Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có ca khúc đầu tiên đạt Quán quân iTunes, đánh bại cả Miley Cyrus!

Ngày 3/3 vừa qua, ông Donald Trump - cựu Tổng thống Mỹ - đã cho ra mắt ca khúc Justice For All với sự góp giọng của chính ông và 1 ban hợp ca 20 người. Ca khúc được thu trực tiếp tại điền trang của ông Trump tại Mar-a-Lago bao gồm phần hát của ông kết hợp trên nền giai điệu ca khúc The Star-Spanged Banner.

Sau hơn 1 tuần ra mắt thì trong ngày hôm nay (11/3, theo giờ Việt Nam), ca khúc Justice For All chính thức vươn lên vị trí Quán quân iTunes nước Mỹ, đẩy luôn bản hit toàn cầu Flowers của Miley Cyrus xuống vị trí số 2. Dù không phải là 1 ca sĩ chuyên nghiệp nhưng quả thật, ông Donald Trump đã có bài hát đầu tiên trong "sự nghiệp nghệ thuật" đạt đến vị trí cao nhất trên iTunes nước Mỹ. Khán giả sẽ phải bỏ 1.29 USD để tải ca khúc này về.

Ca khúc của ông Trump đạt vị trí #1 iTunes nước Mỹ.

Tuy nhiên, ca khúc đã không trụ vững được lâu trên iTunes nước Mỹ. Chỉ sau ít giờ ra mắt, ca khúc đã rơi xuống các vị trí thấp hơn bên dưới, trả lại vị trí Quán quân cho bản hit Flowers của Miley Cyrus. Điều này chứng tỏ dẫu đã ra mắt được gần 2 tháng, Flowers vẫn "gây bão" tại Hoa Kỳ, vẫn được đông đảo khán giả mến mộ tải về để thưởng thức.



Trong top 5 của iTunes nước Mỹ thời điểm ca khúc Justice For All vươn lên vị trí cao nhất còn có Last Night của Morgan Wallen, Standing Room Only của Tim McGraw, Out of That Truck của Carrie Underwood,...