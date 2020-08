Đại dịch COVID-19 khiến 1 triệu người Anh sợ và bỏ thuốc lá

Trước khi đại dịch COVID-19 xảy đến, mỗi ngày Saurav Dutt đều hút 6 điếu thuốc. Nhà văn người Anh 38 tuổi đã bắt đầu hút thuốc từ thời sinh viên, đó là khoảng 20 năm về trước.

Những điếu thuốc lá ban đầu chỉ là một giải pháp thư giãn của Dutt sau các kỳ thi hết môn của trường đại học. Nhưng càng hút, anh lại càng coi thuốc lá là một phần không thể thiếu trong cuộc sống và sự nghiệp viết lách của mình.

"Thuốc lá truyền cảm hứng cho tôi khi viết… và nó giúp tôi thoát khỏi cái tâm trạng u tối khi rơi vào bế tắc hoặc khi tôi nghi ngờ năng lực của chính bản thân mình", Dutt nói.

Anh biết thuốc lá có hại cho sức khỏe và cũng cảm nhận được sự phụ thuộc của mình vào nó, nhưng thiếu thuốc, Dutt không thể tập trung viết. Anh đã nhiều lần bỏ thuốc nhưng thất bại. Cho đến khi đại dịch COVID-19 xâm chiếm cả thế giới, Dutt cuối cùng cũng dứt khoát và bỏ được.

"Tôi không muốn trở thành một trong những bệnh nhân phải đeo mặt nạ dưỡng khí che kín mặt, những người thậm chí không thể nói chuyện và chia sẻ cảm giác với người thân của mình được nữa", Dutt nói. "COVID-19 đã khiến tôi quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình hơn bao giờ hết".

Nhưng anh không phải người duy nhất cảm thấy điều đó. Theo một cuộc khảo sát gần đây của tổ chức từ thiện Action on Smoking and Health (ASH) Anh Quốc, trong khoảng thời gian đại dịch COVID-19 diễn ra, hơn một triệu người ở Anh đã từ bỏ thuốc lá.

Gần một nửa (41%) những người được hỏi cho biết nguyên nhân bỏ thuốc của họ gắn trực tiếp với những lo ngại về COVID-19. Căn bệnh bây giờ đã lây nhiễm 20 triệu người trên thế giới và khiến hơn 700.000 người tử vong.

Quyết định bỏ thuốc lá trong đại dịch này khá dễ hiểu, COVID-19 được biết đến là một bệnh viêm đường hô hấp. Nó sẽ tấn công phổi của bệnh nhân trước tiên, đó là một điểm yếu của những người hút thuốc lá.

Người hút thuốc lá có nguy cơ cao hơn mắc COVID-19 với triệu chứng nặng

Trong vài tháng gần đây, các nhà khoa học quốc tế đã cố gắng chứng minh cho những người hút thuốc lá thấy họ chính là một nhóm đối tượng rất dễ bị tổn thương trước đại dịch COVID-19.

Một nghiên cứu của The Society for Research on Nicotine and Tobacco đã khảo sát 11.000 bệnh nhân COVID-19 và phát hiện khoảng 30% những bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá mắc phải căn bệnh với các triệu chứng đi từ nghiêm trọng đến nguy kịch.

Tỷ lệ này cao gần gấp đôi so với nhóm bệnh nhân không hút thuốc lá.

Một nghiên cứu khác được công bố vào tháng trước bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học California cho thấy một phần ba số thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25 có nguy cơ mắc COVID-19 với các triệu chứng nghiêm trọng. Và thói quen hút thuốc là một trong số những thủ phạm chính gây ra hậu quả này.

Tại Trung Quốc, các nhà khoa học cũng đã công bố một nghiên cứu trên tạp chí Chinese Medical Journal cho thấy: Trong nhóm bệnh nhân nhiễm Covid-19 có tiền sử hút thuốc lá, tỷ lệ những ca bệnh có triệu chứng nghiêm trọng và cực kỳ nghiêm trọng dẫn đến tử vong cao hơn tới 14 lần so với những bệnh nhân không hút thuốc.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã kết luận những người có thói quen hút thuốc lá là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong đại dịch COVID-19, bên cạnh những người mắc bệnh lý nền như tiểu đường, bệnh tim mạch, ung thư…

Ngày càng có nhiều người trẻ từ bỏ thuốc lá

Nghiên cứu của ASH cho thấy trong số 1 triệu người bỏ thuốc lá ở Anh, có khoảng 400.000 người là thanh niên độ tuổi từ 16 đến 25. Điều này cho thấy những người trẻ bỏ thuốc lá chiếm một tỷ trọng cao hơn so với những người lớn tuổi.

"Những người trẻ bỏ thuốc lá vì họ muốn được khỏe mạnh hơn và tự chủ với sức khỏe của mình trong quãng đời sau này", Hazel Cheeseman, giám đốc chính sách của ASH nói với Business Insider.

Trong đại dịch COVID-19, người trẻ cũng là đối tượng có cuộc sống bị đảo lộn nhiều hơn. Họ phải ở nhà, ngắt kết nối với bạn bè, nghỉ học, nghỉ làm…

Đại dịch ảnh hưởng sâu sắc hơn tới trải nghiệm sống của người trẻ, khiến họ có nhiều cơ hội hơn để suy nghĩ về lối sống và thói quen hút thuốc của mình so với những người già, chỉ sống ở nhà và thu mình trong không gian riêng của họ.

"Những người lớn tuổi hút thuốc lâu hơn vì hầu hết mọi người đều bắt đầu hút thuốc ở độ tuổi thanh thiếu niên. Do đó, họ có nhiều khả năng bị nghiện nặng hơn và việc bỏ thuốc lá trở nên khó khăn hơn đối với họ", Cheeseman nói.

Nhiều người già coi thuốc lá như một người bạn để chống lại nỗi cô đơn và không thể từ bỏ nó. Trớ trêu thay, họ lại là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương hơn trong đại dịch COVID-19 và thuốc lá tiếp tục khiến họ còn dễ bị bệnh nặng hơn nữa.

Khảo sát của ASH được thực hiện từ ngày 15/4 đến 20/6 cho thấy dấu hiệu thành công trong thời gian ngắn của 1 triệu người đã bỏ thuốc lá ở Anh. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải theo dõi xem liệu họ có kéo dài được thời gian bỏ thuốc của mình hay không.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo COVID-19 có thể gây ra nhiều nguy cơ đặc biệt cho những người hút thuốc lá. Tại một cuộc họp báo vào tháng 7, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết:

"Thuốc lá đang giết chết 8 triệu người mỗi năm, và nếu những người hút thuốc cần thêm động lực để từ bỏ thói quen của mình, đại dịch COVID-19 sẽ một yếu tố tiếp thêm sức mạnh cho họ".

Sự khuyến khích đó đã có tác dụng với Dutt. Anh ấy nói rằng mặc dù rất khó để bỏ thuốc sau gần 2 thập kỷ, nhưng sự lo lắng cho sức khỏe cuối cùng cũng chiến thắng sự cám dỗ của việc gắn với một thói quen gây hại.

"Bỏ thuốc là một việc vô cùng khó. Nhưng khi chuẩn bị bước sang tuổi 40, bạn sẽ thấy việc chăm sóc sức khỏe của bản thân quan trọng đến nhường nào. Tôi không còn muốn cuộc sống của mình bị cai trị bởi bất kỳ một loại thuốc lá nào nữa", Dutt chia sẻ.

