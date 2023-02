Cứu 2 người mắc kẹt trên tầng 5 ngôi nhà bị cháy đêm valentine

Thông tin ban đầu, khoảng 21h30' tối 14/2, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ tầng 4 của ngôi nhà 5 tầng trên đường Hải Hồ (phường Thanh Bình, quận Hải Châu).

Phát hiện sự việc, hàng xóm đã lập tức hô hoán cho những người bên trong ngôi nhà bị cháy biết để kịp sơ tán.

Tuy nhiên, thời điểm này, có 2 người bị mắc kẹt lại tại tầng 5 của căn nhà không kịp thoát nạn.

Hiện trường vụ cháy.

Được biết, thời điểm xay ra vụ cháy, thời tiết đang mưa to. Nhưng do tầng 4 của ngôi nhà là phòng làm việc, có nhiều vật dụng dễ cháy như giấy tờ, sổ sách nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Sau khi chữa cháy tại chỗ bất thành, người dân đã điện thoại cầu cứu công an phường và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Nhận tin báo, tổ công tác 8394 của phường Thanh Bình gồm 5 đồng chí: Trung uý Nguyễn Đắc Duy (cán bộ công an phường Thanh Bình); Nguyễn Chí Thịnh và Phan Ngọc Duy (dân quân thường trực); Trần Nhật Linh (dân phòng cơ động) và Vũ Phúc Bảo Phong (bảo vệ dân phố) đã nhanh chóng đến hiện trường, sử dụng bình chữa cháy để cứu chữa ban đầu và hướng dẫn sơ tán cho 2 người bị mắc kẹt tại tầng 5 thoát nạn an toàn.

Lực lượng chức năng đội mưa để dập lửa trong đêm.

Vụ cháy đã thiêu rụi tầng 4 của ngôi nhà.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng và Đội Cảnh sát PCCC Công an quận Hải Châu cũng đã xuất 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập tắt vụ cháy.

Hiện, nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.