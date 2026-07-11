Cựu chiến binh trở lại làm 1 việc trong "căn cứ đặc biệt" ở miền Trung, nhiều người trẻ phải trầm trồ

Căn cứ đặc biệt này nằm ở đâu, ai có thể vào?

Trên mạng xã hội, một số đoạn video ghi lại cảnh các cựu chiến binh tham gia trải nghiệm “lái xe Trường Sơn” trong một hang động ở miền Trung khiến nhiều người trẻ chú ý. Giữa tiếng động cơ, hiệu ứng rung lắc, âm thanh bom đạn và khung cảnh chiến trường mô phỏng qua kính thực tế ảo, những người lính năm xưa vẫn giữ vẻ bình thản đặc biệt. Có người thậm chí điều khiển vô-lăng bằng một tay, như thể đang đi qua một cung đường đã quá quen thuộc.

Địa điểm được nhắc đến là Hang Chỉ Huy, còn gọi là Hang N.H, Tổng kho N.H hay Hang 7 Tầng, nằm tại Km12, Đường 20 Quyết Thắng, trong khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng. Đây là một trong những điểm đến thuộc sản phẩm du lịch sinh thái “Đường Trường Sơn huyền thoại – Hang Chỉ Huy”, kết hợp giữa tham quan di tích, khám phá hang động và trải nghiệm công nghệ thực tế ảo.

Ảnh NEU Confessions

Trải nghiệm “nhập vai” thành người lính lái xe Trường Sơn

Điểm khiến Hang Chỉ Huy được nhiều du khách trẻ quan tâm là trải nghiệm VR 9D/VR360 mô phỏng hành trình lái xe trên tuyến Trường Sơn. Du khách ngồi trên mô hình xe quân sự Zil-130, đeo kính thực tế ảo và bước vào bối cảnh được tái hiện với hình ảnh, âm thanh, chuyển động, tạo cảm giác như đang vượt qua những cung đường rừng núi trong khói lửa chiến tranh.

VOV từng ghi nhận tại Hội chợ Mùa Thu 2025, khách tham quan được trải nghiệm sản phẩm “Hang Chỉ Huy” qua công nghệ thực tế ảo 9D và AR. Một du khách đến từ Sa Pa, Lào Cai nhận xét dù chưa đến tận nơi, qua kính VR có thể thấy sản phẩm “độc đáo, hấp dẫn”; trong đó có các trải nghiệm như lái xe Zil trên đường mòn Trường Sơn và đi bộ khám phá phong cảnh núi rừng Trường Sơn.

Ảnh Oxalis Adventure

Ảnh VOV

Với nhiều người trẻ, đây có thể là một trải nghiệm hồi hộp, mới lạ. Nhưng với các cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh, phản ứng bình thản của họ lại tạo nên một lớp cảm xúc khác. Những thao tác cầm lái, ánh mắt điềm tĩnh trước tiếng bom đạn mô phỏng khiến người xem liên tưởng đến “ký ức cơ thể” của người lính: có những điều dù nhiều thập kỷ trôi qua vẫn như còn nằm trong phản xạ.

Chính sự đối lập ấy khiến trải nghiệm ở Hang Chỉ Huy không chỉ dừng lại ở một hoạt động công nghệ. Với du khách hôm nay, đó là cảm giác nhập vai. Còn với những người lính năm xưa, đó có thể là một cuộc trở về ngắn ngủi với ký ức Trường Sơn.

Hang 7 Tầng từng là căn cứ đặc biệt

Theo thông tin từ Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Hang Chỉ Huy là hang động tự nhiên gồm 7 tầng, từng được cải tạo thành tổng kho chiến lược trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Nơi đây vừa là tổng kho tiếp vận, vừa là sở chỉ huy tiền phương, trạm phẫu dã chiến, gắn liền với Đường 20 Quyết Thắng và Đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại.

Một bài giới thiệu khác của Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết hang có chiều dài khoảng 150m, rộng khoảng 100m, gồm 7 tầng hang đá lớn. Trong thời kỳ kháng chiến, nơi đây từng là trung tâm điều phối, cất giữ vũ khí, lương thực, hàng hóa phục vụ chiến trường miền Nam.

Cấu trúc 7 tầng của hang động vẫn còn vẹn nguyên đến ngày hôm nay (Ảnh Oxalis Adventure)

Một số khu vực có thể tham quan, tìm hiểu (Ảnh Oxalis Adventure)

Không gian trong hang hiện được khai thác theo hướng tái hiện các khu chức năng cũ như khu sơ cấp cứu, khu thông tin liên lạc, khu chỉ huy, nơi tập kết lương thực – vũ khí và khu trưng bày di vật. Nhờ đó, du khách không chỉ bước vào một hang động đá vôi mà còn đi qua một “lớp học lịch sử” giữa lòng núi.

Về giá trị di tích, Cục Di sản văn hóa cho biết Di tích lịch sử Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh gồm 37 điểm tiêu biểu, nằm trên địa bàn 11 tỉnh, trong đó có Hang N.H/Tổng kho N.H. Hệ thống di tích này được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định 2383/QĐ-TTg ngày 9/12/2013.

Điểm đến có thể kết hợp trong hành trình Phong Nha

Hang Chỉ Huy phù hợp với những du khách muốn tìm một trải nghiệm khác với các tour hang động thiên nhiên quen thuộc ở Phong Nha. Tại đây, hành trình tham quan có thể kết hợp giữa đi bộ qua tuyến đường rừng, xem trưng bày ngoài trời, khám phá Hang 7 Tầng và trải nghiệm công nghệ thực tế ảo.

Theo trang giới thiệu của Phong Nha – Kẻ Bàng, từ Hang Chỉ Huy, du khách có thể kết hợp nhiều điểm lân cận như Ozo Treetop Park, Hang 8 TNXP, Vườn Thực vật, Động Thiên Đường, Suối Nước Moọc, Sông Chày – Hang Tối/Hava hoặc Động Phong Nha. Các điểm này cách Hang Chỉ Huy từ vài chục mét đến khoảng hơn 10km, phù hợp để sắp xếp thành lịch trình trong ngày.

Con đường dẫn vào Hang Chỉ Huy với 62 bậc thang (Ảnh Oxalis Adventure)

Nếu muốn đi theo hướng tìm hiểu lịch sử, du khách có thể kết hợp Hang Chỉ Huy với Hang 8 TNXP và các điểm trên tuyến Đường 20 Quyết Thắng. Nếu đi cùng gia đình hoặc nhóm bạn trẻ, hành trình Hang Chỉ Huy – Ozo Park – Suối Nước Moọc lại thiên về trải nghiệm nhẹ nhàng, có rừng, suối và hoạt động ngoài trời.