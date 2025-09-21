Cuối tuần nhất định phải làm 4 việc này để tiết kiệm bộn tiền

Chủ nhật không chỉ là ngày để ngủ nướng hay dạo chơi. Với nhiều người trẻ, đây còn là “reset day” - thời điểm sắp xếp lại mọi thứ trước khi tuần mới bắt đầu. Chỉ cần dành chút thời gian vào cuối ngày, bạn không chỉ thấy cuộc sống gọn gàng hơn mà còn tiết kiệm được khối tiền. Dưới đây là bốn thói quen nhỏ nhưng hiệu quả bất ngờ, thử áp dụng ngay hôm nay xem sao.

Điều đầu tiên là hãy lên menu ăn uống và đi siêu thị có kế hoạch. Thay vì đến đâu mua đến đó, Chủ nhật bạn có thể dành nửa tiếng để nghĩ trước tuần sau ăn gì, cần nguyên liệu nào. Sau đó, đi siêu thị hoặc đặt hàng online đúng theo danh sách đã chuẩn bị. Việc này giúp tránh cảnh mua linh tinh rồi bỏ phí, lại tiết kiệm kha khá thời gian trong tuần bởi không còn bối rối “tối nay ăn gì ta?”.

Thói quen thứ hai là dọn dẹp giỏ hàng online. Không ít người có cả chục món để “cho vui” trong giỏ nhưng thực tế chẳng bao giờ dùng. Cuối tuần, hãy mở giỏ hàng, mạnh tay xoá bớt những món không cần thiết, thậm chí unfollow vài shop chuyên tung deal bẫy. Khi bước sang tuần mới, một giỏ hàng gọn gàng sẽ giúp bạn bớt cám dỗ và giảm đáng kể nguy cơ bấm mua trong lúc rảnh rỗi.

Thứ ba, đừng quên ôn lại chi tiêu của tuần qua. Chỉ mất khoảng mười phút để note lại bạn đã tiêu bao nhiêu cho đồ ăn, xe cộ, cà phê hay những món lặt vặt. Khi có con số cụ thể, bạn sẽ dễ dàng nhận ra mình đang “rò rỉ” tiền ở đâu, từ đó chủ động điều chỉnh cho tuần sau. Đây cũng là bước đơn giản nhưng cực hữu ích để hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân.

Cuối cùng, hãy đặt giới hạn chi tiêu cho tuần mới. Chủ nhật là lúc hợp lý nhất để tự đặt khung: chẳng hạn cafe không quá 200 nghìn, gọi đồ ăn chỉ 2 lần, chi linh tinh giữ ở mức dưới 500 nghìn. Nghe tưởng nhỏ, nhưng khi có quy định rõ ràng, bạn sẽ bớt vung tay quá trán. Cuối tháng nhìn lại, số dư chắc chắn sẽ khác hẳn.

Bốn việc này không mất quá nhiều công sức, chỉ cần gói gọn trong một buổi Chủ nhật là đủ. Nhưng hiệu quả lại kéo dài suốt cả tuần: vừa tiết kiệm tiền, vừa tránh lãng phí, vừa tạo cảm giác mình thực sự kiểm soát được cuộc sống thay vì bị cuốn theo nó.