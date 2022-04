Đà Nẵng chính thức "thắp sáng" biển đêm để phục vụ du khách

Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, khai trương "Bãi biển đêm Mỹ An" là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện "Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2022".

Sự kiện này được khởi động ngay trong dịp lễ 30/4 - 1/5 đã nhận được hưởng ứng tích cực từ người dân và du khách. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch phát triển các sản phẩm về đêm của Đà Nẵng. Sự kết nối giữa bãi biển đêm Mỹ An và Khu phố đêm An Thượng sẽ hình thành một không gian mở, một trải nghiệm mới đến với người dân và du khách.

Lễ khai trương bãi biển đêm Mỹ An với nhiều tiết mục đặc sắc, thu hút rất đông người dân và du khách đến tham dự

"Du khách có thể thuận tiên khám phá, trải nghiệm những nét văn hóa, ẩm thực tại Khu phố An Thượng, sau đó trải nghiệm những sản phẩm đêm tại bãi biển Mỹ An và ngược lại. Sự trở lại của ngành du lịch Đà Nẵng với thông điệp Enjoy Đà Nẵng - Tận hưởng Đà Nẵng. Còn đối với chương trình khai trương mùa du lịch biển, Ban quản lý luôn cố gắng làm mới các hoạt động qua từng năm nhằm thúc đẩy quảng bá du lịch, phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân, du khách trong và ngoài nước", ông Nguyễn Đức Vũ nói.

Được biết, kế hoạch "Tổ chức thí điểm các hoạt động vui chơi giải trí về đêm tại biển Mỹ An" được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt năm 2021. Trên bãi biển có khu chiếu phim, sân khấu sự kiện để luôn luôn nhộn nhịp, cùng với các dịch vụ massage bàn chân, các xe ẩm thực được bố trí dọc bãi biển từ đường Nguyễn Văn Thoại tới đường Hoàng Kế Viêm… hoạt động 24/7.

Những hoạt động này kết nối với các dịch vụ bãi biển của Holiday Beach, Dana Beach hình thành chuỗi các khu dịch vụ giải trí biển cùng với khu phố đêm An Thượng tạo nên tổ hợp phố du lịch Mỹ An - An Thượng sôi động cả ngày lẫn đêm.



Các em nhỏ thích thú tạo dáng để bố mẹ chụp ảnh bên bãi biển Đà Nẵng về đêm...

Hàng nghìn du khách đến vui chơi, tham quan tại bãi biển đêm Đà Nẵng

Du khách thích thú check-in với vòng tròn ánh sáng nghệ thuật tại bãi biển đêm Đà Nẵng

Theo ghi nhận, trong dịp này, ngành du lịch Đà Nẵng cũng đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm phục vụ người dân và du khách đến tham quan và vui chơi tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch trên địa bàn như: Thả diều nghệ thuật Danang Fly, không gian vườn bia, chợ phiên Đồ cổ Đà thành; khu trang trí, sắp đặt thúng, ván lướt, mô hình nón nấm; trình diễn dù lượn; triển lãm ảnh "Khoảnh khắc Sơn Trà" và "Tác hại của việc cho khỉ ăn", hội thi vũ điệu Thể thao, chương trình Summer Dance Camp…

Sở du lịch Đà Nẵng cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hoạt động du lịch Đà Nẵng sẽ sôi động nhộn nhịp với nhiều chương trình, sự kiện văn hoá du lịch đặc sắc, mới lạ. Dự báo khách du lịch đến tham quan Đà Nẵng dịp cao điểm nghỉ lễ sẽ tăng cao.

