Đã tìm ra ca khúc được gọi là "bản hit quốc dân" năm 2023: Đi đâu cũng nghe thấy, ai cũng thuộc lòng?

Những ngày nay, netizen hẳn không khỏi thích thú trước đoạn clip ghi lại ở Phố đi bộ Hồ Gươm. Đó là cảnh tượng hàng trăm bạn trẻ không hẹn mà cùng hòa giọng theo ca khúc Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng. Không khó để thấy giai điệu này được đông đảo khán giả trẻ ưa thích, thuộc nằm lòng và có thể hòa giọng theo hát bất kỳ lúc nào. Thời gian qua, giai điệu của ca khúc Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng dễ dàng được bắt gặp ở bất kì đâu.

Từ hiệu ứng đặc biệt của màn đồng ca nói trên, số đông khán giả đều đồng lòng cho rằng Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng xứng đáng là giai điệu "quốc dân" của Vpop trong năm 2023.

Sức hút "khủng khiếp" của ca khúc Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng (Nguồn: TikTok)

Một ca khúc có ca từ đẹp, loạt vocalist nam giọng "khủng" thi nhau cover

Ca khúc Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng được sáng tác bởi NS Đông Thiên Đức. Anh cũng là nhạc sĩ sáng tác nên bản hit lớn trong năm 2022 - Ai Chung Tình Được Mãi. Đông Thiên Đức nổi danh với các bản pop ballad có nội dung khá u uất, buồn thương, nói về nỗi lòng người ở lại sau khi chia tay. Cách viết giai điệu và đặt lời của Đông Thiên Đức ấn tượng, có nhiều câu hát thậm chí đã thành xu hướng bùng nổ trên MXH, tiêu biểu như câu hát thành trend: "Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không?" của Ai Chung Tình Được Mãi.

Đông Thiên Đức sáng tác Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng hồi tháng 9/2022, lấy cảm xúc từ chuyện tình yêu của bản thân. Mượn hình ảnh chiếc lá diêu bông để nói lên cảnh phụ nữ xưa vướng phải những định kiến trong hôn nhân, không thể tự do yêu đương. "Lá diêu bông" là một hình tượng nghệ thuật dân gian nổi tiếng, xuất hiện trong các làn điệu ca cổ, nay được vận dụng đưa vào một sản phẩm hiện đại mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe.

Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng phiên bản đầu tiên qua giọng hát của Thành Đạt

Ca khúc được thể hiện lần đầu tiên qua giọng ca trẻ Thành Đạt, nhanh chóng nhận được sự chú ý và hiện đã mang về hơn 32 triệu view trên YouTube sau nửa năm lên sóng. Ca từ của Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng được khán giả khen ngợi bởi lối viết rất uyển chuyển, giàu cảm xúc của Đông Thiên Đức, đặc biệt là phần điệp khúc: "Ngày hôm ấy em đi trong mưa thế nhưng lại quên tim không khoá cửa. Để cho mưa lân la hỏi thăm lẻn vào trộm đi khế ước trăm năm..".



Thời điểm ban đầu, ca khúc chưa thực sự có hiệu ứng bùng nổ trên MXH với phiên bản của ca sĩ trẻ Thành Đạt. Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng thực sự được bắt đầu chú ý kể từ khi được cover bởi những giọng ca nam nội lực như Quốc Thiên, Trung Quân, Hoài Lâm,... cover ở các sân khấu live band. Tuy nhiên, phải đến khi mascot Voi Bản Đôn trình diễn Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng, ca khúc chính thức trở thành một hiện tượng.

Trung Quân trình diễn Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng

Quốc Thiên trình diễn Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng

"Bùng nổ" MXH khi được Voi Bản Đôn trình diễn tại The Masked Singer

Voi Bản Đôn trình diễn Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng ở vòng đầu tiên của The Masked Singer mùa 2. Với cách trình diễn "trút hết ruột gan", "hát bằng cả tính mạng", Voi Bản Đôn đã khiến Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng trở thành hiện tượng bùng nổ trên MXH. Dù sức hút The Masked Singer mùa 2 suy giảm rõ rệt so với mùa 1 nhưng Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng nhanh chóng lọt vào top trending Âm nhạc và vươn lên vị trí thứ 8.

Với 12 triệu lượt view trên YouTube và 2 triệu lượt stream trên Spotify, Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng chính là sản phẩm âm nhạc thành công nhất cũng như có chỉ số "khủng" nhất toàn bộ mùa 2 The Masked Singer.

Phần trình diễn Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng của Voi Bản Đôn tại The Masked Singer

Sau khi ca khúc được lên sóng, "cha đẻ" của ca khúc - NS Đông Thiên Đức đã có dự đoán giọng ca thể hiện bài này là Quốc Thiên. Tuy nhiên, qua tất cả các vòng thi cho đến tận vòng Chung kết mới nhất, cái tên đang được gọi nhiều nhất là người đứng sau Voi Bản Đôn không ai khác ngoài nam ca sĩ Anh Tú. Tuy nhiên đến hiện tại, vẫn có không ít những dự đoán là các cái tên khác bao gồm Bùi Anh Tuấn, Đông Hùng, Hoài Lâm, Nguyên Vũ,...



Có thể thấy công thức thành hit của Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng tương đồng với người anh em Ai Chung Tình Được Mãi. Đều là sáng tác mang đậm màu sắc Đông Thiên Đức, ban đầu được thể hiện bởi giọng ca trẻ chưa đạt hiệu ứng mạnh mẽ, sau đó dần dà trở nên nổi tiếng hơn khi được các vocalist nam thể hiện.

Voi Bản Đôn là một trong những mascot được yêu mến nhất mùa 2 The Masked Singer

Hot tiếp lần thứ 3 với giọng ca của "Diêu Bông" và Nguyễn Trần Trung Quân

Những tưởng nhịp sống của Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng sẽ hot bùng nổ sau phần trình diễn của Voi Bản Đôn và sẽ dần nguôi nhiệt, nhưng không. Chỉ sau đó vài tuần, Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng lại một lần nữa hot trên TikTok nhờ "lớp học thanh nhạc online" của Nguyễn Trần Trung Quân với ca sĩ trẻ có biệt danh "Diêu Bông".

Cái tên "Diêu Bông" bắt nguồn từ một hôm thầy Trung Quân dạy cho Nhật Phát cách hát bản hit Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng. Khi dạy hát đến câu "Hỡi diêu bông ơi hỡi diêu bông bình minh chưa hé tôi phải tìm xong...", Nhật Phát được thầy "kiệu" về mặt cảm xúc để có thể hát câu hát này giàu cảm xúc nhất, phải "tìm" ra cho bằng được "diêu bông" trong lời hát. Từ đó, anh chàng chết tên với biệt danh Diệu Bông và cũng là biệt danh được đông đảo khán giả gọi khi nhắc đến. Và cũng từ đó, giai điệu Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng một lần nữa trở nên lan tỏa mạnh mẽ khắp MXH.

Trung Quân dạy Diêu Bông hát Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng

Một ca khúc với 3 lần hot trên MXH, được đông đảo khán giả biết đến và hát theo nằm lòng, có thể không vươn lên vị trí top 1 trending YouTube song hoàn toàn có thể khẳng định: Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng chính là một trong những hit "quốc dân" của năm nay!