Đại diện page Theanh28 lên tiếng sau bài đăng xuyên tạc, cợt nhả nạn nhân vụ án hiếp dâm: Lỗi xuất phát từ nhóm làm nội dung mới chưa có kinh nghiệm

Page Theanh28 hiện đang bị cư dân mạng kêu gọi tẩy chay vì đăng bài xuyên tạc, cợt nhả nạn nhân vụ án hiếp dâm, Nguyễn Tuấn Hưng (28 tuổi) - quản lý của Theanh28 cho biết, trong thời gian tới sẽ sớm có bài viết đính chính sau vụ việc lùm xùm này.

Anh Hưng nói, lỗi xuất phát từ nhóm làm nội dung mới chưa có kinh nghiệm, trong khi đó nhóm cũ đã nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Nhiều bài đăng quá nên không thể tránh được những sai sót. Sắp tới, chúng tôi sẽ kiểm duyệt thông tin kĩ hơn, trước khi đăng tải trên page", người này nhấn mạnh.

Bài đăng của Theanh28 xuyên tạc vô căn cứ về vụ án hiếp dâm ở An Giang - Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, cộng đồng mạng đã bày tỏ phẫn nộ, làm đơn tố cáo Theanh28 lên cơ quan chức nặng sau khi xuyên tạc vô căn cứ bản chất vụ án người phụ nữ bị hiếp dâm ở An Giang.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên fanpage Theanh28 bị phản ánh là đăng tải nội dung sai lệch, thiếu kiểm chứng. Cách đây không lâu, fanpage này cũng đã đăng thông tin về vụ việc chú chó nghiệp vụ hy sinh trên đèo Hải Vân khi truy tìm phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự.

Thông tin do Theanh28 đăng tải đã nhận về hàng chục ngàn tương tác, bình luận từ cư dân mạng. Đã có rất nhiều người tin rằng thông tin do fanpage cung cấp là sự thật, do vậy đã tỏ ra thương tiếc cho chú cảnh khuyển.

Tuy nhiên vào ngày 7/6, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã bác bỏ toàn bộ thông tin sai lệch nói trên. Đến tối 9/6, Theanh28 mới gỡ bỏ bài đăng này của mình.

Theanh28 Entertainment (Theanh28) là fanpage có đến gần 5 triệu lượt theo dõi trên Facebook, thường xuyên đăng tải thông tin về các vụ việc, sự kiện được quan tâm trong giới trẻ.