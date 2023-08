Khán giả liên tục trêu là Voi Bản Đôn, Quốc Thiên quyết định hát luôn Chú Voi Con Ở Bản Đôn

Tối 18/8, Quốc Thiên và Khởi My đã tổ chức đêm nhạc phòng trà với chủ đề Người Yêu Cũ Chia Cách Bình Yên, mang đến nhiều bản hit làm nên tên tuổi của cả hai. Trong thời điểm The Masked Singer mùa 2 đang lên sóng rầm rộ, Quốc Thiên và Khởi My lại là 2 nhân vật bị netizen xếp vào "diện tình nghi" khi Quốc Thiên đang bị nghi ngờ là Voi Bản Đôn, còn Khởi My thì lại "chắc kèo" Cừu Bông.

Trong đêm nhạc, Quốc Thiên liên tiếp bị khán giả bên dưới trêu là "Voi", "Bé Voi", "Voi Bản Đôn" khiến nam ca sĩ lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Anh nửa đùa nửa thật cho rằng bản thân không phải là Voi Bản Đôn và nói rằng nếu thực sự có đi thi The Masked Singer, anh sẽ chọn mascot là một chú nai chứ không phải là voi. Như cách để khẳng định giọng hát của mình khác với chú Voi Bản Đôn, Quốc Thiên chọn hát... Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng.

Càng chối, Quốc Thiên càng lộ là Voi Bản Đôn?

Nỗ lực khẳng định bản thân không phải Voi Bản Đôn của Quốc Thiên lại... phản tác dụng. Sau khi kết thúc phần trình diễn Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng, anh hỏi khán giả: "Hát thế này rồi thì có còn nghi ngờ hay không?", và khán giả đồng loạt... gọi tên Voi Bản Đôn vang dội khiến Quốc Thiên không biết phải làm gì.

Về cuối chương trình, sau khi liên tục bị gọi là Voi Bản Đôn, Quốc Thiên quyết định hát luôn ca khúc Chú Voi Con Ở Bản Đôn. Khán giả ồ lên thích thú vì sự hài hước của Quốc Thiên và tự hỏi rằng: liệu rằng đây chính là động thái ngầm khẳng định anh chính là Voi Bản Đôn chăng?