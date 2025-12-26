Cuối tuần rộn ràng của giới trẻ Hà Nội và Sài Gòn với loạt hoạt động ăn chơi cực chill

Mùa lễ hội cuối năm gõ cửa, giới trẻ ở hai siêu đô thị Hà Nội và TP.HCM lại đồng loạt "lên kèo" cho những ngày cuối tuần tròn đầy năng lượng. Hà Nội cổ kính hay Sài Gòn náo nhiệt, mỗi thành phố một vibe riêng, nhưng đều chung nhịp sống rộn ràng, ăn chơi muôn phần. Giữa thành phố rực rỡ ánh đèn, lịch sự kiện dày đặc, cuối tuần không chỉ đơn thuần nghỉ ngơi mà là quãng thời gian tuyệt vời để hòa mình và tận hưởng không khí lễ hội cuối năm.

Giới trẻ Hà thành: Chill lung linh, bừng không khí lễ hội

Khởi động ngày cuối tuần đúng chuẩn "hệ ẩm thực" bằng việc đá bát phở nóng hổi, cà phê ở Nhà thờ Lớn, quà chiều với cốc chè ngọt mát, tối quây quần bên nồi lẩu - nướng giữa tiết trời se lạnh. Với những ai chuộng nhịp sống chậm, brunch cuối tuần là lựa chọn lý tưởng để hẹn hò, tụ tập bạn bè.

Còn nếu bạn là "hệ check-in" thì nhập cuộc ngay với trend diện áo dài tung tăng Hồ Gươm hay phố Hàng Mã… những nơi chỉ cần giơ máy lên là có ảnh xinh mang tinh thần lễ hội. "Hệ mọt phim" lại chọn cắm trại cuối tuần trong rạp, thưởng thức những bom tấn như Avatar 3 hay Zootopia, đặc biệt là trải nghiệm rạp Galaxy CineX - Hanoi Centre mới mở.

Với team yêu không khí lễ hội ngoài trời, chương trình chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm – Tháp Rùa dịp Tết Dương lịch 2026 (từ 24/12/2025 – 04/01/2026) mang đến trải nghiệm

thị giác đầy ấn tượng. Bên cạnh đó, loạt sự kiện khám phá di sản và nghệ thuật cho giới trẻ Hà Thành nổi bật như triển lãm "115 năm Nhà hát kể chuyện" tại Nhà hát Lớn Hà Nội hay các không gian nghệ thuật như VCCA, Mơ Art…

Giới trẻ Sài thành: Vibe sôi động xập xình xuyên lễ

Đón bình minh ngày cuối tuần ở Sài Gòn bằng hành trình len lỏi những quán xá quen mà lạ ở trung tâm Quận 1 hay dạo bước ăn hàng từ chợ Bến Thành sang chợ Lớn cho các tín đồ ẩm thực. Còn nếu bạn muốn tự thưởng cho bản thân sau cả một tuần làm việc, ghé chill với cà phê Starbucks Bitexco, bữa tối trên du thuyền sông Sài Gòn hoặc các nhà hàng fusion hiện đại. Đơn giản hơn, hoà mình vào thiên nhiên bạn có thể nhấm nháp bánh tráng trộn sải lai công viên ngắm sông Sài Gòn hay ghé qua quán cafe nằm ở các cư xá xưa như L’Usine.

Đặc biệt, năm nay cùng "lên đồ" áo dài, hóa thân thành "em xinh" tại các điểm đến được ví von là studio chụp ảnh ngoài trời như Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát Thành phố, Bưu điện Thành phố hay phố đi bộ Nguyễn Huệ… Song song đó là hành trình khám phá di sản Sài Gòn tại Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bưu điện Thành phố… trước khi khép lại cuối tuần bằng những bữa tiệc âm nhạc, bar, trung tâm thương mại sôi động về đêm.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến không gian mở, trải nghiệm mở mới tại Thủ Thiêm Riverstage nơi bạn hòa mình vào các sự kiện hoành tráng cùng quang cảnh như ở bển. Một điểm đến đầy sức hút năm nay phải kể đến nhà ga T3 – Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các nhà ga Metro khoác lên mình diện mạo rực rỡ, trở thành điểm check-in mới mẻ, mang không khí ấm áp cho mỗi hành trình đi – đến.

Từ những chuyến foodtour đầy hương vị đến các không gian sáng tạo, giải trí, Hà Nội và Sài Gòn luôn biết cách chiều lòng và tạo điểm nhấn vui chơi cho giới trẻ. Cùng hoà mình vào không khí sôi động của mùa lễ hội cuối năm với giới trẻ 2 đầu cầu để tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời bên gia đình và bạn bè cho những cuối tuần rộn ràng và sắc màu.