Họ là những người đứng sau các công trình làm thay đổi y học, năng lượng và cả cách con người hiểu về đại dương.

Đã thành thông lệ, cứ tầm cuối tháng 11, đầu tháng 12 hàng năm, Hà Nội lại trở thành nơi hội tụ của nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới. Đó là dịp diễn ra Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture, một chuỗi sự kiện kéo dài suốt một tuần với lễ trao giải, các buổi diễn thuyết, tọa đàm và đối thoại tại nhiều trường đại học trên cả nước. Tuần lễ năm 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 8/12, đồng thời đánh dấu mùa thứ 6 của Giải thưởng VinFuture - giải thưởng khoa học công nghệ hàng đầu thế giới do vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập.

Năm nay, danh sách khách mời của tuần lễ có nhiều cái tên khiến giới khoa học phải chú ý. Mỗi người theo đuổi một lĩnh vực khác nhau, từ hệ vi sinh vật trong cơ thể người, pin thế hệ mới, chip lượng tử cho tới bảo tồn đại dương. Điểm chung của họ là đều đứng sau những công trình mang tính bước ngoặt, mở ra lời giải cho các thách thức cấp thiết của nhân loại. Không ít người trong số họ sẽ trực tiếp đến các trường đại học để giao lưu với sinh viên Việt Nam.

GS. Jeffrey I. Gordon, người mở cánh cửa vào "vũ trụ vi sinh" trong cơ thể người

Góp mặt tại Tọa đàm "Khoa học vì cuộc sống" (sáng 8/12/2026) trong chuyên đề "Trí tuệ nhân tạo và Chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe", GS. Jeffrey I. Gordon (Đại học Washington tại St. Louis, Hoa Kỳ) sẽ mang đến những hiểu biết nền tảng về hệ vi sinh vật trong cơ thể người.

GS. Jeffrey Gordon tại phòng thí nghiệm ở Đại học Washington tại St. Louis (Ảnh: NVCC)

Được tôn vinh là người mở đường cho ngành nghiên cứu hệ vi sinh vật (microbiome), ông đã giải mã mối liên hệ phức tạp giữa hệ vi sinh vật đường ruột với sức khỏe, sự phát triển và các trạng thái bệnh lý của cơ thể.

Bên cạnh di sản khoa học đồ sộ, ông còn là người thầy tận tụy, từng dẫn dắt hơn 150 nghiên cứu sinh tiến sĩ và nghiên cứu viên sau tiến sĩ xuất sắc. Sự nghiệp của ông được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng đỉnh cao như Huy chương Copley (2018), Giải thưởng Balzan (2021), Giải thưởng Công chúa Asturias (2023), cùng danh hiệu Viện sĩ tại các viện hàn lâm khoa học và y khoa hàng đầu Hoa Kỳ.

GS. Clare P. Grey, người "tiếp năng lượng" cho cuộc cách mạng pin thế hệ mới

Chiều 8/12/2026, GS. Dame Clare P. Grey (Đại học Cambridge, Anh) sẽ có mặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội trong chương trình "Đối thoại khám phá tương lai 2026" để chia sẻ góc nhìn về công nghệ lưu trữ năng lượng.

GS. Dame Clare P. Grey, Đại học Cambridge, Vương quốc Anh (Ảnh: Đại học Cambridge)

Bà là người tiên phong ứng dụng cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) để làm sáng tỏ mối tương quan giữa cấu trúc và chức năng của vật liệu trong pin, siêu tụ điện lẫn pin nhiên liệu. Không dừng lại ở nghiên cứu hàn lâm, bà còn đưa tri thức vào thực tiễn khi đồng sáng lập Nyobolt (công ty pin sạc siêu nhanh) và Illumion (công ty phát triển thiết bị quang học theo dõi cơ chế hoạt động của pin).

Danh tiếng của bà được ghi dấu qua Giải Khoa học châu Âu Körber (2021), tước hiệu Nữ Chỉ huy Hiệp sĩ Huân chương Đế quốc Anh (DBE, 2022) và danh hiệu Thành viên quốc tế Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (2024).

GS. Omid Kavehei, nhà khoa học đưa trí tuệ con người vào những vi mạch siêu nhỏ

GS. Omid Kavehei, Phó Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật Y sinh (Đại học Sydney), sẽ giới thiệu về vi hệ thống thông minh, từ giao diện não - máy tính đến cảm biến lượng tử trên chip. Phần chia sẻ của ông diễn ra vào chiều 7/12/2026 tại chương trình "Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai".

Nghiên cứu của ông tập trung tích hợp cảm biến, thuật toán xử lý tín hiệu và trí tuệ nhân tạo lên cùng một vi chip với mức tiêu thụ điện năng cực thấp. Ông từng tham gia dự án Mắt điện tử (Bionic Eye) cấp quốc gia của Australia, đồng thời đồng sáng lập các doanh nghiệp công nghệ như BrainConnect hay DeteQt. Các giải pháp của ông mở ra triển vọng lớn cho thiết bị y tế cấy ghép thông minh, giao diện thần kinh không dây và cảm biến lượng tử phục vụ đo từ trường.

GS. Omid Kavehei, Đại học Sydney (Australia) (Ảnh: Đại học Sydney)

GS. Daniel Pauly, người đưa những bí mật của đại dương ra ánh sáng

Đến với Tuần lễ VinFuture năm nay, GS. Daniel Pauly (Đại học British Columbia, Canada) không chỉ mang tới góc nhìn chuyên sâu về quản lý sinh thái biển. Ông còn có buổi giao lưu trực tiếp với sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vào ngày 3/12/2026.

Ông là người sáng lập dự án nghiên cứu toàn cầu Sea Around Us, đồng sáng lập bách khoa toàn thư trực tuyến FishBase (cung cấp dữ liệu về hơn 35.000 loài cá) và góp phần phát triển phần mềm mô hình hóa hệ sinh thái Ecopath vốn được sử dụng rộng rãi.

GS. Daniel Pauly, nhà sáng lập dự án nghiên cứu toàn cầu Sea Around Us (Ảnh: Đại học British Columbia)

Với hơn 1.000 công trình khoa học đã công bố, ông từng được trao Giải Môi trường Volvo (2006), Đại Huy chương Albert I (2016), Giải BBVA Frontiers of Knowledge (2019) và được Chính phủ Pháp trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh hạng Hiệp sĩ (2017).

PGS. Phan Hoàng Phương, nhà khoa học phát triển "cảm biến thế hệ mới" cho y học thông minh

PGS. Phan Hoàng Phương hiện là Phó Giáo sư Scientia kiêm Trưởng Phòng thí nghiệm Vi hệ thống Thông minh tại UNSW Sydney (Australia). Ông sẽ mang các công trình nghiên cứu cảm biến thế hệ mới tới chương trình "Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai" vào sáng 7/12/2026.

PGS. Phan Hoàng Phương và AusculPatch, miếng dán cảm biến theo dõi tim phổi do nhóm nghiên cứu tại UNSW Sydney phát triển (Ảnh: NVCC)

Kết hợp kỹ thuật, y học và khoa học vật liệu, ông tập trung phát triển vi cảm biến đeo thu nhận âm thanh tim cùng tín hiệu sinh học, thiết bị cấy ghép theo dõi sức khỏe và các hệ thống hỗ trợ nghiên cứu mô người. Từng nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Stanford và Đại học Northwestern, ông là tác giả của hơn 170 công bố khoa học cùng 4 bằng sáng chế.

GS. Michelle Simmons, người tiên phong chế tạo chip với độ chính xác cấp nguyên tử

Dành hơn 25 năm cho lĩnh vực điện tử nguyên tử, GS. Michelle Simmons hiện là một trong những gương mặt tiên phong thúc đẩy công nghệ điện toán lượng tử thế giới. Bà sẽ trực tiếp chia sẻ về những đột phá trong chế tạo linh kiện silicon với độ chính xác cấp nguyên tử tại chương trình "Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai", chiều 7/12/2026.

Trên cương vị CEO của Silicon Quantum Computing (SQC) kiêm Giám đốc Trung tâm CQC²T tại Australia, bà đã dẫn dắt đội ngũ ghi dấu ấn lịch sử khi chế tạo thành công transistor nhỏ nhất thế giới. Nhóm của bà cũng tạo ra mạch tích hợp đầu tiên đạt độ chính xác cấp nguyên tử, cho phép định vị từng nguyên tử phốt pho trong nền silicon với sai số chỉ 0,13 nanomet.

Những cống hiến này mang về cho bà nhiều giải thưởng và danh hiệu quốc tế, tiêu biểu như Giải Feynman về Công nghệ Nano, Giải thưởng L'Oréal-UNESCO (2017), danh hiệu Người Australia của Năm (2018) và Giải thưởng Khoa học của Thủ tướng Australia (2023).

GS. Michelle Simmons (hàng trước, bên trái) cùng đội ngũ Silicon Quantum Computing (Ảnh: NVCC)

GS. Benjamin C. K. Tee, nhà khoa học đưa xúc giác con người vào thế giới máy móc

Cũng tại chương trình "Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai" chiều 7/12/2026, GS. Benjamin C. K. Tee, Giáo sư Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS), sẽ chia sẻ những bước tiến mới trong nghiên cứu da điện tử tự phục hồi. Công nghệ này mở ra khả năng giúp máy móc cảm nhận và tương tác với thế giới vật lý.

GS. Benjamin Tee (ngoài cùng bên phải) cùng hai cộng sự tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) bên sợi vật liệu thông minh SHINE có khả năng tự phục hồi, phát sáng và điều khiển bằng lực từ (Ảnh: NUS)

Hành trình nghiên cứu của ông gắn với các dòng vật liệu điện tử mềm, co giãn, tích hợp cảm biến mô phỏng xúc giác con người. Từ đó, hàng loạt ứng dụng tiên phong đã ra đời như cảm biến xúc giác cho robot và tay giả, miếng dán thông minh theo dõi vết thương hay sợi robot tự phục hồi.

Ông từng được Diễn đàn Kinh tế Thế giới vinh danh là Nhà khoa học trẻ năm 2019 và lọt danh sách 35 Nhà đổi mới sáng tạo dưới 35 tuổi toàn cầu của MIT Technology Review (2015). Không chỉ là nhà khoa học, ông còn đồng sáng lập nhiều startup y tế với tổng vốn huy động vượt mốc 20 triệu USD.

GS. Evelyn N. Wang và hành trình tìm lời giải cho ba bài toán sống còn của nhân loại

Hiện giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách Năng lượng và Khí hậu tại MIT, từng là Giám đốc Cơ quan ARPA-E (Hoa Kỳ), GS. Evelyn N. Wang là nhà khoa học hàng đầu trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tài nguyên toàn cầu. Bà sẽ diễn thuyết tại chương trình "Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai" sáng 7/12/2026, với chủ đề "Đột phá vượt giới hạn: Chuyển đổi các hệ thống năng lượng, nước và lương thực".

Tên tuổi của bà gắn liền với công nghệ quang điện nhiệt mặt trời, từng lọt top 10 Công nghệ Đột phá của MIT Technology Review năm 2017. Bà cũng được biết đến với thiết bị thu nước ngọt từ không khí dành cho các vùng khô hạn, công trình từng được Scientific American vinh danh. Những đóng góp liên ngành bền bỉ đã đưa bà trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ (2023) và Viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ (2025).

GS. Evelyn N. Wang tại phòng thí nghiệm ở MIT (Ảnh: NVCC)

Qua các phiên đối thoại và diễn thuyết với sự tham gia của những nhà khoa học hàng đầu thế giới, VinFuture không chỉ lan tỏa tri thức tiên tiến mà còn mở ra cơ hội kết nối, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu liên ngành giữa các quốc gia. Đó cũng là cách để những đột phá khoa học được chuyển hóa thành giải pháp thiết thực, góp phần giải quyết các thách thức của nhân loại.