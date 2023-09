Cuỗm tài sản của người cùng dãy trọ, 'đạo chích' trốn vào Bình Dương làm shipper

Ngày 30/9, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố, bắt giữ Ngô Thiên Trường (19 tuổi, trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngô Thiên Trường. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, Ngô Thiên Trường thuê trọ ở đường Nguyễn Thái Học (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ). Tại đây, đối tượng đã đột nhập vào phòng chị M. (trú cùng dãy trọ) và lấy trộm chiếc điện thoại Iphone 13.

Để tránh bị phát giác, Trường thu dọn đồ đạc và mang điện thoại trộm cắp được vào tỉnh Bình Dương lẩn trốn.

Sau khi rà soát, xác minh tung tích của Trường, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ đã cử cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự vào tỉnh Bình Dương truy xét và bắt giữ Trường khi đang làm shipper tại phường An Bình, thị xã Dĩ An.