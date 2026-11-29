Khi về già, cha mẹ quả thực có nhiều việc cần con cái giúp đỡ. Nhưng cần được giúp đỡ không có nghĩa là phải nghe theo người khác trong mọi chuyện.

* Tác giả: Ngô Lệ Á (Trung Quốc)

Mấy năm trước, khi về quê, tôi phát hiện một chuyện khá kỳ lạ. Có những người già rõ ràng có nhà riêng, có lương hưu, con cái cũng ở bên cạnh thường xuyên, nhưng khi thực sự muốn làm điều gì đó cho bản thân, họ lại nhận ra rất nhiều việc không còn do mình quyết định nữa.

Người hàng xóm ở tòa nhà bên cạnh đã nghỉ hưu, thẻ ngân hàng luôn được con gái giữ. Bình thường, tiền điện, tiền nước, mua sắm đồ dùng sinh hoạt đều do con gái giúp xử lý. Ông cảm thấy như vậy cũng khá tiện, nhưng có một thói quen là mỗi tối đều lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi chép chi tiêu, ngay cả mua một cân rau hết bao nhiêu tiền cũng nhớ rõ.

Có lần, ông muốn xem mình còn bao nhiêu tiền tiết kiệm, con gái lại nói không cần thiết, dù sao mỗi tháng cũng sẽ đưa tiền sinh hoạt cho ông. Người già cầm cuốn sổ lật đi lật lại, tiếng giấy cọ vào nhau vang lên hồi lâu trong căn phòng, cuối cùng vẫn không hỏi thêm nữa.

Năm nay về quê, tôi nghe nhiều chuyện tương tự trên bàn ăn. Có người già không biết tài khoản tiết kiệm của mình còn bao nhiêu tiền, có người đến chuyện ở đâu, ăn gì hằng ngày cũng phải nghe con cái sắp xếp. Ngày trước, cha mẹ lo liệu mọi việc trong gia đình, giờ đây lại trở thành con cái sắp xếp tất cả cho cha mẹ.

Tôi còn nghe kể về mẹ của một người bạn cũ. Trước đây, bà đặc biệt thích trồng rau trong sân. Mỗi sáng sớm đều cầm bình tưới đi dạo một vòng, trước khi trồng rau còn có thói quen xới đất hai lần, bởi bà nghĩ đất bị vón cục thì rau trồng lên sẽ không ngon.

Sau này, con trai thấy mẹ thường xuyên cúi người không tiện, lại lo sân vườn ẩm thấp, nên cho lát xi măng toàn bộ khu trồng rau để làm chỗ đỗ ô tô. Công trình hoàn thành, bà vẫn đều đặn cầm bình tưới ra ngoài mỗi sáng, chỉ có điều thời gian chăm sóc vườn rau trước kia giờ đây chỉ còn để tưới mấy chậu hoa trước cửa.

Một người kế toán đã nghỉ hưu nhiều năm cũng gặp chuyện tương tự. Gia đình chuẩn bị sửa sang lại ngôi nhà cũ, các con bàn bạc trước với nhau về ngân sách và phương án cải tạo. Đến khi mọi thứ đã quyết định xong xuôi, họ mới về thông báo cho bố. Ông cảm thấy có vài chỗ không cần phá bỏ, còn muốn giữ lại chiếc tủ gỗ cũ, nhưng các con cho rằng sửa nhà thời nay thì phải theo thói quen sinh hoạt hiện đại.

Người già có một thói quen, trước khi nói chuyện thường tháo kính ra lau một lượt. Có lần, ông vừa đeo kính trở lại, chuẩn bị nói ý kiến của mình, nhưng những người trong gia đình đã bắt đầu bàn sang chuyện tiếp theo.

Những chuyện này thoạt nhìn chẳng có gì to tát, nhưng nghĩ kỹ mới nhận ra, điều người già sợ nhất khi bước vào tuổi xế chiều thực ra là mất đi 3 thứ: quyền được biết về tiền bạc của mình, quyền quyết định cuộc sống của mình và quyền tham gia bàn bạc những việc trong gia đình.

Ảnh minh hoạ

Thứ nhất, quyền được biết về tiền bạc của mình

Con cái giúp cha mẹ giữ thẻ ngân hàng, xử lý chi tiêu hằng ngày là chuyện bình thường. Nhưng ít nhất, người già vẫn cần biết mình còn bao nhiêu tiền, tiền được chi vào những việc gì.

Không thể để số tiền tiết kiệm mà cha mẹ dành dụm cả đời cuối cùng trở thành một khoản mà chính họ cũng không biết rõ còn bao nhiêu, đã chi tiêu thế nào.

Thứ hai, quyền quyết định cuộc sống của mình

Cha mẹ lớn tuổi, khi đi lại không thuận tiện, đúng là cần người hỗ trợ. Nhưng hôm nay ăn gì, sống ở đâu, bình thường thích làm việc gì, nếu sức khỏe thể chất và nhận thức vẫn cho phép, họ nên được tự quyết định.

Đừng nghĩ rằng con cái đã sắp xếp mọi thứ chu toàn thì cha mẹ nhất định sẽ hài lòng. Đôi khi, điều người già cần không phải là một cuộc sống được sắp đặt hoàn hảo, mà là vẫn có thể tự lựa chọn những điều mình thích.

Thứ ba, quyền được lên tiếng trong gia đình

Những việc như sửa chữa nhà cửa, sắp xếp sinh hoạt gia đình hay các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người già, con cái có thể bàn bạc trước, đưa ra ý kiến, nhưng không thể lần nào cũng quyết định xong xuôi rồi mới về thông báo cho cha mẹ.

Điều đó khiến người già có cảm giác mình chỉ cần biết kết quả, chứ không cần tham gia vào quá trình quyết định.

Nhiều người cho rằng con cái đã có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ, nên thay cha mẹ quyết định mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng hãy nghĩ kỹ, chăm sóc cha mẹ vốn là trách nhiệm của con cái, không có nghĩa từ đó mọi việc của cha mẹ đều có thể do con cái quyết định.

Người già có những việc không thể tự làm, cần người giúp một tay, nhưng điều họ cần là sự hỗ trợ chứ không phải bị tước đi cơ hội bày tỏ ý kiến.

Tôi không có ý nói cha mẹ lớn tuổi nhất định phải tự xử lý mọi việc, cũng không phủ nhận con cái cần gánh vác trách nhiệm chăm sóc. Khi cha mẹ mất khả năng tự chăm sóc, suy giảm nhận thức hoặc gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, việc hỗ trợ và quản lý thay là điều cần thiết. Nhưng khi cha mẹ vẫn có thể bày tỏ suy nghĩ, con cái nên hỏi thêm một câu, thay vì mặc định sự sắp xếp của mình chính là điều cha mẹ mong muốn.

Một gia đình thực sự cần lưu ý không phải là cha mẹ ngày càng phụ thuộc vào con cái, mà là con cái dần quen với việc quyết định thay cha mẹ. Lâu dần, ngay cả bước trao đổi, bàn bạc cũng bị bỏ qua. Người già không còn tham gia vào chuyện gia đình, con cái chỉ nghĩ đến việc sắp xếp mọi nhiệm vụ chăm sóc. Nhìn bề ngoài, họ vẫn là một gia đình, nhưng giữa các thành viên ngày càng thiếu đi sự trò chuyện và kết nối.

Khi về già, cha mẹ quả thực có nhiều việc cần con cái giúp đỡ. Nhưng cần được giúp đỡ không có nghĩa là phải nghe theo người khác trong mọi chuyện. Những việc con cái có thể làm thay hãy cố gắng làm thật tốt, còn những việc liên quan đến cuộc sống của cha mẹ, cũng nên dành cho họ một khoảng lựa chọn.

Đó mới là dáng vẻ mà một gia đình nên có.