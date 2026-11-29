Anh đã cố gắng tạo cho con những điều kiện học tập tốt nhất, thậm chí trong năm lớp 1, lớp 2, anh thường xuyên mất ngủ vì điểm số của con.

Trong một video được chia sẻ gần đây ở Trung Quốc, 1 người bố là tiến sĩ, đang giảng dạy tại một trường đại học, cho biết: "Vợ chồng tôi đều là tiến sĩ, nhưng con trai lớn nhà tôi thường xuyên đứng bét lớp. Sau này, tôi cũng dần quen với chuyện đó rồi".

Khi con trai vào lớp 1, anh từng rất dụng tâm chuẩn bị môi trường học tập cho con. Anh bố trí phòng khách thành phòng học, mua một chiếc bàn dài vài mét, thậm chí bỏ thêm 2.000 NDT thuê người vận chuyển từ tầng 1 lên tầng 18. Anh luôn ngồi bên bàn học viết lách, hy vọng con trai cũng có thể tĩnh tâm học tập như mình. Thế nhưng, suốt 3-4 năm, đứa trẻ hiếm khi ngồi vào bàn làm bài. Con thường xuyên chần chừ, mất tập trung, thành tích học tập cũng luôn nằm ở nhóm cuối lớp.

"Rất nhiều người nói tôi là người bố không có trách nhiệm", người bố chia sẻ. Anh đã cố gắng tạo cho con những điều kiện học tập tốt nhất, thậm chí trong năm lớp 1, lớp 2, anh thường xuyên mất ngủ vì điểm số của con. Anh từng gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của con, thậm chí gọi cả cho giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của mình để nhờ tư vấn, tìm cách giúp đỡ.

Người bố tiến sĩ cho biết, ngày nhỏ anh lớn lên bên bàn mạt chược, thói quen tan học về nhà tự giác làm bài tập hoàn toàn do bản thân hình thành. "Tấm gương, môi trường, phòng học, những gì chúng tôi có thể dành cho con đều đã làm cả". Thế nhưng, hiệu quả lại không bằng những đứa trẻ được nuôi dạy bởi hai người ông bà không biết chữ.

Ảnh: aboluowang

Học cách chấp nhận, tìm điểm sáng của con

Trước đây, khi nghe người khác nói con mình học không tốt, anh từng không đồng tình, cho rằng: Không có học sinh nào không dạy được, chỉ có cha mẹ không biết cách dạy. Tất cả đều là cha mẹ đang đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng đến năm con học lớp 3, đối diện với kết quả học tập của con, anh chỉ có thể tự nhủ phải dần buông bỏ.

Sau đó, người bố nhìn lại hành trình học tập của chính mình và nhận ra động lực học hành ngày trước chủ yếu đến từ nỗi sợ. Anh sợ điểm số kém sẽ không tìm được việc làm, không thể kết hôn... Nhưng những nỗi sợ ấy không còn hiện hữu ở con trai anh. "Tôi cũng không muốn những nỗi sợ đó tiếp tục được truyền sang con mình".

Anh thử chấp nhận một điều rằng điểm sáng của con có thể không giống với điểm sáng của cha mẹ. Con có những điểm mạnh riêng của mình. Từ đó, anh không còn ép con phải đi theo con đường giống bố mẹ mà chuyển sang quan tâm, ủng hộ những sở thích và năng khiếu riêng của con, như cưa gỗ, làm súng đồ chơi, chế tạo tàu sân bay bằng thủ công. Cuối tuần nào anh cũng đưa con đi làm đồ gỗ, hy vọng sau này con có thể phát triển theo những nghề thiên về thực hành như mộc, làm gốm hay chạm khắc ngọc.

"Thực ra, ngay cả việc nhìn nhận rõ bản thân mình là người như thế nào cũng rất khó" - Anh chia sẻ, vợ mình sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa mới nhận ra bản thân không phù hợp với con đường nghiên cứu học thuật.

"Vậy chúng ta dựa vào đâu để đòi hỏi một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi phải hiểu rõ bản thân và biết mình muốn gì ngay từ bây giờ? Hoa đào nở vào tháng 3, hoa cúc nở vào tháng 9. Không thể vì tháng 3 hoa cúc chưa nở mà nói nó không phải là hoa", anh nói.

Có lẽ, điều khó nhất trong hành trình nuôi dạy con không phải là tìm cách để con trở nên giỏi giang mà là học cách chấp nhận con không nhất thiết phải giống mình. Cha mẹ có thể dùng kinh nghiệm của bản thân để chỉ đường, nhưng không thể thay con lựa chọn con đường sẽ đi.

Đôi khi, buông bớt kỳ vọng không phải là buông xuôi trách nhiệm, mà là cho con thêm cơ hội được khám phá chính mình, được thử, được sai và trưởng thành theo nhịp độ riêng. Bởi mỗi đứa trẻ đều có một mùa nở hoa khác nhau, điều quan trọng là cha mẹ đừng vì quá sốt ruột mà vô tình bỏ lỡ những mầm xanh đang lớn lên theo cách riêng của con.