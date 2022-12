Đã yêu nhau 10 năm nhưng cặp sao Hàn này vẫn chưa dứt điểm được chuyện kết hôn

Jung Kyung Ho và Sooyoung là một trong những cặp sao trai tài gái sắc được yêu mến nhất Hàn Quốc. Chàng là gương mặt diễn viên đã bỏ túi nhiều vai diễn ấn tượng, nàng là thành viên nhóm nhạc nữ đình đám Girls' Generation và cũng gặt hái thành công khi lấn sân sang diễn xuất. Những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau của Jung Kyung Ho và Sooyoung do phóng viên và người qua đường tình cờ chụp lại khi được chia sẻ trên mạng xã hội đều nhận về những bình luận tích cực.

Đến nay, Jung Kyung Ho và Sooyoung đã trải qua gần 10 năm hạnh phúc ngọt ngào. Trong các buổi họp báo, Jung Kyung Ho và Sooyoung thường nhận được câu hỏi về đối phương. Một trong số này là băn khoăn thường trực "Bao giờ sẽ cưới?". Nhưng bất chấp sự tò mò của dư luận, Jung Kyung Ho và Sooyoung vẫn rất kín tiếng về dự định hôn nhân của mình.

Sooyoung - Jung Kyung Ho và Park Shin Hye - Choi Tae Joon hẹn hò đôi tại một quán ăn hồi tháng 11 năm nay (Ảnh: Naver)

Cặp sao Hàn yêu đương, hẹn hò 10 năm nhưng khán giả mới chỉ được thấy họ cùng chụp ảnh selfie một lần duy nhất. (Ảnh: Naver)

Jung Kyung Ho tiết lộ cả hai vẫn chưa bàn bạc nghiêm túc

Trang Star News đưa tin trong buổi phỏng vấn nhân dịp bộ phim mới Men of Plastic sắp phát hành, nam diễn viên Jung Kyung Ho đã trả lời nhiều câu hỏi về bạn gái Sooyoung cũng như mối tình 10 năm giữa hai người. Khi được hỏi về kế hoạch tổ chức đám cưới, anh đáp: "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ cưới khi nào thời điểm thích hợp đến. Nhưng cả hai vẫn chưa bao giờ ngồi lại trò chuyện dứt điểm về vấn đề này. Nếu thời điểm thích hợp đến thì cưới thôi".

"Hiện tại chúng tôi không quá để tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh. Tôi và cô ấy đã hẹn hò với nhau được một thời gian khá lâu rồi, cả hai đã có với nhau nhiều kỷ niệm, chia sẻ cùng nhau biết bao vui buồn suốt 10 năm qua. Cô ấy là người tôi trò chuyện thường xuyên nhất, bởi có nhiều điều ngoài cô ấy ra thì tôi chẳng biết kể cùng ai. Lâu dần, tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng thực ra cô ấy có thể là người duy nhất tôi nói chuyện cùng", Jung Kyung Ho chia sẻ.

Hồi tháng 10, những bức ảnh ghi lại buổi hẹn hò bình yên bên nhau của Jung Kyung Ho và Sooyoung đã được một cư dân mạng chia sẻ (Ảnh: dailyseonshine)

Anh cũng hạnh phúc tiết lộ Sooyoung đã tới dự buổi công chiếu phim mới của người yêu và rất thích nó. Việc cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng giúp họ có được sự hiểu biết và thông cảm với công việc của đối phương. "Chúng tôi luôn luôn động viên tinh thần lẫn nhau. Sooyoung đã tới buổi công chiếu VIP ngày hôm qua để xem bộ phim của tôi. Cô ấy nói rất thích nó. Vì tôi và cô ấy hoạt động trong cùng một lĩnh vực nên luôn có sự tôn trọng dành cho đối phương khi nói về diễn xuất".

Hồi đầu 2019, trong một bài phỏng vấn với Ilgan Sports, Jung Kyung Ho cũng từng trải lòng về chuyện muốn cùng Sooyoung về chung một nhà. Nam diễn viên cho hay cả hai muốn tiến đến hôn nhân nhưng cùng lúc cũng đều cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng. Vì thế, chuyện cưới hỏi sẽ dành lại tương lai.

"Tôi vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch nào cho hôn nhân. Tôi biết mình sẽ cảm thấy ổn định hơn sau khi cưới, nên tôi muốn kết hôn. Nhưng tôi không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình. Tôi cũng phải nghĩ cho vợ tương lai nữa Tôi muốn làm bệ đỡ, giúp Sooyoung khởi đầu sự nghiệp diễn xuất một cách thuận lợi thay vì trở thành gánh nặng hay thế lực cản trở sự nghiệp của cô ấy chỉ vì muốn kết hôn. Tôi muốn thấy Sooyoung toả sáng, còn chuyện cưới hỏi tôi nghĩ hai đứa có thể chờ sau", nam diễn viên tiết lộ.

Jung Kyung Ho muốn hỗ trợ cho sự nghiệp của bạn gái (Ảnh: Get Exiceted Single, Sure)

Sooyoung từng tiết lộ thời điểm muốn kết hôn

Trước truyền thông, Sooyoung ít chia sẻ về chuyện yêu đương với Jung Kyung Ho mà thường nhường phần để bạn trai nói về mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, trong quá khứ, nữ ca sĩ kiêm diễn viên từng không ít lần chia sẻ mong muốn được kết hôn khi đã ở một độ tuổi nhất định.

Năm 2010, trả lời phỏng vấn cho trương chình KBS Entertainment Relay nhân dịp ca khúc Oh! ra mắt, nhóm Girls' Generation từng chuyện trò vui vẻ xoay quanh chủ đề kết hôn. Chủ đề này được khơi ra khi các cô gái bắt đầu trêu chọc lẫn nhau về con số in trên bộ đồ biểu diễn. Họ nói đùa về con số 24 in trên áo Sooyoung: "Sooyoung có áo in số 24 vì từng thú nhận là muốn lấy chồng vào năm 24 tuổi". Nghe lời trêu chọc, Sooyoung - khi ấy mới tròn 20 tuổi - đỏ mặt bối rối và nói: "Đấy chỉ là mong ước thôi. Nếu em kết hôn bây giờ thì làm sao hoạt động với SNSD được nữa. Thế nên con số nên đảo lại là 42 tuổi mới đúng".

Chị gái của Sooyoung từng nhận xét Jung Kyung Ho là người duy nhất "trị" được em gái mình (Ảnh: Instagram, SM)

Tám năm sau, câu chuyện muốn bao giờ lấy chồng lại được Sooyoung nhắc lại một lần nữa trong cuộc phỏng vấn với tờ Sankei Sports của Nhật Bản. "Tôi muốn kết hôn bởi tôi nghĩ 'Mình thích người này và muốn ở bên họ mãi mãi' chứ không phải áp lực 'Mình phải lấy chồng'. Vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn thử làm. Tôi quan điểm việc lấy chồng có thể để đến năm 30 hoặc 40 tuổi vẫn kịp. Tuy nhiên, sau khi đã kết hôn rồi thì các dạng nhân vật tôi có thể thủ vai trên màn ảnh sẽ ít lại rõ rệt", Sooyoung chia sẻ.

Song song với các hoạt động âm nhạc cùng nhóm Girls' Generation, Sooyoung cũng tham gia diễn xuất từ khá sớm. Tuy nhiên, phải từ sau năm 2014 cô mới bắt đầu gặt hái thành tựu và được ghi nhận về diễn xuất. Việc Sooyoung theo đuổi nghề diễn được bạn trai Jung Kyung Ho hết sức ủng hộ. Nam diễn viên tình nguyện trở thành bệ đỡ để sự nghiệp của bạn gái toả sáng.

Sooyoung muốn theo đuổi sự nghiệp, Jung Kyung Ho dù muốn kết hôn nhưng vẫn chấp nhận gác lại chuyện trăm năm để ủng hộ đam mê của bạn gái. Dù nhỏ hơn về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, Sooyoung vẫn được bạn trai dành sự tôn trọng . Chính nhờ sự thấu hiểu này mà quan hệ giữa hai người vẫn bền chặt, ấm êm bên nhau suốt 10 năm mà không cần đến những tuyên ngôn ồn ào hay cưới hỏi rình rang.

Nguồn: Star News, Ilgan Sports