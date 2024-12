Đã tặng vợ quà cưới 700 triệu nhưng vào đêm trước ngày cưới, nhìn thấy 1 hành động của cô, tôi lập tức đòi ly hôn

Cuộc hôn nhân chóng vánh

Năm 2022, Lý Bằng tròn 30 tuổi, sống ở một huyện miền núi ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Anh có ngoại hình bình thường, tính cách hướng nội, làm việc tại một công ty nhỏ nhưng có thu nhập khá ổn. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, Lý Bằng vẫn còn độc thân và chưa từng trải qua mối quan hệ tình cảm nào nên khiến cha mẹ vô cùng lo lắng.

Cậu của Lý Bằng - ông Tiêu Quốc Minh đã giới thiệu cho anh một cô gái xinh đẹp tên Đặng Hân Di. Cô gái này lớn hơn Lý Bằng 2 tuổi nhưng ngay trong lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của cô, anh đã ấn tượng trước vẻ ngoài sáng của đối phương.

Sau vài lần gặp mặt, Lý Bằng thấy Đặng Hân Di không chỉ xinh đẹp mà còn dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ và cư xử tao nhã nên đã nảy sinh tình cảm với đối phương. Ban đầu, Lý Bằng dự định dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu Đặng Hân Di nhưng bố mẹ anh không muốn chờ đợi lâu. Ngay khi biết tin con trai đang hẹn hò cùng một cô gái là sinh viên đại học, lại còn xinh đẹp thì họ đã thúc giục Lý Bằng kết hôn ngay lập tức.

Lúc này, lòng Lý Bằng có chút lo lắng. Mặc dù Lý Bằng rất thích Đặng Hân Di nhưng cả hai mới chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, vì lo ngại có người cướp mất người vợ xinh đẹp nên Lý Bằng đã thúc giục Đặng Hân Di đi lấy giấy chứng nhận kết hôn chỉ sau 21 ngày gặp mặt.

Ảnh cưới của Lý Bằng và Đặng Hân Di

Để bày tỏ tấm lòng, Lý Bằng còn tặng gia đình cô quà sính lệ trị giá 200.000 tệ (~698 triệu đồng) - một món tiền lớn với người dân ở vùng quê. Đây là số tiền mà cha mẹ anh đã làm việc chăm chỉ trong suốt nhiều năm và ban đầu họ định đưa cho con trai để mua nhà. Tuy nhiên chứng kiến cô dâu quá vừa ý mình, Lý Bằng không ngại tặng quà cưới lớn cho vợ tương lai.

Thế nhưng, anh không ngờ rằng vào một đêm trước ngày cưới, anh vô tình phát hiện ra bí mật "động trời" của vợ tương lai.

Bí mật của vợ

Đêm hôm đó, Đặng Hân Di đến nhà Lý Bằng để giúp chồng tương lai trang trí nhà. Đột nhiên, cô bắt đầu nói chuyện một mình và thậm chí còn la hét.

Lý Bằng và bố mẹ anh rất sốc, vội lao tới kiểm tra tình hình của Đặng Hân Di. Nhưng hành động này của họ càng khiến phản ứng của Đặng Hân Di mãnh liệt hơn. Cô bắt đầu ném đồ đạc và liên tục nói những từ khó hiểu. Lúc này, Lý Bằng mới nhận ra vợ tương lai của mình gặp vấn đề về sức khoẻ tinh thần. Sau đó, anh phải nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ Đặng Hân Di thì mới có thể giúp cô trở lại trạng thái bình thường.

Sáng hôm sau, Lý Bằng đến nhà Đặng Hân Di để nói chuyện về tình huống diễn ra vào tối qua. Cuối cùng, gia đình họ Đặng đành thừa nhận rằng con gái mắc bệnh về tâm thần, đã điều trị trong 6 năm. Điều khiến Lý Bằng ngạc nhiên hơn nữa là bà của Đặng Hân Di và một số người thân khác cũng có tiền sử mắc bệnh tương tự.

Lý Bằng cảm thấy mình bị lừa. Điều khiến anh thất vọng không phải vì bệnh tình của vợ mà là thái độ không trung thực của cô. Cũng vì thế dù đã đến ngày tổ chức đám cưới, Lý Bằng vẫn kiên quyết đòi ly hôn.

Vào đêm trước ngày đám cưới, Lý Bằng mới phát hiện vợ tương lai có vấn đề về sức khoẻ tâm thàn

Nhưng lúc này gia đình Đặng Hân Di mới đưa ra một bản thoả thuận tiền hôn nhân, được cho là do cậu của Lý Bằng - ông Tiêu Quốc Minh ký. Theo đó, với tư cách là người mai mối cho Lý Bằng và Đặng Hân Di, ông Tiểu Quốc Minh đã ký bản thoả thuận nêu rõ: Một khi chú rể đã đính hôn với cô dâu, tiền và quà mà cô dâu nhận được sẽ không phải hoàn trả vì bất kỳ lý do do gì.

Cảm thấy bị phản đối và lừa gạt, Lý Bằng quyết định tìm đến pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình.

Đầu tiên, Lý Bằng yêu cầu đưa Đặng Hân Di đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Tuy nhiên, gia đình đối phương tỏ ý muốn không hợp tác, liên tục tìm cách hoà hoãn việc đưa con gái đến bệnh viện.

Lúc này, luật sự của Lý Bằng đã phân tích vụ việc và đưa ra lời khuyên cho anh. Đó là Lý Bằng không được đồng ý với bất kỳ điều kiện mới của gia đình Đặng Hân Di, cũng như không ký thêm bất kỳ bản hợp đồng nào, nếu không muốn mọi việc càng trở nên phức tạp.

Một mặt Lý Bằng đâm đơn kiện lên toà, một mặt anh đã tìm kiếm hồ sơ bệnh án của nhiều bệnh viện. Dù mất nhiều công sức nhưng cuối cùng anh đã phát hiện hồ sơ bệnh án của Đặng Hân Di trong nhiều năm. Bên cạnh đó, từ sự giúp đỡ của những người hàng xóm, anh biết được thêm rằng mẹ Đặng Hân Di từng vô tình thừa nhận con gái phải dùng thuốc suốt thời gian dài để kiểm soát bệnh của mình.

Tại toà án, Lý Bằng nói anh bị cả gia đình Đặng Hân Di lừa dối về bệnh tình của vợ tương lai. Trong khi đó, đối phương lại nói anh làm tổn thương tinh thần con gái họ, nên yêu cầu Lý Bằng bồi thường một nửa số tiền sính lễ, nếu không sẽ không trả lại cho anh dù chỉ một đồng.

Cuối cùng dưới sự can thiệp của toà án, gia đình Đặng Hân Di và Lý Bằng đã đạt được hoà giải. Gia đình họ Đặng phải trả lại toàn bộ sính lễ và xin lỗi Lý Bằng. Đối với Lý Bằng, đây là một kết quả tốt. Dù Lý Bằng vẫn cảm thấy bản thân bị lừa dối nhưng ít nhất anh đã bù đắp được thiệt hại về kinh tế, lấy về số tiền mà cha mẹ đã vất vả suốt nhiều năm trời mới kiếm được. Ngẫm lại trải nghiệm này, Lý Bằng nhận ra anh không nên coi hôn nhân là trò đùa, cũng như tự hứa sẽ không bao giờ trao hết tài sản vào tay một người mà anh còn chưa có thời gian tìm hiểu rõ.

Theo Toutiao