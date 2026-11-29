Trong một kỳ hội thao học đường, nhân vật chính luôn phải là các em học sinh đang nỗ lực trên đường chạy cùng tinh thần thể thao. Phụ huynh đến tham dự với vai trò là hậu phương, là cổ động viên chứ không phải tâm điểm của sự chú ý.

Mới đây, tại hội thao của một trường học ở Trung Quốc, sự xuất hiện của một nữ phụ huynh đã thu hút nhiều sự chú ý và tạo nên làn sóng bàn luận trái chiều.

Giữa sân trường đầy nắng, nơi các em học sinh mặc đồng phục thể thao đang chạy nhảy náo nhiệt, vị phụ huynh này nổi bật với đôi khuyên tai tròn bản lớn, khoác áo lông màu kaki bên ngoài áo len đen cổ lọ, tay cầm chiếc dụng cụ vỗ tay nhiều màu sắc. Điểm gây chú ý nhất trên gương mặt cô là lớp trang điểm dày với phấn mắt đậm, hàng mi giả dài và dày cộm như gai nhím cùng màu son đỏ rực.

Tạo hình có phần "quá tải" về mặt thị giác này khiến nhiều người lầm tưởng đây là một người nổi tiếng trên mạng đang quay chụp thời trang trước cổng trường. Giữa đám đông các phụ huynh để mặt mộc giản dị và học sinh mặc đồng phục, diện mạo của người mẹ trở nên lạc lõng.

Diện mạo có phần lố của vị phụ huynh

Xét ở góc độ tâm lý, việc phụ huynh muốn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, xinh đẹp nhất khi tham gia hoạt động của con cái là điều dễ hiểu. Sau thời gian bận rộn với việc nhà và chăm sóc con nhỏ, một sự kiện tập thể là dịp hiếm hoi để họ chăm chút bản thân, qua đó cũng mong muốn tạo sự tự hào cho con. Nhu cầu làm đẹp này vốn không có gì đáng trách.

Tuy nhiên, việc áp dụng nguyên phong cách trang điểm vốn chỉ phù hợp với tiệc tùng hay hộp đêm vào sân trường lại khiến sự việc đi chệch hướng. Thay vì nhận được sự ngưỡng mộ, hình ảnh này lại trở thành đề tài bàn tán, thậm chí bị một số người ví von hài hước là "nhím biển thành tinh". Đằng sau câu chuyện mang tính giải trí này là sự lệch lạc trong nhận thức của phụ huynh về không gian giáo dục.

Trong một kỳ hội thao học đường, nhân vật chính luôn phải là các em học sinh đang nỗ lực trên đường chạy cùng tinh thần thể thao. Phụ huynh đến tham dự với vai trò là hậu phương, là cổ động viên chứ không phải tâm điểm của sự chú ý. Tâm lý muốn bản thân nổi bật nhất đám đông không chỉ làm lu mờ mục đích chính của sự kiện mà còn có nguy cơ đẩy con em mình vào tình thế khó xử trước bạn bè. Đặc biệt với học sinh ở độ tuổi dậy thì, việc phụ huynh có hành vi hoặc trang phục khác biệt quá mức giữa đám đông thường tạo ra áp lực tâm lý lớn, khiến các em cảm thấy ngại ngùng khi đối diện với bạn học.

Một thực tế trong giáo dục là cách ăn mặc và ứng xử của cha mẹ nơi công cộng chính là tấm gương trực quan nhất đối với con trẻ. Phụ huynh khó có thể yêu cầu con cái ăn mặc chuẩn mực, tuân thủ nội quy nhà trường nếu bản thân lại xuất hiện tại trường học với diện mạo như đang ở các tụ điểm giải trí.

Trong quy tắc ứng xử cơ bản, việc lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh chính là bài học lễ nghi nền tảng. Tại các sự kiện giáo dục, sự gọn gàng, thanh lịch và thoải mái mới là cách thể hiện sự tôn trọng cao nhất dành cho học sinh cũng như môi trường sư phạm. Niềm tự hào thực sự của con cái không đến từ lớp trang điểm cầu kỳ trên gương mặt cha mẹ, mà đến từ phong thái đĩnh đạc, chừng mực và tạo thiện cảm với những người xung quanh.

Giáo dục là quá trình đòi hỏi sự tiết chế. Dù mong muốn thể hiện bản thân đến đâu, phụ huynh cũng cần giữ sự chừng mực cần thiết khi bước chân vào khuôn viên trường học. Việc trả lại sân khấu cho học sinh và đường chạy cho các cuộc thi đấu chính là thái độ tỉnh táo và đúng mực mà mỗi bậc làm cha mẹ cần có.