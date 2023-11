Đại diện ban cố vấn nói gì trước loạt chỉ trích về điểm số của các “chị đẹp”, người cao vô lí - người thấp bất ngờ?

Kết thúc 3 tập đầu tiên của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, netizen thổi bùng lên tranh cãi xoay quanh điểm số của các “chị đẹp” sau vòng hội ngộ. Khán giả chỉ ra nhiều chị đẹp có điểm số quá cao trong khi không quá nhiều đột phá với những gì họ thường làm. Trong khi đó, nhiều “chị đẹp” có màn chào sân ấn tượng song lại nhận về điểm số thấp đến ngỡ ngàng.

Khán giả theo dõi chương trình cho rằng tiêu chí chấm điểm của các cố vấn quá khó hiểu. Họ đưa ra ví dụ như cặp chị đẹp Uyên Linh và Nguyên Hà, cả hai đều chọn cách đứng yên hát và không có bất kì “chiêu trò” nào, tuy nhiên một người điểm cao vào top đầu trong khi người còn lại điểm rơi xuống vị trí gần “đội sổ”. Việc bị đạt điểm số 77 khiến Nguyên Hà sốc vì cô cho biết điểm số ấy còn thua các “chị đẹp” không đi hát khác.

Chị đẹp Nguyên Hà bị sốc vì điểm quá thấp

Chưa dừng lại ở đó, khán giả cũng chỉ ra phía chương trình có sự cả nể không hề nhỏ khi cho điểm 4 “chị đại” Hồng Nhung - Mỹ Linh - Thu Phương - Lệ Quyên đều bằng nhau và dẫn đầu với con số 88. Tiết mục của Hồng Nhung thực sự gây tranh cãi khi rất nhiều ý kiến cho rằng phần thể hiện Fly Me To The Moon quá nặng nề, thiếu bay bổng như tinh thần bản gốc.

Tiết mục của Hồng Nhung gây tranh cãi lớn

Tranh cãi cũng đến nhiều từ “chị đẹp” MLee. Màn trình diễn của MLee chiêu đãi cho khán giả một bữa tiệc thị giác ấn tượng với hiệu ứng led đẹp mắt, mang nhiều yếu tố văn hoá Việt Nam. Không khó để khẳng định tiết mục của cô nằm trong top ấn tượng nhất nhì của tập 2 show Chị Đẹp với phần dàn dựng ấn tượng, đậm chất nghệ thuật. Tuy nhiên cô cũng chỉ nhận về điểm số rất thấp: 80 với lí do về giọng hát live.

Cũng từ đó, các ý kiến chỉ trích hướng về phía hội đồng cố vấn - những người trực tiếp cho điểm 30 chị đẹp. Hội đồng cố vấn - 3 vị giám khảo trực tiếp nhận xét 30 chị đẹp gồm nhà báo Trần Hồng Hà, đạo diễn Trần Thành Trung, giám đốc sáng tạo Denis Đặng. Trong đó đạo diễn Trần Thành Trung nổi tiếng nhất với cương vị quản lý của “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà; anh cũng giữ vị trí giám đốc một công ty giải trí lớn của Vbiz từng tổ chức nhiều sự kiện nghệ thuật. Denis Đặng hiện tại cũng là một trong những giám đốc sáng tạo hàng đầu của Vbiz với phong cách thực hiện các sản phẩm độc lạ rất riêng, kết hợp giữa yếu tố truyền thống Á Đông với hiện đại. Nhà báo Trần Hồng Hà hiện giữ chức vụ Phó Trưởng ban Văn nghệ của Đài Truyền hình Việt Nam.

Hội đồng cố vấn nhận nhiều chỉ trích

Hội đồng cố vấn - 3 vị giám khảo trực tiếp nhận xét 30 chị đẹp ngay từ tập 1 đã công bố rất rõ tiêu chí chấm điểm của mình. Nhà báo Trần Hồng Hà - phó trưởng ban văn nghệ đài truyền hình Việt Nam sẽ có những nhận xét chuyên môn về ca hát. Đạo diễn - NSX âm nhạc Trần Thành Trung sẽ cho điểm số dựa vào cảm xúc mà từng tiết mục mang lại. Denis Đặng sẽ xét trên tiêu chí vũ đạo và tính sáng tạo của sân khấu. Tuy nhiên, nếu xét đúng theo tiêu chí mà từng cố vấn chia sẻ, cách chấm điểm phần lớn nghệ sĩ lại khiến người xem khó hiểu với các dẫn chứng đã được đề cập ở trên.

Chúng tôi đã liên hệ với Đạo diễn - NSX Trần Thành Trung để lắng nghe các phản hồi của anh xoay quanh những bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng. Anh được xem là nhân vật có tiếng nói nhất trong 3 cố vấn bởi anh cũng là người đứng đầu đơn vị đồng sản xuất chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 203.

Đạo diễn - NSX Trần Thành Trung.

Trần Thành Trung nhấn mạnh về format các “chị đẹp” trong vòng Hội ngộ đều phải hát live hoàn toàn cũng như không được tập dợt sân khấu, tạo nên khó khăn cho các thí sinh: “... Chia sẻ thêm 1 chút để mọi người có thêm thông tin về phần trình diễn của các Chị đẹp tại vòng hội ngộ. Format vòng thi này là tất cả 30 chị phải hát live hoàn toàn và không được tập dợt trước với sân khấu. Chính điều này sẽ thử thách khả năng ứng biến sân khấu của từng người, bản lĩnh và giọng hát sẽ được cảm nhận một cách chân thật và rõ rệt nhất”.

Anh cũng cho biết các tiết mục lên sóng đến tay khán giả đều đã được hậu kì về hình ảnh - âm thanh. Thế nên một số tiết mục trên sóng truyền hình sẽ tạo cho cảm xúc khán giả xem qua màn ảnh nhỏ khác với 3 vị cố vấn nghe trực tiếp trên trường quay. “Các tiết mục khi lên sóng truyền hình đã được hậu kỳ, master hoàn chỉnh nên một số tiết mục cảm xúc khi xem và nghe tại trường quay sẽ khác với cảm xúc khi xem lại trên truyền hình. Với Trung, ngay từ đầu mình có chia sẻ tiêu chí chấm điểm cho các chị đẹp chính là cảm xúc, cảm xúc khi xem một tiết mục. Nó là việc tổng hợp các yếu tố như: giọng hát live, dàn dựng, kỷ năng sân khấu. Yếu tố thứ 2 chính là Vượt qua những giới hạn bản thân của từng người…”.

NSX Trần Thành Trung kết luận: “Bảng điểm của các ‘chị đẹp’ bầu cho nhau cũng trùng khớp với quan điểm của ban cố vấn. Khán giả có thể xem lại phần bảng điểm ấy để thấy ban cố vấn trùng khớp với lượt vote của các ‘chị đẹp’”.