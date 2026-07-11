Một thành phố Việt Nam góp mặt cùng Bắc Kinh, Seoul trong đề cử "Oscar du lịch": Hút mạnh khách Pháp, Mỹ, nửa năm thu hơn 10.300 tỷ đồng

Du lịch thành phố này duy trì đà tăng trưởng tích cực với lượng khách và doanh thu tăng mạnh trong nửa đầu năm.

Tháng 6 vừa qua, thành phố Huế ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế khi vừa được đề cử ở hạng mục Thành phố văn hóa hàng đầu châu Á tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) khu vực châu Á và châu Đại Dương 2026.

Huế góp mặt trong danh sách cùng nhiều đô thị văn hóa nổi tiếng như Bắc Kinh (Trung Quốc), Delhi (Ấn Độ), Kyoto (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc)... Việc xuất hiện tại đề cử này được xem là sự ghi nhận đối với giá trị di sản, văn hóa và sức hấp dẫn ngày càng tăng của Cố đô trong mắt du khách quốc tế.

Thành phố Huế được WTA đề cử “Thành phố văn hóa hàng đầu châu Á”. Ảnh: VGP, VOV

Ra đời từ năm 1993, World Travel Awards được xem là một trong những giải thưởng uy tín nhất của ngành du lịch toàn cầu, thường được ví như "Oscar của ngành du lịch".

Trước đó, vào tháng 2/2026, nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor đã xếp Huế trong top Điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới tại giải thưởng Travelers' Choice Best of the Best Destinations 2026. Hạng mục này tôn vinh những nơi mang đến không gian lãng mạn, riêng tư và giàu trải nghiệm cảm xúc dành cho các cặp đôi.

Theo Tripadvisor, Huế nằm bên dòng sông Hương thơ mộng, mang trong mình vẻ đẹp cổ kính, sâu lắng và đầy chất thơ - những yếu tố tạo nên một tuần trăng mật lý tưởng, nhẹ nhàng, tinh tế.

Đầu năm 2026, Huế được vinh danh là điểm đến trăng mật lãng mạn hàng đầu thế giới. Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Huế

Những con số ấn tượng của ngành du lịch

Song song với những ghi nhận quốc tế, ngành du lịch Huế cũng duy trì đà tăng trưởng ấn tượng.

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương ước đón khoảng 4,3 triệu lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước; tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 10.300 tỷ đồng, tăng 56,2%.

Đà tăng trưởng này nối tiếp kết quả tích cực của năm 2025, khi Huế đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, tăng 61,5% so với năm 2024 với doanh thu đạt khoảng 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 64% so với năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1,5 triệu lượt, tăng 25,1% và khách nội địa ước đạt 2,8 triệu lượt, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm trước.

Khách nội địa vẫn giữ vai trò chủ lực với nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan di sản, khám phá văn hóa - ẩm thực và tham gia các lễ hội.

Đối với khách quốc tế, các thị trường truyền thống tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Trong đó, Pháp là thị trường khách lớn nhất với khoảng 59.000 lượt khách, chiếm khoảng 15% tổng lượng khách quốc tế đến Huế; tiếp theo là Mỹ với gần 45.000 lượt. Đức, Anh, Úc,... cũng thuộc top thị trường khách quốc tế hàng đầu đến Huế trong 6 tháng đầu năm 2026.

Khách nước ngoài tham quan Đại Nội Huế. Ảnh: Huế ngày nay

Ngoài các thị trường truyền thống, Huế cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể từ một số thị trường tiềm năng như Canada và Trung Quốc.

Kết quả tăng trưởng cho thấy sức hút ngày càng lớn của Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời phản ánh hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và đẩy mạnh quảng bá điểm đến. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón từ 7-7,5 triệu lượt khách, với tổng doanh thu du lịch khoảng 15.000 tỷ đồng.

Huế đẩy mạnh khai thác các tuyến du lịch mới, đặc biệt là du lịch đường thủy. Ảnh: ST

Vịnh Lăng Cô. Ảnh: Huế ngày nay

Rừng ngập mặn Rú Chá. Ảnh: VGP

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành du lịch Huế tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng như du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực... Song song đó, địa phương đẩy mạnh khai thác các tuyến du lịch mới, đặc biệt là du lịch đường thủy cùng các hành trình kết nối di sản, làng nghề và cảnh quan sinh thái, qua đó nâng cao chất lượng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

(Tổng hợp: Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, Cổng thông tin điện tử thành phố Huế...)