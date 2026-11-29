Nam ca sĩ sở hữu loạt hit hàng trăm triệu view, gây chú ý khi góp mặt tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai năm 2026.

Mới đây, thông tin Thỏ, thành viên nhóm nhạc Da LAB, góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026 do chuyên trang TC Candler công bố thu hút sự quan tâm của khán giả.

Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới là bảng bình chọn thường niên do chuyên trang giải trí độc lập TC Candler (Mỹ) thực hiện. Danh sách quy tụ các nam nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ và nhân vật nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia, được lựa chọn dựa trên đề cử của khán giả kết hợp với đánh giá của ban tổ chức về ngoại hình, phong thái, sức hút và tầm ảnh hưởng.

Thỏ trở thành một trong những gương mặt Việt Nam được chú ý tại bảng bình chọn quốc tế của TC Candler

Thỏ tên thật là Nguyễn Trọng Đức, SN 1987, là một trong những thành viên sáng lập nhóm nhạc Da LAB vào năm 2007.

Trước khi theo đuổi con đường âm nhạc, anh từng là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Thỏ chia sẻ, thời học THPT, anh gần như không có nhiều kỷ niệm với trường lớp do dành phần lớn thời gian cho việc học. Anh đạt tổng 27 điểm trong kỳ thi đại học, với Toán 8 điểm, Vật lý 9 điểm và Hóa học 10 điểm.

Sau gần 20 năm hoạt động, Da LAB sở hữu loạt ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích, thu hút hàng trăm triệu view như Một nhà, Từ ngày em đến, Thanh xuân, Nước mắt em lau bằng tình yêu mới, Gác lại âu lo, Thức giấc...

Trong nhóm, Thỏ đảm nhận vai trò rapper, ca sĩ, đồng thời tham gia sáng tác và xây dựng màu sắc âm nhạc chung. Chất giọng trầm ấm, cách thể hiện điềm tĩnh cùng phong thái có phần chững chạc là những nét riêng giúp anh tạo dấu ấn trong các sản phẩm của Da LAB.

Năm 2020 và 2022, Da LAB được vinh danh tại giải Mai Vàng ở hạng mục Nhóm hát được yêu thích nhất. Năm 2024, nhóm phát hành album đầu tay mang tên "M∞n", đánh dấu cột mốc đáng nhớ sau 17 năm hoạt động.

Năm 2026, Thỏ cùng thành viên Quách Văn Thơm (Thơm) tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa thứ hai. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ, giúp anh có thêm cơ hội thể hiện cá tính âm nhạc, khả năng sáng tác và trình diễn bên ngoài các sản phẩm của Da LAB.

Thỏ toả sáng khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai

Tại chương trình, Thỏ gây chú ý với hình ảnh lịch lãm, phong thái tự tin cùng sự hài hước trong những tương tác với các nghệ sĩ khác. Những màn trình diễn như Bản tình ca không tên, Vỡ an, Nợ em cả bầu trời… cũng giúp anh tiếp cận thêm nhóm khán giả mới.

Chia sẻ về những trải nghiệm tại Anh trai vượt ngàn chông gai, Thỏ từng cho biết anh bất ngờ khi nhận được sự yêu mến của khán giả với tư cách một nghệ sĩ độc lập. Trước đó, những thành công trong sự nghiệp chủ yếu gắn với dấu ấn tập thể Da LAB.

Dù vậy, nam nghệ sĩ khẳng định không có ý định tách khỏi nhóm. Với anh, Da LAB vẫn là một phần quan trọng trong hành trình âm nhạc và những thành tựu mà các thành viên đã cùng nhau xây dựng suốt nhiều năm.

Phong cách của nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Thỏ còn thử sức trong lĩnh vực kinh doanh khi mở quán cà phê Tự Do tại Hà Nội từ năm 2017. Đây cũng là địa điểm quen thuộc, gắn với những buổi gặp gỡ của các thành viên Da LAB trong nhiều năm qua.

Thỏ cho biết anh đã từ bỏ công việc có mức lương 20 triệu đồng tại một tập đoàn đa quốc gia để chuyển sang bán cà phê vào buổi sáng và đi hát vào buổi tối. Thời gian đầu, quán chủ yếu hoạt động ở mức hòa vốn. Có những giai đoạn kinh doanh khó khăn, anh phải dùng tiền cát-xê đi hát để bù đắp chi phí, thậm chí từng nghĩ đến việc đóng cửa. Sau khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, quán cà phê của Thỏ bất ngờ đông khách, nhờ đó, hoạt động kinh doanh trở nên khởi sắc.

Thỏ có những chia sẻ hài hước xoay quanh việc kinh doanh cà phê

Chia sẻ về dự định thời gian tới, Thỏ bật mí về sản phẩm mới của Da LAB. Anh cũng cho biết tự tin hơn nhiều để bước ra với tư cách một nghệ sĩ độc lập. Anh đã ấp ủ những bài hát tâm đắc trong nhiều năm và mong muốn có thể ra mắt công chúng trong tương lai.