca cao Việt.

Trong khi đó, Cocoa Kitchen, đặt tại tầng 5 tòa nhà IBC (Công trường Mê Linh, TP.HCM), được định vị là không gian trải nghiệm ẩm thực xoay quanh chocolate và ca cao. Bên cạnh thực đơn theo mùa, nơi đây còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giúp thực khách khám phá cách chocolate có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu và món ăn khác nhau, thay vì chỉ xuất hiện dưới dạng món tráng miệng quen thuộc.

Thông báo nhận về hàng trăm lượt tương tác cùng nhiều bình luận tiếc nuối. Với không ít thực khách, The Cocoa Project không đơn thuần là một quán cà phê mà còn là điểm hẹn hiếm hoi dành cho những người yêu thích chocolate thủ công.

“ Đây là quán chocolate mình thích nhất ở Sài Gòn, thật sự rất tiếc.”

“Hy vọng chỉ đóng cửa hàng, còn thương hiệu vẫn tiếp tục phát triển.”

“Mỗi lần có bạn từ xa đến mình đều dẫn ghé đây.”

“Không gian đẹp, chocolate ngon, tiếc quá.”

Nhiều người cũng bày tỏ hy vọng thương hiệu sẽ sớm trở lại với một mô hình mới trong tương lai.

Ra đời năm 2021, The Cocoa Project được xây dựng với mong muốn lan tỏa văn hóa thưởng thức chocolate tại Việt Nam thay vì chỉ bán các sản phẩm làm từ ca cao. Danh mục của thương hiệu khá đa dạng, từ chocolate thanh, bonbon, bánh ngọt đến đồ uống và món tráng miệng, tất cả đều xoay quanh hạt ca cao Việt.

Trong suốt thời gian hoạt động, Cocoa Café và Cocoa Kitchen trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều tín đồ mê chocolate tại TP.HCM. Không gian ở đây được thiết kế để khách vừa thưởng thức đồ ăn, thức uống, vừa khám phá hành trình của hạt ca cao thông qua cách bài trí, câu chuyện về nguyên liệu và các dòng chocolate do thương hiệu phát triển.

Ít ai biết rằng trước khi mở quán cà phê, đội ngũ sáng lập từng ấp ủ xây dựng một bảo tàng chocolate tại Việt Nam. Dự án hướng đến việc giới thiệu lịch sử chocolate trên thế giới, hành trình phát triển của cây ca cao trong nước cũng như quy trình tạo ra một thanh chocolate hoàn chỉnh. Dù kế hoạch này chưa thành hiện thực, Cocoa Café vẫn được xem là bước đi đầu tiên nhằm đưa câu chuyện về chocolate và ca cao Việt đến gần hơn với công chúng.

Không gian này vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một quán cà phê thông thường. Với nhiều người, đây là nơi lần đầu biết rằng một thanh chocolate cũng có thể mang những tầng hương vị khác nhau, phụ thuộc vào vùng nguyên liệu, cách lên men hay quy trình chế biến, tương tự cách người yêu cà phê phân biệt từng loại hạt và từng vùng trồng.





Dù không nằm trong nhóm quốc gia sản xuất ca cao lớn trên thế giới, Việt Nam nhiều năm qua vẫn được giới chuyên môn đánh giá là một trong những nguồn nguyên liệu chất lượng của châu Á. Hạt ca cao Việt gây ấn tượng bởi hương vị trái cây rõ nét, độ chua thanh và hậu vị phong phú, những đặc điểm phù hợp để sản xuất chocolate thủ công cao cấp.

Từ các vùng trồng như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Đồng Nai, Đắk Lắk hay TP. HCM (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), hạt ca cao Việt đã nhiều lần xuất hiện trong các cuộc thi và bảng xếp hạng chocolate quốc tế. Tuy vậy, nếu cà phê Việt đã xây dựng được vị thế vững chắc trên thị trường, thì ca cao vẫn là ngành hàng khá khiêm tốn về độ nhận diện với phần lớn người tiêu dùng.

Điều này cũng khiến nhiều người bất ngờ khi biết rằng chocolate làm từ hạt ca cao Việt không chỉ mang vị đắng và ngọt quen thuộc. Tùy giống cây, điều kiện thổ nhưỡng và quá trình lên men, mỗi loại hạt có thể gợi lên những nốt hương trái cây nhiệt đới như chuối chín, xoài, cam quýt, thậm chí phảng phất hương hoa hoặc mật ong. Chính sự đa dạng ấy tạo nên bản sắc riêng cho chocolate Việt, khác với phong cách đậm vị hạt rang thường thấy ở nhiều dòng chocolate châu Âu.





Vài năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của cà phê specialty hay các tiệm bánh thủ công, văn hóa thưởng thức chocolate cũng dần hình thành tại các thành phố lớn. Thay vì chỉ xem chocolate là món quà tặng hoặc đồ ăn vặt, nhiều người bắt đầu quan tâm đến tỷ lệ cacao, nguồn gốc hạt, quy trình lên men và cách chế biến để tạo nên hương vị của từng thanh chocolate.

Xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi trong cách người tiêu dùng tiếp cận thực phẩm. Nếu trước đây người yêu cà phê tìm hiểu sự khác biệt giữa Arabica và Robusta hay đặc trưng của từng vùng trồng, thì nay những người yêu chocolate cũng dành sự quan tâm tương tự cho hạt ca cao. Mỗi vùng nguyên liệu, mỗi phương pháp chế biến đều tạo nên những sắc thái hương vị riêng, khiến việc thưởng thức chocolate trở thành một trải nghiệm nhiều hơn là chỉ nếm vị ngọt.

Trong bối cảnh đó, The Cocoa Project là một trong số ít thương hiệu tại Việt Nam lựa chọn theo đuổi hướng đi này. Thay vì tập trung vào sản lượng hay mở rộng chuỗi cửa hàng, thương hiệu kiên trì kể câu chuyện về hạt ca cao Việt thông qua những sản phẩm thủ công và không gian trải nghiệm dành cho khách hàng.

Đứng sau The Cocoa Project là Gricha Safarian, chuyên gia có hơn 30 năm gắn bó với ngành chocolate. Ông đến Việt Nam từ đầu những năm 1990 và quyết định phát triển sự nghiệp lâu dài sau khi nhận thấy tiềm năng của hạt ca cao bản địa. Ông cũng là người phát triển chương trình Cacao-Trace, mô hình hướng đến phát triển ngành ca cao bền vững thông qua việc nâng cao chất lượng hạt và cải thiện thu nhập cho người nông dân.

Năm 2025, The Cocoa Project lần đầu tham dự International Chocolate Awards Asia-Pacific và giành Huy chương Bạc với một sản phẩm chocolate sử dụng nguyên liệu Việt Nam. Thành tích này được xem là cột mốc đáng chú ý đối với một thương hiệu còn non trẻ, đồng thời cho thấy tiềm năng của hạt ca cao Việt trên bản đồ chocolate thủ công quốc tế.

Việc Cocoa Café và Cocoa Kitchen sắp khép lại hành trình hoạt động vì thế khiến nhiều thực khách không khỏi tiếc nuối. Dù thương hiệu vẫn tiếp tục sản xuất và phân phối các sản phẩm chocolate, sự chia tay của hai cửa hàng cũng đánh dấu sự khép lại của một trong số ít không gian tại TP.HCM dành riêng cho những người yêu chocolate và muốn khám phá câu chuyện phía sau hạt ca cao Việt.

Với nhiều người, điều đáng nhớ nhất không chỉ là một ly chocolate nóng hay một thanh bonbon được làm thủ công, mà còn là những trải nghiệm giúp họ hiểu rằng Việt Nam cũng sở hữu những hạt ca cao chất lượng, đủ sức tạo nên những thanh chocolate mang bản sắc riêng.